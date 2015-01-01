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Топ-3 самых лучших тональных крема на повседневку

Andre
Топ-3 самых лучших тональных крема на повседневку
Выполнение дневного или вечернего макияжа имеет ряд особенностей и правил. Ключевое из них — выравнивание тона кожи. Для этого используются самые разные средства, но наиболее распространенный вариант — тональный крем. Он выбирается индивидуально в зависимости от типа кожи. Ведь нормальной молодой или чувствительной коже нужны разные продукты. Итак, какой тональный крем выбрать?

Лучший тональный крем: рейтинг 2019 года

 Место

 Название

Характеристика в рейтинге 

 1.

 Healthy Mix Serum

 Качественный недорогой крем для сухой и возрастной кожи

 2.

 Double Wear Stay-in-Place

 Премиальный крем для проблемной кожи, который стоит своих денег

 3.

 Maybelline Super Stay 24 Cream

 Недорогое супер-средство для жирной и комбинированной кожи

Лучший тональный крем для сухой и возрастной кожи

Многие девушки и женщины — обладательницы сухой и обезвоженной кожи. При выборе тональника они ищут состав, который качественно выровнит тон и деликатно увлажнит эпидермис. Какой вариант в этом случае лучший?

Healthy Mix Serum

Страна: Франция

Бренд:Bourjois

Цена: 640 рублей

Рейтинг: 5

Описание

Это тональный крем-гель, ориентированный на все типы эпидермиса. Если верить отзывам покупателей, то лучше всего крем ложится на сухую кожу. Продукт с небольшим лифтинг-эффектом отлично распределяется по лицу кистями, спонжами и даже пальцами. 

Средство невесомое и практически не ощущается. В составе есть ухаживающие экстракты, полученные из фруктов. Благодаря им крем-гель хорошо питает, увлажняет и делает кожу лица более нежной. У состава от «Буржуа Париж» отличные покрывающие способности. 

Healthy Mix Serum подходит для маскировки пигментных пятен и морщин.

Плюсы:

доступная цена;

экономичный расход;

отличные покрывающие способности;

ухаживающие свойства.

Минусы:

недостаточная стойкость.

Отзывы

Валерия: «Отличный тональный крем. Кожа сухая, как основа под макияж — супер, и идеально лежит».

Оксана: «Приятный аромат, легкое нанесение, не скатывается. Достаточно стойкий, через несколько часов нет жирного блеска».

Лучший тональный крем для проблемной кожи

Если женщина или девушка часто сталкивается с прыщами, высыпаниями и прочими дерматологическими проблемами, тут нельзя обойтись стандартным средством. Какой тональник для проблемной кожи подходит лучше всего?

Double Wear Stay-in-Place

Страна: США

Бренд:Estee Lauder

Цена: 4160 рублей

Рейтинг: 4,6

Описание

Тональник класса люкс. Крем подходит для проблемной кожи с прыщами и акне. Особенность состава — в уникальной стойкости. Он сохраняет матовость и бархатистость 10-15 часов, а потому подходит самым активным леди. 

Дорогой продукт с эффектом сияния не самый плотный, но отличается уникальным перекрытием и на «5+» маскирует все недостатки. Подходит при расширенных порах и покраснениях. Отлично убирает излишнюю жирность. Не пачкает одежду и не растекается. Средство отличается тонким и приятным ароматом. Продукт не самый жидкий, но и не очень густой.

Более дешевый вариант из этой категории представлен Allaince Perfect от Лореаль. Также хорошо показал себя BB-крем от Фаберлик, белорусские продукты (Bielita), тональники от корейских фирм. Например, Tony Moly Tony Lab AC Control.

Плюсы:

качественный состав;

высокие перекрывающие свойства;

приятный аромат;

отличная стойкость;

есть UF-защита;

не оставляет следов.

Минусы:

высокая стоимость;

отсутствие дозатора.

Отзывы

Инна: «Легкий, без эффекта маски, хорошо выравнивает цвет лица, маскирует мелкие недостатки, не пачкает одежду, экономно расходуется».

Лучший тональный крем для жирной и комбинированной кожи

А какое средство окажется наиболее удобным для жирной и смешанной типов кожи?

Maybelline Super Stay 24 Cream

Страна: США

Бренд:Maybelline

Цена: 427 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Из бюджетных решений, которые можно купить в масс маркете, предложенный вариант — самое лучшее для жирной и комбинированной кожи. Флюид от популярной фирмы Мейбелин очень легкий и нежный. Подходит на каждый день. 

Матирующий состав — эффектное решение для лета и влажного климата. По мнению визажистов, его можно использовать и женщинам после 55 лет. Недорогой вариант без слишком светлых пигментов уберет лишнюю влагу при приливах, но сильно не сушит. 

Жидкий флюид, стоимость которого до 500 рублей, не ощущается на лице и абсолютно не заметен окружающим. Не пачкает белую и цветную одежду, телефон, но отличается хорошей кроющей способностью. Скрывает недостатки не хуже люксовых тональников, вроде Диор. А держится на лице целый день!

Есть хорошие аналоги этому тональному крему: антивозрастной Stay-True Makeup от Clinique без парабенов и силиконов, дешевый Second Skin от Макс Фактор, некомедогенныйBB Cream Garnier.

Плюсы:

хорошие скрывающие способности;

невесомая консистенция;

предотвращает сильный жирный блеск;

подходит для пористой кожи;

скрывает пигментные пятна, черные точки, красноту.

Минусы:

не обнаружены.

Отзывы

Яна: «Стойкий, полностью перекрывает недостатки».

Лариса: «Хорошо матирует. Относительно недорогой, хватает на долго».

Жанна: «Отлично наносится, перекрывает все недостатки, не лежит маской, хороший дозатор, приятная текстура, низкая цена».

Каким тональником пользуетесь вы? Давайте выберем лучший вариант в нашем голосовании! А в дополнение видео поможет вам выбрать лучший тональный крем на повседневку:

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Макияж
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