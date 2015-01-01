Топ-3 самых лучших тональных крема на повседневку
Выполнение дневного или вечернего макияжа имеет ряд особенностей и правил. Ключевое из них — выравнивание тона кожи. Для этого используются самые разные средства, но наиболее распространенный вариант — тональный крем. Он выбирается индивидуально в зависимости от типа кожи. Ведь нормальной молодой или чувствительной коже нужны разные продукты. Итак, какой тональный крем выбрать?
Лучший тональный крем: рейтинг 2019 года
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Healthy Mix Serum
Качественный недорогой крем для сухой и возрастной кожи
2.
Double Wear Stay-in-Place
Премиальный крем для проблемной кожи, который стоит своих денег
3.
Maybelline Super Stay 24 Cream
Недорогое супер-средство для жирной и комбинированной кожи
Лучший тональный крем для сухой и возрастной кожи
Многие девушки и женщины — обладательницы сухой и обезвоженной кожи. При выборе тональника они ищут состав, который качественно выровнит тон и деликатно увлажнит эпидермис. Какой вариант в этом случае лучший?
Healthy Mix Serum
Страна: Франция
Бренд:Bourjois
Цена: 640 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Это тональный крем-гель, ориентированный на все типы эпидермиса. Если верить отзывам покупателей, то лучше всего крем ложится на сухую кожу. Продукт с небольшим лифтинг-эффектом отлично распределяется по лицу кистями, спонжами и даже пальцами.
Средство невесомое и практически не ощущается. В составе есть ухаживающие экстракты, полученные из фруктов. Благодаря им крем-гель хорошо питает, увлажняет и делает кожу лица более нежной. У состава от «Буржуа Париж» отличные покрывающие способности.
Healthy Mix Serum подходит для маскировки пигментных пятен и морщин.
Плюсы:
доступная цена;
экономичный расход;
отличные покрывающие способности;
ухаживающие свойства.
Минусы:
недостаточная стойкость.
Отзывы
Валерия: «Отличный тональный крем. Кожа сухая, как основа под макияж — супер, и идеально лежит».
Оксана: «Приятный аромат, легкое нанесение, не скатывается. Достаточно стойкий, через несколько часов нет жирного блеска».
Лучший тональный крем для проблемной кожи
Если женщина или девушка часто сталкивается с прыщами, высыпаниями и прочими дерматологическими проблемами, тут нельзя обойтись стандартным средством. Какой тональник для проблемной кожи подходит лучше всего?
Double Wear Stay-in-Place
Страна: США
Бренд:Estee Lauder
Цена: 4160 рублей
Рейтинг: 4,6
Описание
Тональник класса люкс. Крем подходит для проблемной кожи с прыщами и акне. Особенность состава — в уникальной стойкости. Он сохраняет матовость и бархатистость 10-15 часов, а потому подходит самым активным леди.
Дорогой продукт с эффектом сияния не самый плотный, но отличается уникальным перекрытием и на «5+» маскирует все недостатки. Подходит при расширенных порах и покраснениях. Отлично убирает излишнюю жирность. Не пачкает одежду и не растекается. Средство отличается тонким и приятным ароматом. Продукт не самый жидкий, но и не очень густой.
Более дешевый вариант из этой категории представлен Allaince Perfect от Лореаль. Также хорошо показал себя BB-крем от Фаберлик, белорусские продукты (Bielita), тональники от корейских фирм. Например, Tony Moly Tony Lab AC Control.
Плюсы:
качественный состав;
высокие перекрывающие свойства;
приятный аромат;
отличная стойкость;
есть UF-защита;
не оставляет следов.
Минусы:
высокая стоимость;
отсутствие дозатора.
Отзывы
Инна: «Легкий, без эффекта маски, хорошо выравнивает цвет лица, маскирует мелкие недостатки, не пачкает одежду, экономно расходуется».
Лучший тональный крем для жирной и комбинированной кожи
А какое средство окажется наиболее удобным для жирной и смешанной типов кожи?
Maybelline Super Stay 24 Cream
Страна: США
Бренд:Maybelline
Цена: 427 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Из бюджетных решений, которые можно купить в масс маркете, предложенный вариант — самое лучшее для жирной и комбинированной кожи. Флюид от популярной фирмы Мейбелин очень легкий и нежный. Подходит на каждый день.
Матирующий состав — эффектное решение для лета и влажного климата. По мнению визажистов, его можно использовать и женщинам после 55 лет. Недорогой вариант без слишком светлых пигментов уберет лишнюю влагу при приливах, но сильно не сушит.
Жидкий флюид, стоимость которого до 500 рублей, не ощущается на лице и абсолютно не заметен окружающим. Не пачкает белую и цветную одежду, телефон, но отличается хорошей кроющей способностью. Скрывает недостатки не хуже люксовых тональников, вроде Диор. А держится на лице целый день!
Есть хорошие аналоги этому тональному крему: антивозрастной Stay-True Makeup от Clinique без парабенов и силиконов, дешевый Second Skin от Макс Фактор, некомедогенныйBB Cream Garnier.
Плюсы:
хорошие скрывающие способности;
невесомая консистенция;
предотвращает сильный жирный блеск;
подходит для пористой кожи;
скрывает пигментные пятна, черные точки, красноту.
Минусы:
не обнаружены.
Отзывы
Яна: «Стойкий, полностью перекрывает недостатки».
Лариса: «Хорошо матирует. Относительно недорогой, хватает на долго».
Жанна: «Отлично наносится, перекрывает все недостатки, не лежит маской, хороший дозатор, приятная текстура, низкая цена».
Каким тональником пользуетесь вы? Давайте выберем лучший вариант в нашем голосовании! А в дополнение видео поможет вам выбрать лучший тональный крем на повседневку:
Источник: www.allwomens.ru/zen