Как правильно надевать и снимать контактные линзы: пошаговая инструкция

Контактные линзы — очень удобное изобретение для людей с плохим зрением. Они гораздо практичнее очков, очень тонкие и почти невидимы, поэтому не выдают проблему со здоровьем. Также с помощью силиконовых кружочков можно изменить цвет глаз. Чтобы линзы долго служили верой и правдой, необходимо правильно ухаживать за ними. А для этого нужно правильно их надевать и снимать.Виды контактных линзСегодня производят массу вариаций этого продукта. Например, по длительности ношения линзы разделяют на следующие виды:однодневные — их использование исключает необходимость иметь контейнер и промывочную жидкость. Но вариант достаточно дорогой;двухнедельные — за небольшой срок носки они не успевают загрязниться, поэтому и не требуют специальной (пероксидной) очистки;месячные — в целом аналогичны двухнедельным. Но многие предпочитают их из-за увеличенного срока эксплуатации;квартальные — предусматривают трехмесячный период носки.традиционные — их носят от 3-х месяцев до года в зависимости от модели.Также существуют жесткие и мягкие виды. А вот оптики сроком носки несколько лет не существует.Ответ на вопрос, сколько можно носить оптику, зависит от ее вида. Как правило, на ночь линзы снимают. Просроченные линзы использовать нельзя, иначе без проблем со здоровьем не обойтись.Как надеть линзы первый разКак правило, первый раз линзы обычно надевает доктор. Чтобы быстро закрепить оптику на глазах самостоятельно, придерживайтесь следующей инструкций.Шаг №1Тщательно вымойте руки и протрите их полотенцем без ворса.Шаг №2Аккуратно достаньте контактную линзу из контейнера, поместив на подушечку указательного пальца.Шаг № 3Поместите линзу на ладонь свободной руки и капните сверху немного раствора. Поднимите линзу указательным пальцем. Пальцами свободной руки разведите веки. Поднесите линзу к роговице и прикрепите.Шаг №4Закройте веки и поморгайте, чтобы изделие правильно село. Закройте флакон с раствором. Вылейте жидкость из контейнера и оставьте его просохнуть на 10 минут. Потом закройте контейнер.Если оптика вывернута наизнанку, то искажения будут сразу заметны. Такая линза напоминает тарелку с вывернутыми плоскими краями. Не пугайтесь. Просто вытащите линзу, промойте и закрепите на роговице правильно.Будьте предельно аккуратны при надевании и снятии оптики, если носите длинный маникюр. Острые углы могут серьезно поранить глаза.Подготовка к снятию линзПеред тем, как приступить к снятию контактных линз, необходимо выполнить подготовительные мероприятия. Просто учтите следующие несложные правила:снимайте оптику в сидячем положении, с упором локтей на твердую поверхность;используйте косметическое зеркало на подставке;обеспечьте хорошее, но не ослепляющее освещение;заранее подготовьте контейнер со свежим раствором;тщательно вымойте и вытрите руки безворсовой салфеткой;снимайте линзы до удаления макияжа глаз, иначе велик риск смыть их в раковину.Присоска для контактных линзЕсли вам неудобно доставать линзы руками или по другой причине оптика не хочет сниматься, можно воспользоваться специальным приспособлением — присоской. Она прикладывается к центру линзы, затем слегка сдвигается в сторону и вытаскивается. Этот способ подойдет как новичкам, так и опытным пациентам.Как правильно снимать линзы с глазДостаточно воспользоваться пошаговой инструкцией, которая расскажет, как снять с глаз мягкие, твердые (склеральные) или цветные линзы.Шаг №1Зафиксируйте нижнее веко подушечкой указательного пальца, оттянув его вниз.Шаг №2Указательным пальцем свободной руки аккуратно нащупайте линзу.Шаг №3Зафиксируйте палец на нижней части линзы и сместите с центра глаза.Шаг №4Когда край линзы съедет ниже зрачка, зажмите его большим и указательным пальцами, бережно снимите. Положите линзу в центр ладони и промойте раствором.Снять мягкую оптику также можно методом щипка. Для этого сложите указательный и большой палец, поместите их на середину линзы, немного раздвиньте и захватите силиконовый кружок посередине. Аккуратно отделите его от хрусталика.Для снятия подойдет и пинцет с мягкими прорезиненными наконечниками. Главное потом закрыть глаза на несколько секунд, чтобы они успокоились. Если соблюдать технологию, то снимать линзы будет совсем не больно.Что делать, если линза прилипла и не снимаетсяНеприятность может произойти по следующим причинам:линзы носили слишком долго;не сняли их в ночное время;наличие синдрома сухого глаза;линза сместилась и приняла неправильное положение;изделие было некачественным.Также причиной могут выступить цветные линзы. Эта оптика зачастую травмирует глаза из-за нанесенной на поверхность краски. От нее линзы становятся шероховатыми, высушивают слизистую и залипают.Чтобы вытащить застрявшую в глазу линзу, необходимо найти, в каком месте она находится. Для этого нужно закрыть глаза и пошевелить зрачками. Если линза не чувствуется, следует немного прижать веки пальцами и нащупать.Затем капните в глаз пару капель увлажняющего раствора. Как только слизистая увлажнится, линза должна отлипнуть. В этот момент ее можно спокойно снять.Как правильно хранить контактные линзыИзделие хранится в специальном контейнере, который наполнен физиологическим раствором. Каждый раз перед тем, как поместить оптику в емкость, необходимо наливать новую порцию жидкости.Надеемся, что советы помогли правильно надеть и снять контактные линзы. Главное — всегда делайте это аккуратно и последовательно, тогда процедура не будет приносить дискомфорта. Но как надеть и снять линзы поможет не только фото, но и видео-инструкция:

Источник: www.allwomens.ru/zen