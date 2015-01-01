Выбираем посудомоечную машину: 5 лучших моделей для дома

Чтобы избавиться от рутинных домашних забот, многие приобретают специальную бытовую технику. И речь идет не только о миксерах, пылесосах или стиральных машинах. Очень полезен агрегат, который самостоятельно способен перемыть горы чашек, столовых приборов, кастрюль и тарелок. В выборе самого функционального и надежного аппарата поможет рейтинг посудомоечных машин 2019 года!Рейтинг лучших посудомоечных машинМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Electrolux ESL 94321 LAСамая функциональная встраиваемая модель на 45 см2.Gorenje GS52010SЛучшая узкая модель для индивидуального размещения3.Asko D 5536 XLСтильная дорогая версия на 60 см с системой самоочистки4.Bosch Serie 4 SMS44GI00RЛучший полноразмерный вариант по отзывам5.Electrolux ESF2400OHЛучшее соотношение цены и качества в категории настольных решенийElectrolux ESL 94321 LAСтрана: ШвецияБренд: ElectroluxЦена: 25 990 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеКомпактная и тихая посудомоечная машина от шведской марки очень надежна. Аппарат работает по фирменной технологии AirDry. Всего прибор оснащен 5 режимами работы, но по окончании каждого из них на протяжении 10 минут дверца прибора немного открывается. За счет этого производится эффективная и быстрая сушка конденсационного типа.Также пользователей привлекает в этой узкой модели возможность регулирования корзины для посуды по высоте. Есть держатель для бокалов. Среди прочих преимуществ изделия от бренда Electrolux стоит отметить наличие полной защиты от протечек и сенсора чистоты используемой воды.Хороший аналог этому прибору — посудомоечная машина от Сименс.Плюсы:продуманный опционал;все необходимые функции;качественное мытье;бесшумность.Минусы:неудобный таймер отсрочки (только в пределах 3-6 часов);нет защиты от детей.ОтзывыМаксим: «Она неплохо отмывает посуду (ежедневную посуду отлично)».Gorenje GS52010SСтрана: СловенияБренд: GorenjeЦена: 18 065 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеНедорогое, но очень функциональное решение от известного производителя. Маленькая модель отличается хорошей вместительностью. Также для прибора характерен стильный лаконичный дизайн, который позволяет вписать устройство в любой современный стиль. На внешней панели стоящей отдельно посудомойки расположен четкий дисплей. На нем отображаются все стадии программы.Привлекательность девайса в том, что он имеет индикаторы ополаскивателя и соли. Также есть режим половинной загрузки. Хорошая бюджетная модель шириной 45 см оснащена двумя корзинами для посуды и столовых приборов.Благодаря компактным размерам посудомойка от Gorenje поместится даже на маленькой кухне.Плюсы:простой монтаж;наличие 5 программ;легкость в управлении;невысокий уровень шума.Минусы:не всегда тщательно может мыть при загрузке в 100%.ОтзывыАнна: «Хорошая, тихая машина. Довольно вместительная».Олег: «Хороший дизайн, низкая цена, панель индикации на лицевой стороне, 5 режимов мойки, все отмывает с самыми дешевыми таблетками. Электричества и воды потребляет минимум».Asko D 5536 XLСтрана: ШвецияБренд: AskoЦена: 51 900 рублейРейтинг: 4ОписаниеПолноразмерные встроенные решения в нашем топ-5 представлены этой моделью. Ширина посудомойки — 60 см. Дорогая версия с проточным водонагревателем рассчитана на 13 комплектов. Также ее рекомендуется купить тем, кто старается экономить на электроэнергии. Предложенный вариант относится к А+++ классу. За 1 загрузку расходует всего 11 л воды, что считается оптимальным для машин такого размера.Посудомоечная машина от Asko привлекает своим стильным дизайном, прочностью и надежностью.Плюсы:система самоочистки;несколько режимов сушки;множество программ;тихая работа.Минусы:высокая стоимость.ОтзывыМаксим: «Вместительная, все из нержавеющей стали, хорошо моет».Bosch Serie 4 SMS44GI00RСтрана: ГерманияБренд: BoschЦена: 35 650 рублейРейтинг: 5ОписаниеОтдельностоящий вариант от немецкой компании Бош. Такое устройство стоит брать тем, у кого просторная кухня, так как установить технику можно в любом месте. Модель отлично вмещает тарелки диаметром 30 см и хорошо их моет. Прибор основательно защищен от протечек не только внутри корпуса. Агрегат оснащен системой AquaStop, которая предотвращает повреждения шлангов.Также этот аппарат стоит выбрать тем, кто задумывается о том, какая вода поступает в прибор. Эта посудомойка создана с использованием технологии Glass Protection, которая контролирует жесткость воды и регулирует воздействие капсулы на бокалы и изделия из фарфора.На протяжении 10 лет (это срок гарантии) компания готова возместить ущерб, если экспертиза покажет неисправность прибора.Плюсы:половинная загрузка;отличная сборка;множество режимов;стильный дизайн;вместительность;небольшое потребление воды и энергии.Минусы:дверца не остается в приоткрытом положении.ОтзывыВасилиса: «Радует, что при выключении света машина сохраняет режим работы, а после включения света просто продолжает работу дальше».Electrolux ESF2400OHСтрана: ШвецияБренд: ElectroluxЦена: 19 290 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеГде поставить посудомойку тем, у кого очень маленькая кухня? Есть два вариант: выбрать модель под раковину или настольную версию. Относительно дешевый аппарат отличается стильным цветовым решением. В продаже есть нетривиальные версии красного и черного оттенка.Но пользователи оценили в первую очередь высокую продуктивность настольной модели и ее бесшумность. Устройство работает настолько тихо, что за закрытой дверью его не слышно совсем. Прибор оснащен 6 программами и режимом отложенного старта (до 24 часов). На 1 цикл посудомоечная машина использует всего 6,5 л воды.Плюсы:небольшое потребление энергии и воды;стильный дизайн;смягчение воды;наличие всех необходимых программ;удобство отложенного старта.Минусы:не обнаружено.ОтзывыАлександр: «Выглядит надежно! Отмывает неплохо. Подключается стандартно».С помощью видео вы узнаете, как выбирать посудомоечную машину для дома:

Источник: www.allwomens.ru/zen