Топ-3 самых лучших тональных крема на повседневку

Выполнение дневного или вечернего макияжа имеет ряд особенностей и правил. Ключевое из них — выравнивание тона кожи. Для этого используются самые разные средства, но наиболее распространенный вариант — тональный крем. Он выбирается индивидуально в зависимости от типа кожи. Ведь нормальной молодой или чувствительной коже нужны разные продукты. Итак, какой тональный крем выбрать?Лучший тональный крем: рейтинг 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Healthy Mix SerumКачественный недорогой крем для сухой и возрастной кожи2.Double Wear Stay-in-PlaceПремиальный крем для проблемной кожи, который стоит своих денег3.Maybelline Super Stay 24 CreamНедорогое супер-средство для жирной и комбинированной кожиЛучший тональный крем для сухой и возрастной кожиМногие девушки и женщины — обладательницы сухой и обезвоженной кожи. При выборе тональника они ищут состав, который качественно выровнит тон и деликатно увлажнит эпидермис. Какой вариант в этом случае лучший?Healthy Mix SerumСтрана: ФранцияБренд:BourjoisЦена: 640 рублейРейтинг: 5ОписаниеЭто тональный крем-гель, ориентированный на все типы эпидермиса. Если верить отзывам покупателей, то лучше всего крем ложится на сухую кожу. Продукт с небольшим лифтинг-эффектом отлично распределяется по лицу кистями, спонжами и даже пальцами.Средство невесомое и практически не ощущается. В составе есть ухаживающие экстракты, полученные из фруктов. Благодаря им крем-гель хорошо питает, увлажняет и делает кожу лица более нежной. У состава от «Буржуа Париж» отличные покрывающие способности.Healthy Mix Serum подходит для маскировки пигментных пятен и морщин.Плюсы:доступная цена;экономичный расход;отличные покрывающие способности;ухаживающие свойства.Минусы:недостаточная стойкость.ОтзывыВалерия: «Отличный тональный крем. Кожа сухая, как основа под макияж — супер, и идеально лежит».Оксана: «Приятный аромат, легкое нанесение, не скатывается. Достаточно стойкий, через несколько часов нет жирного блеска».Лучший тональный крем для проблемной кожиЕсли женщина или девушка часто сталкивается с прыщами, высыпаниями и прочими дерматологическими проблемами, тут нельзя обойтись стандартным средством. Какой тональник для проблемной кожи подходит лучше всего?Double Wear Stay-in-PlaceСтрана: СШАБренд:Estee LauderЦена: 4160 рублейРейтинг: 4,6ОписаниеТональник класса люкс. Крем подходит для проблемной кожи с прыщами и акне. Особенность состава — в уникальной стойкости. Он сохраняет матовость и бархатистость 10-15 часов, а потому подходит самым активным леди.Дорогой продукт с эффектом сияния не самый плотный, но отличается уникальным перекрытием и на «5+» маскирует все недостатки. Подходит при расширенных порах и покраснениях. Отлично убирает излишнюю жирность. Не пачкает одежду и не растекается. Средство отличается тонким и приятным ароматом. Продукт не самый жидкий, но и не очень густой.Более дешевый вариант из этой категории представлен Allaince Perfect от Лореаль. Также хорошо показал себя BB-крем от Фаберлик, белорусские продукты (Bielita), тональники от корейских фирм. Например, Tony Moly Tony Lab AC Control.Плюсы:качественный состав;высокие перекрывающие свойства;приятный аромат;отличная стойкость;есть UF-защита;не оставляет следов.Минусы:высокая стоимость;отсутствие дозатора.ОтзывыИнна: «Легкий, без эффекта маски, хорошо выравнивает цвет лица, маскирует мелкие недостатки, не пачкает одежду, экономно расходуется».Лучший тональный крем для жирной и комбинированной кожиА какое средство окажется наиболее удобным для жирной и смешанной типов кожи?Maybelline Super Stay 24 CreamСтрана: СШАБренд:MaybellineЦена: 427 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеИз бюджетных решений, которые можно купить в масс маркете, предложенный вариант — самое лучшее для жирной и комбинированной кожи. Флюид от популярной фирмы Мейбелин очень легкий и нежный. Подходит на каждый день.Матирующий состав — эффектное решение для лета и влажного климата. По мнению визажистов, его можно использовать и женщинам после 55 лет. Недорогой вариант без слишком светлых пигментов уберет лишнюю влагу при приливах, но сильно не сушит.Жидкий флюид, стоимость которого до 500 рублей, не ощущается на лице и абсолютно не заметен окружающим. Не пачкает белую и цветную одежду, телефон, но отличается хорошей кроющей способностью. Скрывает недостатки не хуже люксовых тональников, вроде Диор. А держится на лице целый день!Есть хорошие аналоги этому тональному крему: антивозрастной Stay-True Makeup от Clinique без парабенов и силиконов, дешевый Second Skin от Макс Фактор, некомедогенныйBB Cream Garnier.Плюсы:хорошие скрывающие способности;невесомая консистенция;предотвращает сильный жирный блеск;подходит для пористой кожи;скрывает пигментные пятна, черные точки, красноту.Минусы:не обнаружены.ОтзывыЯна: «Стойкий, полностью перекрывает недостатки».Лариса: «Хорошо матирует. Относительно недорогой, хватает на долго».Жанна: «Отлично наносится, перекрывает все недостатки, не лежит маской, хороший дозатор, приятная текстура, низкая цена».Каким тональником пользуетесь вы? Давайте выберем лучший вариант в нашем голосовании! А в дополнение видео поможет вам выбрать лучший тональный крем на повседневку:

Источник: www.allwomens.ru/zen