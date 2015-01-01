Топ-4 самых эффективных средств от тараканов
На протяжении долгого времени люди с переменным успехом пытаются вывести из квартиры назойливых насекомых. Особенно докучают своим присутствием тараканы. Как от них избавиться? Выбрать самое эффективное и надежное средство от тараканов, которое выпускается в разных формах: пасты, мелков, спрея, гранул, порошка, геля и т.д. Выпускают и электрические варианты. Но какой препарат по мнению покупателей самый убийственный?
Рейтинг лучших средств от тараканов
Место
Наименование
Характеристика в рейтинге
1.
Globol
Действенный состав за разумные деньги
2.
Регент 800
Очень мощное средство
3.
Gektor
Самый безопасный состав от тараканов без запаха
4.
АДАМАНТ ГЕЛЬ
Убойный профессиональный состав за небольшие деньги
Самое эффективное и надежное средство
Многие просят: посоветуйте самое убойное средство для избавления от тараканов. Ниже представлен мини-топ очень эффективных решений для борьбы с черными и рыжими прусаками.
Globol
Страна: Германия
Бренд:Exil
Цена: 280 рублей
Рейтинг: 4
Описание
Эффективный состав сейчас производится под маркой Exil. Сильнодействующая паста хорошо справляется с поставленной задачей за счет продуманного состава, в котором основным рабочим компонентом выступает хлорпирифос. Продукт 4 класса токсичности не представляет угрозы для людей и домашних животных. Однако контакта со средством все же рекомендуется избегать.
Немецкий производитель уверяет, что всего 1 капля продукта способна уничтожить 500 тараканов. Препарат воздействует на нервную систему паразитов и парализует ее. Поэтому малыми горошинами пасту следует распределять в местах наибольшего скопления насекомых. Максимальный эффект наступает спустя 2 недели.
Плюсы:
безопасность для питомцев и людей;
продолжительное действие;
быстрый эффект;
разумная стоимость.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Антон: «Единственное средство, которое показало долговременный эффект!»
Регент 800
Страна: Франция
Бренд: Рон-Пуленк Агро
Цена: 3200 рублей
Рейтинг: 4,8
Описание
Препарат от французского производителя качественно справляется с тараканами в квартире и частном доме. Основной рабочий компонент — фипронил, который пропитывает поверхность панциря насекомого. Используют средство в виде раствора. Вещество потребуется развести по инструкции и при помощи пульверизатора распылить по всем сомнительным участкам жилплощади.
Чем сильнее концентрация средства, тем более действенной жидкость окажется. При работе с составом рекомендуется вывести детей и питомцев на улицу. Работать нужно в маске, перчатках и защитных очках.
Плюсы:
мощный состав;
длительный результат.
Минусы:
высокая стоимость.
Отзывы
Михаил: «Эффект потрясающий, и тараканы вас больше никогда не побеспокоят».
Лучший препарат без запаха от тараканов
При выборе средств, способных уничтожить всех тараканов в квартире, многие отдают предпочтение препаратам без запаха. Но какой их них лучше всего?
Gektor против тараканов
Страна: Россия
Бренд: Gektor
Цены: 549 рублей
Рейтинг: 4,8
Описание
Высокоэффективное средство. Мощный состав, предназначенный специально для пищевых производств. Но сейчас приобрести препарат может любой желающий, чтобы избавиться от тараканов в своем доме.
Основное преимущество — отсутствие запаха. Также средство не действует моментально. Нужно некоторое время, чтобы насекомые (большинство из обитающих в квартире) соприкоснулись с составом. Обычно это занимает неделю. Еще средство отличается простотой использования. Его не требуется разводить или с чем-то смешивать.
Gektor продается полностью готовым к применению. Также подходит для уничтожения клопов в домашних условиях.
Плюсы:
отсутствие запаха;
простота использования;
высокая эффективность;
можно использовать в помещениях, где хранятся продукты.
Минусы:
отсутствие мгновенного эффекта.
Отзывы
Мария: «Тараканов в нашем доме больше нет. Однозначно хорошее средство».
Самый мощный профессиональный состав
Если вы не доверяете народным средствам и самым распространенным составам, то стоит купить профессиональный продукт. Но какое средство из этой группы самое крутое?
АДАМАНТ ГЕЛЬ
Страна: Россия
Бренд:ООО «Палисад»
Цена: 54 рубля
Рейтинг: 5
Описание
Качественный профессиональный вариант по бюджетной стоимости. Этот продукт, цена на который менее 100 рублей, с легкостью заменит 5 более дорогих решений. Современный гель не нужно разводить — препарат готов к использованию. Прямо из тубы нужно нанести небольшое количество геля в отверстия, из которых чаще всего появляются насекомые.
Действующие вещества (альфа-циперметрин и тиаметоксам) начинают работать достаточно быстро. Уже в первые 10 часов компоненты состава оказывают убийственное воздействие на паразитов. Гель без запаха, а потому им можно пользоваться даже на кухне или в детской комнате.
Одного тюбика Адамант геля хватает на 3 комнаты.
Плюсы:
экономичный расход;
низкая цена;
высокая эффективность;
отсутствие запаха.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Ирина: «Препарат достаточно эффективный. Приятно то, что средство не имеет запаха, для нашей семьи этот фактор крайне важен».
Узнать больше об эффективных и мощных препаратах для устранения тараканов можно после просмотра видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen