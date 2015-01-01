Экзотический десерт: 3 рецепта жареного мороженого

Излюбленный десерт многих детей и взрослых — мороженое. Кто-то любит с шоколадом, орехами или ягодами. Другие отдают предпочтение классическому сливочному лакомству. Но поразительно изысканным и вкусным может быть жареное мороженое. Да-да! Вы все правильно поняли! Такой десерт отличается нежным и оригинальным вкусом, и он непременно придется по душе истинным сладкоежкам. Приготовить его можно самостоятельно в домашних условиях. Это совсем не сложно!Жареное мороженое с кукурузными хлопьями: рецептНевероятно аппетитной получается сладость, если пожарить ее с кукурузными хлопьями.Ингредиенты:400 гр ванильного мороженого;100 мл растительного масла;300 гр кукурузных хлопьев.Это один из лучших рецептов приготовления такого экзотического лакомства, а делать его проще простого, если пошагово следовать предложенной инструкции.ПриготовлениеИз ванильного пломбира сформировать небольшие шарики. До состояния крошки измолоть кукурузные хлопья. Запанировать сладкие заготовки в крошках. Отправить в морозильную камеру на 1-1,5 часа, чтобы схватились.Основательно разогреть масло и отправить в него всего на 3 секунды шарики. Снова отправить их в холод, но уже на ½ часа. Изысканный десерт готов!Жареное мороженое с кокосовой стружкой: рецептЕще один вкуснейший рецепт жареного мороженого предполагает добавление кокосовой стружки. Получается фантастически аппетитно!Ингредиенты:100 гр кукурузных хлопьев;400 гр пломбира;1 яйцо;100 гр кокосовой стружки;400 мл масла.ПриготовлениеЯйцо взбить в пену. Измельчить в крошку хлопья. В отдельную миску всыпать кокосовые стружки. Разогреть в кастрюле подсолнечное масло — будем жарить лакомство во фритюре. Нарезать кусочками пломбир из пачки. Каждый ломтик обвалять в кокосовой стружке, потом — в яичной пене. Запанировать крошкой из хлопьев, затем — опять в яйце. Еще раз присыпать мороженое кукурузной крошкой.Отправить во фритюр. Жарить не более 40 секунд. Положить десерт на 20 минут в холодильник — и готово. Перед подачей сладость можно украсить шоколадным кремом или топпингом.Мороженое-ролл: тайский рецептТе, кто бывали на отдыхе в экзотических странах, часто задаются вопросом, как приготовить мороженое-ролл по-тайски дома.Ингредиенты:1 стакан сливок или молока;1 горсть свежих фруктов;топпинг или посыпка.Часто в смесь для приготовления десерта добавляют кокосовое молоко. Из фруктов лучше взять что-то экзотическое, например, манго. Но подойдут и стандартные решения: киви, клубника, банан. Из дополнительных компонентов можно использовать орешки, печенье, кокосовую стружку.ПриготовлениеНа ледяную доску отправить кусочки фруктов или ягод. Полить молоком или сливками. Продукты размешать и размягчить. Лопаточкой или специальным ножом их сперва разровнять, а потом скрутить в рулетики. Готовое ролл-мороженое украсить орешками, топпингом, листиками мяты. Выглядит очень аппетитно!Чтобы самостоятельно сделать жареное мороженое, стоит опираться не только на фото, но и видео-инструкцию:

Источник: www.allwomens.ru/zen