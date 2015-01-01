в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
13
0
Нравится0

«Альбатрос» - лучший плавательный клуб Волгограда

Elena
Плавательный клуб Альбатрос

«Альбатрос» - это заведение, которое предлагает своим клиентам обучение плаванию для людей всех возрастов. Профессиональные тренеры здесь занимаются даже с 10 месячными детьми! Кроме этого, в «Альбатросе» существуют спортивные группы, которые подготавливают молодых ребят к соревнованиям и помогают им стать профессиональными спортсменами.

Все занятия проходят в городе Волгоград в Академии физкультуры «Искра», а также в бассейнах «НаПугачевской» и «ГаспромТрансгаз». Более подробную информацию по этому поводу вы сможете найти на официальном сайте клуба http://www.pkalbatros.ru/. Следует также отметить, что регулярное посещение бассейна и занятия с профессиональными тренерами помогают не только укрепить здоровье, но и улучшают общий эмоциональный фон каждого ребенка!

Какие преимущества имеет клуб «Альбатрос»


Представим вашему вниманию главные особенности и преимущества этого клуба для плавания:
  • Здесь работают профессиональные инструкторы по плаванию, которые имеют спортивные разряды.
  • При необходимости вы можете пользоваться дополнительными услугами клуба, а также посещать различные секции. К примеру, можете записаться в группы по синхронному плаванию. Кроме того, здесь есть секции тенниса настольного типа.
  • Если у вас есть грудные дети, то вы можете приходить с ними на занятия по плаванию в группу «Мама и малыш».


Что нужно для того, чтобы записаться на занятия?


В первую очередь, вам нужно будет пойти в местную поликлинику и взять справки у вашего терапевта о том, что вы и/или ваш ребенок здоровы.

После этого нужно будет приобрести в магазине следующие принадлежности для занятий спортом:
  • Купальник сплошного типа для девушек, купальные плавки для мальчиков.
  • Специальную шапку для плавания (она продается в любом спортивном магазине). Кроме того, она защитит ваши волосы от губительного воздействия хлорки, которая находится в воде.
  • При желании очки для плавания (также помогут защитить глаза от хлора).
  • Шлепки, мыльные принадлежности, полотенце, мочалку и другие вещи для интимной гигиены.

Каждого родителя, который отправляет своего ребенка в спортивные секции, особенно в плавательные, мучает вопрос – насколько занятия будут эффективными и безопасными. Смеем вас сразу успокоить. В «Альбатросе» работают исключительно профессионалы и мастера своего дела, которые могут не только научить, рассказать и показать, как нужно плавать, но и оказать первую помощь и спасти из воды (ситуации, же разные бывают, никто не застрахован от этого).
Похожие новости:
Казино Вулкан - официальный сайт клуба развлечений

Казино Вулкан - официальный сайт клуба развлечений

Развлечения
Почему родители выбирают студию

Почему родители выбирают студию "Смайлик"

Дети
Обучение в Чехии – курсы чешского языка

Обучение в Чехии – курсы чешского языка

Дом
Выигрывай джекпоты на Адмирал-ХХХ

Выигрывай джекпоты на Адмирал-ХХХ

Развлечения
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Муж Жена и ребенок