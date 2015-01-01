Топ-4 самых эффективных средств от тараканов

На протяжении долгого времени люди с переменным успехом пытаются вывести из квартиры назойливых насекомых. Особенно докучают своим присутствием тараканы. Как от них избавиться? Выбрать самое эффективное и надежное средство от тараканов, которое выпускается в разных формах: пасты, мелков, спрея, гранул, порошка, геля и т.д. Выпускают и электрические варианты. Но какой препарат по мнению покупателей самый убийственный?Рейтинг лучших средств от таракановМестоНаименованиеХарактеристика в рейтинге1.GlobolДейственный состав за разумные деньги2.Регент 800Очень мощное средство3.GektorСамый безопасный состав от тараканов без запаха4.АДАМАНТ ГЕЛЬУбойный профессиональный состав за небольшие деньгиСамое эффективное и надежное средствоМногие просят: посоветуйте самое убойное средство для избавления от тараканов. Ниже представлен мини-топ очень эффективных решений для борьбы с черными и рыжими прусаками.GlobolСтрана: ГерманияБренд:ExilЦена: 280 рублейРейтинг: 4ОписаниеЭффективный состав сейчас производится под маркой Exil. Сильнодействующая паста хорошо справляется с поставленной задачей за счет продуманного состава, в котором основным рабочим компонентом выступает хлорпирифос. Продукт 4 класса токсичности не представляет угрозы для людей и домашних животных. Однако контакта со средством все же рекомендуется избегать.Немецкий производитель уверяет, что всего 1 капля продукта способна уничтожить 500 тараканов. Препарат воздействует на нервную систему паразитов и парализует ее. Поэтому малыми горошинами пасту следует распределять в местах наибольшего скопления насекомых. Максимальный эффект наступает спустя 2 недели.Плюсы:безопасность для питомцев и людей;продолжительное действие;быстрый эффект;разумная стоимость.Минусы:не обнаружено.ОтзывыАнтон: «Единственное средство, которое показало долговременный эффект!»Регент 800Страна: ФранцияБренд: Рон-Пуленк АгроЦена: 3200 рублейРейтинг: 4,8ОписаниеПрепарат от французского производителя качественно справляется с тараканами в квартире и частном доме. Основной рабочий компонент — фипронил, который пропитывает поверхность панциря насекомого. Используют средство в виде раствора. Вещество потребуется развести по инструкции и при помощи пульверизатора распылить по всем сомнительным участкам жилплощади.Чем сильнее концентрация средства, тем более действенной жидкость окажется. При работе с составом рекомендуется вывести детей и питомцев на улицу. Работать нужно в маске, перчатках и защитных очках.Плюсы:мощный состав;длительный результат.Минусы:высокая стоимость.ОтзывыМихаил: «Эффект потрясающий, и тараканы вас больше никогда не побеспокоят».Лучший препарат без запаха от таракановПри выборе средств, способных уничтожить всех тараканов в квартире, многие отдают предпочтение препаратам без запаха. Но какой их них лучше всего?Gektor против таракановСтрана: РоссияБренд: GektorЦены: 549 рублейРейтинг: 4,8ОписаниеВысокоэффективное средство. Мощный состав, предназначенный специально для пищевых производств. Но сейчас приобрести препарат может любой желающий, чтобы избавиться от тараканов в своем доме.Основное преимущество — отсутствие запаха. Также средство не действует моментально. Нужно некоторое время, чтобы насекомые (большинство из обитающих в квартире) соприкоснулись с составом. Обычно это занимает неделю. Еще средство отличается простотой использования. Его не требуется разводить или с чем-то смешивать.Gektor продается полностью готовым к применению. Также подходит для уничтожения клопов в домашних условиях.Плюсы:отсутствие запаха;простота использования;высокая эффективность;можно использовать в помещениях, где хранятся продукты.Минусы:отсутствие мгновенного эффекта.ОтзывыМария: «Тараканов в нашем доме больше нет. Однозначно хорошее средство».Самый мощный профессиональный составЕсли вы не доверяете народным средствам и самым распространенным составам, то стоит купить профессиональный продукт. Но какое средство из этой группы самое крутое?АДАМАНТ ГЕЛЬСтрана: РоссияБренд:ООО «Палисад»Цена: 54 рубляРейтинг: 5ОписаниеКачественный профессиональный вариант по бюджетной стоимости. Этот продукт, цена на который менее 100 рублей, с легкостью заменит 5 более дорогих решений. Современный гель не нужно разводить — препарат готов к использованию. Прямо из тубы нужно нанести небольшое количество геля в отверстия, из которых чаще всего появляются насекомые.Действующие вещества (альфа-циперметрин и тиаметоксам) начинают работать достаточно быстро. Уже в первые 10 часов компоненты состава оказывают убийственное воздействие на паразитов. Гель без запаха, а потому им можно пользоваться даже на кухне или в детской комнате.Одного тюбика Адамант геля хватает на 3 комнаты.Плюсы:экономичный расход;низкая цена;высокая эффективность;отсутствие запаха.Минусы:не обнаружено.ОтзывыИрина: «Препарат достаточно эффективный. Приятно то, что средство не имеет запаха, для нашей семьи этот фактор крайне важен».Узнать больше об эффективных и мощных препаратах для устранения тараканов можно после просмотра видео:

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