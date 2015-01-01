Топ-3 самых лучших пятновыводителя по отзывам покупателей

Чтобы одежда была чистой, опрятной и яркой, порой недостаточно обычного стирального порошка. Требуются дополнительные средства, который помогут эффективно вывести следы от чая, краски, масел и т.д. Некоторые хозяйки предпочитают применять народные средства. Однако есть более эффективное решение — пятновыводитель. Но какой из них лучше?Рейтинг лучших пятновыводителейМестоНаименованиеХарактеристика в рейтинге1.SodasanЛучшее средство с органическим составом для белой одежды.2.Vanish Oxi ActionСамый продаваемый универсальный состав для цветных тканей.3.Ушастый няньВысокий результат по низкой цене для детской одежды.Лучший пятновыводитель для белой одеждыКакой пятновыводитель стоит выбрать, когда нужно хорошо отстирать белые вещи?SodasanСтрана: ГерманияБренд: SodasanЦена: 400 рублейРейтинг: 4,8ОписаниеОрганический пятновыводитель прекрасно справляется с разными следами на белой одежде: от фруктового сока, крови, травы, вина, жира, масла, кофе. Состав отлично выводит любую органическую грязь, а также въевшиеся старые пятна.По консистенции продукт напоминает гель, поэтому расход небольшой, экономный. Хватает средства надолго. Средство от немецкого производителя не только выводит пятна, но и сохраняет кристальную белизну вещей. Продукт без синтетических ингредиентов подходит для большинства тканей.Sodasan не рекомендуется применять для одежды из деликатных материалов.Плюсы:подходит для машинной стирки;полностью натуральный состав;сохраняет белизну вещей;небольшой расход;удаляет застарелые следы.Минусы:дороговизна;не подходит для деликатных тканей;специфический запах.ОтзывыЮлия: «Супер состав, но сложно сказать, чем отличается от более дешевых средств».Лучший пятновыводитель для цветных тканейНемного сложнее выбрать качественный эффективный пятновыводитель для цветных тканей. Ведь нужно не только избавиться от некрасивых клякс, но и сохранить насыщенность оттенка вещи. Какой же состав из этой категории попадает в наш топ?Vanish Oxi ActionСтрана: ВеликобританияБренд: VanishЦена: 243 рубляРейтинг: 5ОписаниеСамый продаваемый в России кислородный пятновыводитель без хлора. Отлично справляется с загрязнениями на самых разных тканях. Можно использовать в работе с шерстью, хлопком, чистым шелком, синтетикой.Ваниш считается универсальным средством, так как его формула позволяет отстирывать пятна не только с цветных, но еще с темных и белых тканей. С поставленной задачей продукт справляется в 90% случаев. Применять его можно по-разному: наносить сразу на кляксу, во время машинной стирки или замачивания.Отдельно выпускают пятновыводитель Vanish для мебели, обивки, ковров, ковролина. С ним можно вывести следы на диване, кресле, сиденьях в машине.Плюсы:универсальность;безопасный состав;без хлора;низкая стоимость;простота использования.Минусы:не обнаружено.ОтзывыВалентина: «Удаляет все пятна, как и заявлено».Лариса: «Хороший отбеливатель. Рубашки мужа отстирывает на ура».Лучший детский пятновыводительПри выборе детского пятновыводителя родители обращают внимание не только на действенность продукта, но и на его состав. Средство должно быть качественным, безопасным, гипоаллергенным. Но какой отбеливатель отвечает всем этим требованиям?Ушастый няньСтрана: РоссияБренд: Ушастый няньЦена: 109 рублейРейтинг: 5ОписаниеПятновыводитель российского производства выпускается в жидком виде и в формате обыкновенного порошка, который предлагается смешивать со средством для стирки. На отечественном рынке этот продукт среди детских отбеливателей выступает лидером.Состав освобожден от хлора и отдушек. Стоит средство буквально копейки, но на 100% справляется с разного рода загрязнениями. Подходит для темных, светлых, цветных вещей. Его можно использовать при машинной и ручной стирке. Сильное средство справляется с пятнами при любых температурах, даже в холодной воде.Главное преимущество средства — гипоаллергенная формула, которая не наносит коже ребенка вреда.Плюсы:мощное отбеливающее действие;низкая цена;гипоаллергенность;универсальность;небольшой расход.Минусы:не обнаружено.ОтзывыВера: «Пятновыводитель отличный, пользуюсь этой маркой давно».Ольга: «Отстирывает много сложных пятен, в том числе и с одежды белого цвета. Никогда не замачивала, просто заливала в стиральную машинку и потом вытаскивала чистое, свежее белье».Вот наш топ-3 лучших средств против пятен. А какому из них свой голос отдадите вы? Присоединяйтесь к нашему голосованию!Если сложно определиться с лучшим составом, то посмотрите на популярные решения в действии:

Источник: www.allwomens.ru/zen