Выбираем посудомоечную машину: 5 лучших моделей для дома
Чтобы избавиться от рутинных домашних забот, многие приобретают специальную бытовую технику. И речь идет не только о миксерах, пылесосах или стиральных машинах. Очень полезен агрегат, который самостоятельно способен перемыть горы чашек, столовых приборов, кастрюль и тарелок. В выборе самого функционального и надежного аппарата поможет рейтинг посудомоечных машин 2019 года!
Рейтинг лучших посудомоечных машин
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Electrolux ESL 94321 LA
Самая функциональная встраиваемая модель на 45 см
2.
Gorenje GS52010S
Лучшая узкая модель для индивидуального размещения
3.
Asko D 5536 XL
Стильная дорогая версия на 60 см с системой самоочистки
4.
Bosch Serie 4 SMS44GI00R
Лучший полноразмерный вариант по отзывам
5.
Electrolux ESF2400OH
Лучшее соотношение цены и качества в категории настольных решений
Electrolux ESL 94321 LA
Страна: Швеция
Бренд: Electrolux
Цена: 25 990 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Компактная и тихая посудомоечная машина от шведской марки очень надежна. Аппарат работает по фирменной технологии AirDry. Всего прибор оснащен 5 режимами работы, но по окончании каждого из них на протяжении 10 минут дверца прибора немного открывается. За счет этого производится эффективная и быстрая сушка конденсационного типа.
Также пользователей привлекает в этой узкой модели возможность регулирования корзины для посуды по высоте. Есть держатель для бокалов. Среди прочих преимуществ изделия от бренда Electrolux стоит отметить наличие полной защиты от протечек и сенсора чистоты используемой воды.
Хороший аналог этому прибору — посудомоечная машина от Сименс.
Плюсы:
продуманный опционал;
все необходимые функции;
качественное мытье;
бесшумность.
Минусы:
неудобный таймер отсрочки (только в пределах 3-6 часов);
нет защиты от детей.
Отзывы
Максим: «Она неплохо отмывает посуду (ежедневную посуду отлично)».
Gorenje GS52010S
Страна: Словения
Бренд: Gorenje
Цена: 18 065 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Недорогое, но очень функциональное решение от известного производителя. Маленькая модель отличается хорошей вместительностью. Также для прибора характерен стильный лаконичный дизайн, который позволяет вписать устройство в любой современный стиль. На внешней панели стоящей отдельно посудомойки расположен четкий дисплей. На нем отображаются все стадии программы.
Привлекательность девайса в том, что он имеет индикаторы ополаскивателя и соли. Также есть режим половинной загрузки. Хорошая бюджетная модель шириной 45 см оснащена двумя корзинами для посуды и столовых приборов.
Благодаря компактным размерам посудомойка от Gorenje поместится даже на маленькой кухне.
Плюсы:
простой монтаж;
наличие 5 программ;
легкость в управлении;
невысокий уровень шума.
Минусы:
не всегда тщательно может мыть при загрузке в 100%.
Отзывы
Анна: «Хорошая, тихая машина. Довольно вместительная».
Олег: «Хороший дизайн, низкая цена, панель индикации на лицевой стороне, 5 режимов мойки, все отмывает с самыми дешевыми таблетками. Электричества и воды потребляет минимум».
Asko D 5536 XL
Страна: Швеция
Бренд: Asko
Цена: 51 900 рублей
Рейтинг: 4
Описание
Полноразмерные встроенные решения в нашем топ-5 представлены этой моделью. Ширина посудомойки — 60 см. Дорогая версия с проточным водонагревателем рассчитана на 13 комплектов. Также ее рекомендуется купить тем, кто старается экономить на электроэнергии. Предложенный вариант относится к А+++ классу. За 1 загрузку расходует всего 11 л воды, что считается оптимальным для машин такого размера.
Посудомоечная машина от Asko привлекает своим стильным дизайном, прочностью и надежностью.
Плюсы:
система самоочистки;
несколько режимов сушки;
множество программ;
тихая работа.
Минусы:
высокая стоимость.
Отзывы
Максим: «Вместительная, все из нержавеющей стали, хорошо моет».
Bosch Serie 4 SMS44GI00R
Страна: Германия
Бренд: Bosch
Цена: 35 650 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Отдельностоящий вариант от немецкой компании Бош. Такое устройство стоит брать тем, у кого просторная кухня, так как установить технику можно в любом месте. Модель отлично вмещает тарелки диаметром 30 см и хорошо их моет. Прибор основательно защищен от протечек не только внутри корпуса. Агрегат оснащен системой AquaStop, которая предотвращает повреждения шлангов.
Также этот аппарат стоит выбрать тем, кто задумывается о том, какая вода поступает в прибор. Эта посудомойка создана с использованием технологии Glass Protection, которая контролирует жесткость воды и регулирует воздействие капсулы на бокалы и изделия из фарфора.
На протяжении 10 лет (это срок гарантии) компания готова возместить ущерб, если экспертиза покажет неисправность прибора.
Плюсы:
половинная загрузка;
отличная сборка;
множество режимов;
стильный дизайн;
вместительность;
небольшое потребление воды и энергии.
Минусы:
дверца не остается в приоткрытом положении.
Отзывы
Василиса: «Радует, что при выключении света машина сохраняет режим работы, а после включения света просто продолжает работу дальше».
Electrolux ESF2400OH
Страна: Швеция
Бренд: Electrolux
Цена: 19 290 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Где поставить посудомойку тем, у кого очень маленькая кухня? Есть два вариант: выбрать модель под раковину или настольную версию. Относительно дешевый аппарат отличается стильным цветовым решением. В продаже есть нетривиальные версии красного и черного оттенка.
Но пользователи оценили в первую очередь высокую продуктивность настольной модели и ее бесшумность. Устройство работает настолько тихо, что за закрытой дверью его не слышно совсем. Прибор оснащен 6 программами и режимом отложенного старта (до 24 часов). На 1 цикл посудомоечная машина использует всего 6,5 л воды.
Плюсы:
небольшое потребление энергии и воды;
стильный дизайн;
смягчение воды;
наличие всех необходимых программ;
удобство отложенного старта.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Александр: «Выглядит надежно! Отмывает неплохо. Подключается стандартно».
С помощью видео вы узнаете, как выбирать посудомоечную машину для дома:
Источник: www.allwomens.ru/zen