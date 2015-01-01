С ярким утром! 5 вещей для необычного начала дня

Порой будни настолько однообразны, что каждое новое пробуждение кажется повторением вчерашнего. Будильник, душ, кофе и овсянка, да еще и за окном опять пасмурно. Не нужно ждать очередного серого утра: мы сами в силах разбавить рутину яркими и необычными моментами! С этими вещами встреча нового дня точно станет радостной.

<Постельное белье с прикольным принтом

Если вы все еще выбираете простыни в тон обоям, то пора пересмотреть свои взгляды. Кто сказал, что постельное белье должно быть элементом интерьера? Сегодня в интернет-магазинах можно заказать комплект с самыми невообразимыми принтами: от пушистых котят до портрета Дарта Вейдера и репродукций Ван Гога. В конце концов, свои милые слабости всегда можно спрятать под покрывалом.

<Вкусная зубная паста

Утро и вкус мяты почти невозможно разлучить, но зубная паста Sklaer от NL International очень постарается. Манящая ежевика, облепиха из дачного сада или та самая жвачка из детства – непривычные вкусы на щетке сделают чистку зубов телепортом в приятные мечты и воспоминания.

«Завтрак космонавта»

Кто в детстве не хотел оказаться на борту космического крейсера? А кто-то и сейчас грезит прогулками по Луне. Приготовьте коктейль Energy Diet Smart – «еда будущего», помещающаяся в маленьком пакетике. Просто смешайте содержимое с молоком и получите завтрак в необычном формате. Нет, ложка не понадобится: космонавты едят из тюбиков, а нам подойдет фирменный цветной шейкер NL International с горлышком. В порции много белка, клетчатки, микроэлементов и полезных экстрактов, поэтому Энерджи Диет Смарт придаст сил и для путешествий в космосе, и для земных подвигов.

Цветные стрелки

Девушкам повезло: макияж – это еще один способ добавить жизни красок. И не беда, если в офисе дресс-код! Вместо скучного черного лайнера возьмите бирюзовый, фиолетовый, оранжевый. Не стоит бояться выглядеть вызывающе и нелепо. Тонкая, едва заметная цветная стрелка сделает взгляд выразительным и слегка озорным. Даже строгий босс не поймет, в чем здесь фокус.

Кофе со льдом

Не можете проснуться без кофе? Тогда приготовьте заранее… лед. Холодный напиток взбодрит еще лучше и точно освежит эмоции! Главное, чтобы зерна были качественные и правильно приготовленные. В каталоге НЛ Интернешнл вы найдете это сочетание: Yo Coffee производят из сырья с лучших плантаций, которое тщательно отбирают и обжаривают по специальному рецепту.