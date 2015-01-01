Менструальная чаша: что это и как пользоваться

Вопрос о женской гигиене — деликатная область. До недавнего времени большинство женщин пользовались тампонами и прокладками. Но сейчас все больше внимания привлекает менструальная чаша. Что же это такое? Каковы преимущества и особенности ее использования? Действительно ли такой вариант удобен и не протекает? Давайте разбираться!Что такое менструальная чашаПо внешнему виду лунная капа напоминает колпачок, дополненный небольшим хвостиком. Выглядит она как колокольчик. Колба предназначается для интимной гигиены женщины во время менструации. В критические дни чашечка помешается во влагалище, именно в ней и скапливаются все выделения.Как работает менструальная чашаОсобенность многоразовых колпачков в том, что при введении они надежно пристают к стенкам влагалища, образуя эффект вакуума. Поэтому все менструальные выделения надежно скапливаются внутри и не протекают. Это очень удобное решение для активных женщин, которые во время менструации не привыкли сидеть дома: занимаются бегом, плавают в бассейне или море, посещают пляж или спортивный зал.Благодаря образуемому вакууму, носить это средство гигиены можно долго, а менять — не часто. Опорожнять и мыть устройство нужно 1 раз за 6-12 часов. В промежутке между этим можно свободно купаться, плавать, бегать, танцевать, спать, тренироваться.В отличие от традиционных прокладок или тампонов, менструальная чаша отлично выдерживает большие нагрузки.Плюсы и минусы гигиенической чашиПреимущества менструальной капы очевидны:возможность редко менять;предотвращение сухости влагалища и токсического шока — колбы производятся из чистых материалов без отбеливателей, отдушек и прочей «химии»;многоразовость;экономия — не нужно каждый месяц тратиться на тампоны и прокладки.С лунной капой можно путешествовать. Некоторые женщины привыкли надевать ее на работу, так как в офисе чашу легко опорожнить в туалете.Но самое важное, что материал капы не впитывает выделения и не приносит вред женскому здоровью, поэтому риск получить стафилококк сведен к нулю.Ставить колпачок на время менструации совсем не вредно. Главное — обеспечить надлежащий уход капе, чтобы исключить опасность заражения.Что касается минусов, то тут все индивидуально. Некоторые женщины никак не могут научиться правильно ввести и вытащить колпачок или привыкнуть к нему. Также с колбой нельзя заниматься вагинальным сексом, так как это невозможно анатомически из-за установки естественного барьера. А можно ли писать? Да, свободно, с этим никаких проблем нет.Виды менструальных капСредство интимной гигиены бывает разных видов. Обычно классификация проводится по параметрам величины. Многоразовые капы имеют размеры от S до XL. Самые маленькие решения подходят даже нерожавшим девушкам, девственницам, подросткам.Но отдельного внимания заслуживает материал, из которого производятся чаши. Наиболее популярный вариант, из которого выпускаются такие известные версии, как Meluna (Мелуна), Intimina, Masmi или Yukki, — силикон. Также может использоваться другой прочный материал, например, латекс.Но еще существуют полиэтиленовые капы. Обычно этот материал используется для изготовления одноразовых чаш или колб для применения продолжительностью в 1 цикл.Как пользоваться менструальной чашейВставляется колпачок очень легко, нужно лишь:свернуть чашу в 4 раза;развести половые губы;глубоко поставить чашечку.Ее широкий край должен смотреть вверх. От края влагалища кончик будет отходить на 1-2 см. Внутри делается полный оборот. Чаша разворачивается, встает на место и работает по принципу вакуума. Вставлять чашечку по такой инструкции просто.Вынимать средство гигиены еще проще. Нужно слегка надавить на один край. Это нарушит эффект вакуума, останется только извлечь колпачок и промыть его.Как ухаживать за капойТакже важен уход за менструальной чашей. Перед первой установкой и после каждой менструации ее следует дезинфицировать. После каждого опорожнения стерилизовать не требуется. Нужно просто промывать чашу водой, а руки — мылом, но без щелочи. Одевать перчатки не требуется.Как выбрать менструальную чашуПодобрать правильно менструальную чашу бывает очень сложно. Поэтому при выборе нужно учитывать несколько критериев:телосложение;возраст;длина влагалища;образ жизни;количество менструальных выделений;вагинальные роды.Чтобы грамотно выбрать и найти для себя лучший вариант, следует учесть все эти факторы. Так, высокие и полные женщины обычно предпочитают колпачки больших размеров. Субтильные дамы — маленькие модели.Многое также зависит от возраста и наличия вагинальных родов в анамнезе. С годами мышечный тонус ослабевает. А после родов мышцы влагалища растягиваются. Поэтому понадобится более объемный вариант.ЖесткостьОтдельного внимания заслуживает степень жесткости. Учтите, чем более высокая жесткость чаши, тем проще ее вставить, а она сама лучше раскрывается внутри. Но самые мягкие версии, по отзывам пользовательниц, совсем не ощущаются. Такие решения производят Мелуна Soft и Viva Cup.Классика — это капы средней жесткости. Они представлены продукцией:Ladycup;Fun factory;AnnerCare;Lunette;Cuplee;Fun cup;Lilacup.Жесткие модели представлены продукцией от Organicup, Me Luna Sport, некоторые решения Yuuki. Это лучшие версии в рейтинге.ОбъемТакже стоит оценить диаметр чаши. Для этого можно использовать такие параметры:подростковые и для девственниц — 38-40 мм;для нерожавших девушек (маленькие) — 41-44 мм;для рожавших женщин (большие) — 45-47 мм.Так что определить свой размер несложно.Где покупать и сколько стоит менструальная чашаПокупать силиконовые колпачки для критисеских дней нужно строго в аптеке. Некоторые женщины приобретают такую продукцию на Алиэкспресс. Но по мнению гинекологов и других врачей РФ, делать этого категорически нельзя, так как никто не знает, из каких материалов было выпущено изделие. Также иногда продаются чаши в магазинах бытовой косметики.Стоимость менструальной чашиСтоимость вариативна, обычно колеблется в пределах 800-2200 рублей. От чего зависит цена? Как правило, от размера и имени производителя.Как применять чашу для менструации правильно, подскажут не только инструкции, но и видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen