«Альбатрос» - лучший плавательный клуб Волгограда
«Альбатрос» - это заведение, которое предлагает своим клиентам обучение плаванию для людей всех возрастов. Профессиональные тренеры здесь занимаются даже с 10 месячными детьми! Кроме этого, в «Альбатросе» существуют спортивные группы, которые подготавливают молодых ребят к соревнованиям и помогают им стать профессиональными спортсменами.
Все занятия проходят в городе Волгоград в Академии физкультуры «Искра», а также в бассейнах «НаПугачевской» и «ГаспромТрансгаз». Более подробную информацию по этому поводу вы сможете найти на официальном сайте клуба http://www.pkalbatros.ru/. Следует также отметить, что регулярное посещение бассейна и занятия с профессиональными тренерами помогают не только укрепить здоровье, но и улучшают общий эмоциональный фон каждого ребенка!
Какие преимущества имеет клуб «Альбатрос»
Представим вашему вниманию главные особенности и преимущества этого клуба для плавания:
- Здесь работают профессиональные инструкторы по плаванию, которые имеют спортивные разряды.
- При необходимости вы можете пользоваться дополнительными услугами клуба, а также посещать различные секции. К примеру, можете записаться в группы по синхронному плаванию. Кроме того, здесь есть секции тенниса настольного типа.
- Если у вас есть грудные дети, то вы можете приходить с ними на занятия по плаванию в группу «Мама и малыш».
Что нужно для того, чтобы записаться на занятия?
В первую очередь, вам нужно будет пойти в местную поликлинику и взять справки у вашего терапевта о том, что вы и/или ваш ребенок здоровы.
После этого нужно будет приобрести в магазине следующие принадлежности для занятий спортом:
- Купальник сплошного типа для девушек, купальные плавки для мальчиков.
- Специальную шапку для плавания (она продается в любом спортивном магазине). Кроме того, она защитит ваши волосы от губительного воздействия хлорки, которая находится в воде.
- При желании очки для плавания (также помогут защитить глаза от хлора).
- Шлепки, мыльные принадлежности, полотенце, мочалку и другие вещи для интимной гигиены.
Каждого родителя, который отправляет своего ребенка в спортивные секции, особенно в плавательные, мучает вопрос – насколько занятия будут эффективными и безопасными. Смеем вас сразу успокоить. В «Альбатросе» работают исключительно профессионалы и мастера своего дела, которые могут не только научить, рассказать и показать, как нужно плавать, но и оказать первую помощь и спасти из воды (ситуации, же разные бывают, никто не застрахован от этого).