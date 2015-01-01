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Топ-5 фенов для волос: выбираем лучший

Andre
Топ-5 фенов для волос: выбираем лучший
Чтобы выглядеть стильно и привлекательно, приходится не только грамотно составлять образ и делать макияж, но и создавать прическу. Основной помощник в этом деле — фен. Кстати, этот прибор — необходимая вещь, когда нужно просто подсушить волосы. Но какой фен для волос выбрать? Поможет рейтинг лучших 2019 года!

Рейтинг лучших фенов для волос

 Место

 Название

Характеристика в рейтинге 

 1.

 Polaris PHD 2077i

 Отличное качество по приемлемой цене

 2.

 Polaris PHS 0846

 Самый многофункциональный вариант с щеткой

 3.

 Kapous Turbo 3800 ST

 Самый мощный фен из профессиональной серии

 4.

 Rowenta CV 3620

 Компактная дорожная модель с полным набором опций

 5.

 Bosch PHD5767

 Лучший фен с диффузором среди особенных решений

Лучший бюджетный фен для волос

Для многих женщин не имеет принципиального значения функциональность устройства и его возможности. Главное, чтобы хорошо сушил, был недорогим и служил долго. Но какое решение из бюджетных окажется самым надежным?

Polaris PHD 2077i

Страна: Россия

Бренд: Polaris

Цена: 1098 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Этот недорогой вариант выполняет все основные задачи на 5 баллов. Стильный дизайн и компактность вкупе с эргономичной ручкой делают модель лучшим бюджетным феном для женщин и девушек. 

На корпусе размещено 3 удобных кнопки, чтобы регулировать скорость, температуру, включать и выключать прибор. Они расположены в верхней части ручки. Среди прочих особенностей прибора выделяют 3 температурных и 2 скоростных режима, чего вполне достаточно для сушки и укладки волос. 

Мощность модели — 2000 Вт. Фен имеет защиту от перегрева и ионизации.

Плюсы:

удобство в использовании;

разумная стоимость;

хорошая мощность;

все необходимые опции.

Минусы:

не крутится шнур.

Отзывы

Светлана: «Эргономичная ручка, хорошая скорость потока воздуха, яркий».

Ника: «С очень аккуратным дизайном. Мощности достаточно, мои длинные волосы быстро высыхают. Как большой плюс отмечу его специальную функцию ионизации, чтобы волосы не магнитились».

Лучший фен-щетка

Для обладательниц длинных волос важно получить не просто фен, а многофункциональное устройство. Поэтому многие девушки и женщины выбирают модели со встроенной щеткой. Но какая модель заслуживает особого внимания?

Polaris PHS 0846

Страна: Россия

Бренд: Polaris

Цена: 830 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Стоимость прибора ниже 1000 рублей, но версия поражает своей функциональностью. Техника подходит для моделирования причесоу благодаря дополнительным элементам. В комплект входят 3 насадки:

круглый брашинг, диаметр — 25 мм; 

2 расчески для выпрямления. 

Корпус девайса имеет прорезиненное покрытие, выполненное по технологии Soft-Touch. Версия подходит для деликатной укладки, а также закрепления формы прически. У фена 2 скорости и 2 температурных режима.

Несмотря на небольшую мощность устройства (800 Вт), фен идеально подходит для домашнего использования.

Плюсы:

наличие щетки и насадок;

низкая стоимость;

хорошо создает прикорневой объем;

есть функция холодного обдува;

отлично справляется с густыми волосами.

Минусы:

небольшая мощность;

долго сушит.

Отзывы

Алена: «Волосы не пересушивает. За счет убирающихся зубчиков на насадке для локонов, пряди соскальзывают быстро и волосы не спутываются и не дерутся».

Лучший профессиональный фен для волос

Если не устраивают стандартные модели, можно выбрать профессиональный фен, который считается более функциональным и мощным. Но какое решение стоит купить?

Kapous Turbo 3800 ST

Страна: Россия

Бренд: Kapous

Цена: 3232 рубля

Рейтинг: 4

Описание

Мощность устройства составляет 2,5 кВт. Но также привлекателен и удлиненный корпус модели. Все эти моменты делают фен более функциональным и существенно сокращают продолжительность сушки. 

Дорогой парикмахерский аппарат имеет покрытие Soft-Touch — ладони при использовании не скользят. Модель оснащена эргономичной рукоятью, поэтому подходит и левшам, и правшам. Комплект дополнен парой концентраторов. Имеет очень хороший шнур длиной 3 м.

Плюсы:

качественный и прочный корпус;

быстрая работа;

длинный шнур;

небольшой вес;

высокая мощность.

Минусы:

громоздкий;

небогатый выбор настроек;

высокая цена.

Отзывы

Виктория: «Понравился длинный шнур. Очень удобно!»

Лучший дорожный фен

Многие женщины часто интересуются, как выбрать хороший дорожный аппарат. Рассказываем, какому производителю стоит отдать предпочтение в 2019 году.

Rowenta CV 3620

Страна: Германия

Производитель: Rowenta

Цена: 950 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Дешевый дорожный вариант от известной марки отличается компактными размерами. Аппарат легко возить с собой в сумке из-за складной ручки, что делает размеры прибора вдвое меньше. Также модель отличается приятным дизайном. 

Версия мощностью 1700 Вт отлично работает и подходит для коротких и длинных волос, а также локонов средней длины. Этот бытовой фен также оценили обладательницы кудрявых и вьющихся прядей. Девайс имеет 3 режима нагрева и несколько скоростей. Оснащен опцией холодного воздуха. 

Фен работает тихо, поэтому им спокойно можно пользоваться в отеле без риска разбудить соседей.

Плюсы:

длинный шнур (1,8 м);

компактность;

невысокая цена;

6 режимов;

опция ионизации.

Минусы:

не обнаружено.

Отзывы

Аня: «Отличный фен, очень понравилось, что складной, удобно брать в дорогу. Мощный, но компактный, есть ионизация и разные режимы температуры и потока воздуха».

Елена: «Хороший фен на каждый день. Удобный, складной, холодный воздух есть, настроек хватает».

Лучший фен с диффузором

Многие девушки просят: посоветуйте лучший фен с диффузором. Наряду с аппаратами в виде щеток, здесь тоже есть свои лидеры. Но какое решение самое достойное?

Bosch PHD5767

Страна: Германия

Бренд: Bosch

Цена: 1176 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Практически бесшумный аппарат, легкий и продуктивный. Его мощность составляет 2000 Вт, позволяя быстро высушивать волосы и делать укладку. 

Фен оснащен 2 скоростями, 3 режима нагрева, опцией ионизации, которая позволяет сохранять оттенок прядей. Также присутствует подача холодного воздуха. Модель придает объем даже самым тонким локонам.

Насадка-диффузор — идеальное решение для обладательниц вьющихся локонов.

Плюсы:

все необходимые опции;

защита от перегрева;

ионизация.

Минусы:

большие габариты;

трудности со снятием насадок.

Отзывы

Ксения: «Полный функционал — 6 режимов работы+холодный и ионизация».

Вита: «Прекрасный эргономичный фен, сушу волосы на самой низкой температуре, что б не портились и, благодаря высокой скорости, получается достаточно быстрая сушка. Фен комфортно держится в руке, диффузор очень нравится сестре — делает легко и естественно завитые волосы».

Голосуйте за лучший по вашему мнению фен в нашем рейтинге! А если хотите узнать больше о выборе мощных и функциональных фенов, тогда смотрите видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Техника
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