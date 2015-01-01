Топ-5 фенов для волос: выбираем лучший

Чтобы выглядеть стильно и привлекательно, приходится не только грамотно составлять образ и делать макияж, но и создавать прическу. Основной помощник в этом деле — фен. Кстати, этот прибор — необходимая вещь, когда нужно просто подсушить волосы. Но какой фен для волос выбрать? Поможет рейтинг лучших 2019 года!Рейтинг лучших фенов для волосМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Polaris PHD 2077iОтличное качество по приемлемой цене2.Polaris PHS 0846Самый многофункциональный вариант с щеткой3.Kapous Turbo 3800 STСамый мощный фен из профессиональной серии4.Rowenta CV 3620Компактная дорожная модель с полным набором опций5.Bosch PHD5767Лучший фен с диффузором среди особенных решенийЛучший бюджетный фен для волосДля многих женщин не имеет принципиального значения функциональность устройства и его возможности. Главное, чтобы хорошо сушил, был недорогим и служил долго. Но какое решение из бюджетных окажется самым надежным?Polaris PHD 2077iСтрана: РоссияБренд: PolarisЦена: 1098 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеЭтот недорогой вариант выполняет все основные задачи на 5 баллов. Стильный дизайн и компактность вкупе с эргономичной ручкой делают модель лучшим бюджетным феном для женщин и девушек.На корпусе размещено 3 удобных кнопки, чтобы регулировать скорость, температуру, включать и выключать прибор. Они расположены в верхней части ручки. Среди прочих особенностей прибора выделяют 3 температурных и 2 скоростных режима, чего вполне достаточно для сушки и укладки волос.Мощность модели — 2000 Вт. Фен имеет защиту от перегрева и ионизации.Плюсы:удобство в использовании;разумная стоимость;хорошая мощность;все необходимые опции.Минусы:не крутится шнур.ОтзывыСветлана: «Эргономичная ручка, хорошая скорость потока воздуха, яркий».Ника: «С очень аккуратным дизайном. Мощности достаточно, мои длинные волосы быстро высыхают. Как большой плюс отмечу его специальную функцию ионизации, чтобы волосы не магнитились».Лучший фен-щеткаДля обладательниц длинных волос важно получить не просто фен, а многофункциональное устройство. Поэтому многие девушки и женщины выбирают модели со встроенной щеткой. Но какая модель заслуживает особого внимания?Polaris PHS 0846Страна: РоссияБренд: PolarisЦена: 830 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеСтоимость прибора ниже 1000 рублей, но версия поражает своей функциональностью. Техника подходит для моделирования причесоу благодаря дополнительным элементам. В комплект входят 3 насадки:круглый брашинг, диаметр — 25 мм;2 расчески для выпрямления.Корпус девайса имеет прорезиненное покрытие, выполненное по технологии Soft-Touch. Версия подходит для деликатной укладки, а также закрепления формы прически. У фена 2 скорости и 2 температурных режима.Несмотря на небольшую мощность устройства (800 Вт), фен идеально подходит для домашнего использования.Плюсы:наличие щетки и насадок;низкая стоимость;хорошо создает прикорневой объем;есть функция холодного обдува;отлично справляется с густыми волосами.Минусы:небольшая мощность;долго сушит.ОтзывыАлена: «Волосы не пересушивает. За счет убирающихся зубчиков на насадке для локонов, пряди соскальзывают быстро и волосы не спутываются и не дерутся».Лучший профессиональный фен для волосЕсли не устраивают стандартные модели, можно выбрать профессиональный фен, который считается более функциональным и мощным. Но какое решение стоит купить?Kapous Turbo 3800 STСтрана: РоссияБренд: KapousЦена: 3232 рубляРейтинг: 4ОписаниеМощность устройства составляет 2,5 кВт. Но также привлекателен и удлиненный корпус модели. Все эти моменты делают фен более функциональным и существенно сокращают продолжительность сушки.Дорогой парикмахерский аппарат имеет покрытие Soft-Touch — ладони при использовании не скользят. Модель оснащена эргономичной рукоятью, поэтому подходит и левшам, и правшам. Комплект дополнен парой концентраторов. Имеет очень хороший шнур длиной 3 м.Плюсы:качественный и прочный корпус;быстрая работа;длинный шнур;небольшой вес;высокая мощность.Минусы:громоздкий;небогатый выбор настроек;высокая цена.ОтзывыВиктория: «Понравился длинный шнур. Очень удобно!»Лучший дорожный фенМногие женщины часто интересуются, как выбрать хороший дорожный аппарат. Рассказываем, какому производителю стоит отдать предпочтение в 2019 году.Rowenta CV 3620Страна: ГерманияПроизводитель: RowentaЦена: 950 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеДешевый дорожный вариант от известной марки отличается компактными размерами. Аппарат легко возить с собой в сумке из-за складной ручки, что делает размеры прибора вдвое меньше. Также модель отличается приятным дизайном.Версия мощностью 1700 Вт отлично работает и подходит для коротких и длинных волос, а также локонов средней длины. Этот бытовой фен также оценили обладательницы кудрявых и вьющихся прядей. Девайс имеет 3 режима нагрева и несколько скоростей. Оснащен опцией холодного воздуха.Фен работает тихо, поэтому им спокойно можно пользоваться в отеле без риска разбудить соседей.Плюсы:длинный шнур (1,8 м);компактность;невысокая цена;6 режимов;опция ионизации.Минусы:не обнаружено.ОтзывыАня: «Отличный фен, очень понравилось, что складной, удобно брать в дорогу. Мощный, но компактный, есть ионизация и разные режимы температуры и потока воздуха».Елена: «Хороший фен на каждый день. Удобный, складной, холодный воздух есть, настроек хватает».Лучший фен с диффузоромМногие девушки просят: посоветуйте лучший фен с диффузором. Наряду с аппаратами в виде щеток, здесь тоже есть свои лидеры. Но какое решение самое достойное?Bosch PHD5767Страна: ГерманияБренд: BoschЦена: 1176 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеПрактически бесшумный аппарат, легкий и продуктивный. Его мощность составляет 2000 Вт, позволяя быстро высушивать волосы и делать укладку.Фен оснащен 2 скоростями, 3 режима нагрева, опцией ионизации, которая позволяет сохранять оттенок прядей. Также присутствует подача холодного воздуха. Модель придает объем даже самым тонким локонам.Насадка-диффузор — идеальное решение для обладательниц вьющихся локонов.Плюсы:все необходимые опции;защита от перегрева;ионизация.Минусы:большие габариты;трудности со снятием насадок.ОтзывыКсения: «Полный функционал — 6 режимов работы+холодный и ионизация».Вита: «Прекрасный эргономичный фен, сушу волосы на самой низкой температуре, что б не портились и, благодаря высокой скорости, получается достаточно быстрая сушка. Фен комфортно держится в руке, диффузор очень нравится сестре — делает легко и естественно завитые волосы».Голосуйте за лучший по вашему мнению фен в нашем рейтинге! А если хотите узнать больше о выборе мощных и функциональных фенов, тогда смотрите видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen