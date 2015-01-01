Топ-5 фенов для волос: выбираем лучший
Чтобы выглядеть стильно и привлекательно, приходится не только грамотно составлять образ и делать макияж, но и создавать прическу. Основной помощник в этом деле — фен. Кстати, этот прибор — необходимая вещь, когда нужно просто подсушить волосы. Но какой фен для волос выбрать? Поможет рейтинг лучших 2019 года!
Рейтинг лучших фенов для волос
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Polaris PHD 2077i
Отличное качество по приемлемой цене
2.
Polaris PHS 0846
Самый многофункциональный вариант с щеткой
3.
Kapous Turbo 3800 ST
Самый мощный фен из профессиональной серии
4.
Rowenta CV 3620
Компактная дорожная модель с полным набором опций
5.
Bosch PHD5767
Лучший фен с диффузором среди особенных решений
Лучший бюджетный фен для волос
Для многих женщин не имеет принципиального значения функциональность устройства и его возможности. Главное, чтобы хорошо сушил, был недорогим и служил долго. Но какое решение из бюджетных окажется самым надежным?
Polaris PHD 2077i
Страна: Россия
Бренд: Polaris
Цена: 1098 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Этот недорогой вариант выполняет все основные задачи на 5 баллов. Стильный дизайн и компактность вкупе с эргономичной ручкой делают модель лучшим бюджетным феном для женщин и девушек.
На корпусе размещено 3 удобных кнопки, чтобы регулировать скорость, температуру, включать и выключать прибор. Они расположены в верхней части ручки. Среди прочих особенностей прибора выделяют 3 температурных и 2 скоростных режима, чего вполне достаточно для сушки и укладки волос.
Мощность модели — 2000 Вт. Фен имеет защиту от перегрева и ионизации.
Плюсы:
удобство в использовании;
разумная стоимость;
хорошая мощность;
все необходимые опции.
Минусы:
не крутится шнур.
Отзывы
Светлана: «Эргономичная ручка, хорошая скорость потока воздуха, яркий».
Ника: «С очень аккуратным дизайном. Мощности достаточно, мои длинные волосы быстро высыхают. Как большой плюс отмечу его специальную функцию ионизации, чтобы волосы не магнитились».
Лучший фен-щетка
Для обладательниц длинных волос важно получить не просто фен, а многофункциональное устройство. Поэтому многие девушки и женщины выбирают модели со встроенной щеткой. Но какая модель заслуживает особого внимания?
Polaris PHS 0846
Страна: Россия
Бренд: Polaris
Цена: 830 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Стоимость прибора ниже 1000 рублей, но версия поражает своей функциональностью. Техника подходит для моделирования причесоу благодаря дополнительным элементам. В комплект входят 3 насадки:
круглый брашинг, диаметр — 25 мм;
2 расчески для выпрямления.
Корпус девайса имеет прорезиненное покрытие, выполненное по технологии Soft-Touch. Версия подходит для деликатной укладки, а также закрепления формы прически. У фена 2 скорости и 2 температурных режима.
Несмотря на небольшую мощность устройства (800 Вт), фен идеально подходит для домашнего использования.
Плюсы:
наличие щетки и насадок;
низкая стоимость;
хорошо создает прикорневой объем;
есть функция холодного обдува;
отлично справляется с густыми волосами.
Минусы:
небольшая мощность;
долго сушит.
Отзывы
Алена: «Волосы не пересушивает. За счет убирающихся зубчиков на насадке для локонов, пряди соскальзывают быстро и волосы не спутываются и не дерутся».
Лучший профессиональный фен для волос
Если не устраивают стандартные модели, можно выбрать профессиональный фен, который считается более функциональным и мощным. Но какое решение стоит купить?
Kapous Turbo 3800 ST
Страна: Россия
Бренд: Kapous
Цена: 3232 рубля
Рейтинг: 4
Описание
Мощность устройства составляет 2,5 кВт. Но также привлекателен и удлиненный корпус модели. Все эти моменты делают фен более функциональным и существенно сокращают продолжительность сушки.
Дорогой парикмахерский аппарат имеет покрытие Soft-Touch — ладони при использовании не скользят. Модель оснащена эргономичной рукоятью, поэтому подходит и левшам, и правшам. Комплект дополнен парой концентраторов. Имеет очень хороший шнур длиной 3 м.
Плюсы:
качественный и прочный корпус;
быстрая работа;
длинный шнур;
небольшой вес;
высокая мощность.
Минусы:
громоздкий;
небогатый выбор настроек;
высокая цена.
Отзывы
Виктория: «Понравился длинный шнур. Очень удобно!»
Лучший дорожный фен
Многие женщины часто интересуются, как выбрать хороший дорожный аппарат. Рассказываем, какому производителю стоит отдать предпочтение в 2019 году.
Rowenta CV 3620
Страна: Германия
Производитель: Rowenta
Цена: 950 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Дешевый дорожный вариант от известной марки отличается компактными размерами. Аппарат легко возить с собой в сумке из-за складной ручки, что делает размеры прибора вдвое меньше. Также модель отличается приятным дизайном.
Версия мощностью 1700 Вт отлично работает и подходит для коротких и длинных волос, а также локонов средней длины. Этот бытовой фен также оценили обладательницы кудрявых и вьющихся прядей. Девайс имеет 3 режима нагрева и несколько скоростей. Оснащен опцией холодного воздуха.
Фен работает тихо, поэтому им спокойно можно пользоваться в отеле без риска разбудить соседей.
Плюсы:
длинный шнур (1,8 м);
компактность;
невысокая цена;
6 режимов;
опция ионизации.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Аня: «Отличный фен, очень понравилось, что складной, удобно брать в дорогу. Мощный, но компактный, есть ионизация и разные режимы температуры и потока воздуха».
Елена: «Хороший фен на каждый день. Удобный, складной, холодный воздух есть, настроек хватает».
Лучший фен с диффузором
Многие девушки просят: посоветуйте лучший фен с диффузором. Наряду с аппаратами в виде щеток, здесь тоже есть свои лидеры. Но какое решение самое достойное?
Bosch PHD5767
Страна: Германия
Бренд: Bosch
Цена: 1176 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Практически бесшумный аппарат, легкий и продуктивный. Его мощность составляет 2000 Вт, позволяя быстро высушивать волосы и делать укладку.
Фен оснащен 2 скоростями, 3 режима нагрева, опцией ионизации, которая позволяет сохранять оттенок прядей. Также присутствует подача холодного воздуха. Модель придает объем даже самым тонким локонам.
Насадка-диффузор — идеальное решение для обладательниц вьющихся локонов.
Плюсы:
все необходимые опции;
защита от перегрева;
ионизация.
Минусы:
большие габариты;
трудности со снятием насадок.
Отзывы
Ксения: «Полный функционал — 6 режимов работы+холодный и ионизация».
Вита: «Прекрасный эргономичный фен, сушу волосы на самой низкой температуре, что б не портились и, благодаря высокой скорости, получается достаточно быстрая сушка. Фен комфортно держится в руке, диффузор очень нравится сестре — делает легко и естественно завитые волосы».
Голосуйте за лучший по вашему мнению фен в нашем рейтинге! А если хотите узнать больше о выборе мощных и функциональных фенов, тогда смотрите видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen