в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
16
0
Нравится0

Выбираем посудомоечную машину: 5 лучших моделей для дома

Andre
Выбираем посудомоечную машину: 5 лучших моделей для дома
Чтобы избавиться от рутинных домашних забот, многие приобретают специальную бытовую технику. И речь идет не только о миксерах, пылесосах или стиральных машинах. Очень полезен агрегат, который самостоятельно способен перемыть горы чашек, столовых приборов, кастрюль и тарелок. В выборе самого функционального и надежного аппарата поможет рейтинг посудомоечных машин 2019 года!

Рейтинг лучших посудомоечных машин

 Место

 Название

 Характеристика в рейтинге

 1.

 Electrolux ESL 94321 LA

 Самая функциональная встраиваемая модель на 45 см

 2.

 Gorenje GS52010S

 Лучшая узкая модель для индивидуального размещения

 3.

 Asko D 5536 XL

 Стильная дорогая версия на 60 см с системой самоочистки

 4.

 Bosch Serie 4 SMS44GI00R

 Лучший полноразмерный вариант по отзывам

 5.

 Electrolux ESF2400OH

 Лучшее соотношение цены и качества в категории настольных решений

Electrolux ESL 94321 LA

Страна: Швеция

Бренд: Electrolux

Цена: 25 990 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Компактная и тихая посудомоечная машина от шведской марки очень надежна. Аппарат работает по фирменной технологии AirDry. Всего прибор оснащен 5 режимами работы, но по окончании каждого из них на протяжении 10 минут дверца прибора немного открывается. За счет этого производится эффективная и быстрая сушка конденсационного типа. 

Также пользователей привлекает в этой узкой модели возможность регулирования корзины для посуды по высоте. Есть держатель для бокалов. Среди прочих преимуществ изделия от бренда Electrolux стоит отметить наличие полной защиты от протечек и сенсора чистоты используемой воды.

Хороший аналог этому прибору — посудомоечная машина от Сименс.

Плюсы:

продуманный опционал;

все необходимые функции;

качественное мытье;

бесшумность.

Минусы:

неудобный таймер отсрочки (только в пределах 3-6 часов);

нет защиты от детей.

Отзывы

Максим: «Она неплохо отмывает посуду (ежедневную посуду отлично)».

Gorenje GS52010S

Страна: Словения

Бренд: Gorenje

Цена: 18 065 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Недорогое, но очень функциональное решение от известного производителя. Маленькая модель отличается хорошей вместительностью. Также для прибора характерен стильный лаконичный дизайн, который позволяет вписать устройство в любой современный стиль. На внешней панели стоящей отдельно посудомойки расположен четкий дисплей. На нем отображаются все стадии программы. 

Привлекательность девайса в том, что он имеет индикаторы ополаскивателя и соли. Также есть режим половинной загрузки. Хорошая бюджетная модель шириной 45 см оснащена двумя корзинами для посуды и столовых приборов. 

Благодаря компактным размерам посудомойка от Gorenje поместится даже на маленькой кухне.

Плюсы:

простой монтаж;

наличие 5 программ;

легкость в управлении;

невысокий уровень шума.

Минусы:

не всегда тщательно может мыть при загрузке в 100%.

Отзывы

Анна: «Хорошая, тихая машина. Довольно вместительная».

Олег: «Хороший дизайн, низкая цена, панель индикации на лицевой стороне, 5 режимов мойки, все отмывает с самыми дешевыми таблетками. Электричества и воды потребляет минимум».

Asko D 5536 XL

Страна: Швеция

Бренд: Asko

Цена: 51 900 рублей

Рейтинг: 4

Описание

Полноразмерные встроенные решения в нашем топ-5 представлены этой моделью. Ширина посудомойки — 60 см. Дорогая версия с проточным водонагревателем рассчитана на 13 комплектов. Также ее рекомендуется купить тем, кто старается экономить на электроэнергии. Предложенный вариант относится к А+++ классу. За 1 загрузку расходует всего 11 л воды, что считается оптимальным для машин такого размера. 

Посудомоечная машина от Asko привлекает своим стильным дизайном, прочностью и надежностью.

Плюсы:

система самоочистки;

несколько режимов сушки;

множество программ;

тихая работа.

Минусы:

высокая стоимость.

Отзывы

Максим: «Вместительная, все из нержавеющей стали, хорошо моет».

Bosch Serie 4 SMS44GI00R

Страна: Германия

Бренд: Bosch

Цена: 35 650 рублей

Рейтинг: 5

Описание

Отдельностоящий вариант от немецкой компании Бош. Такое устройство стоит брать тем, у кого просторная кухня, так как установить технику можно в любом месте. Модель отлично вмещает тарелки диаметром 30 см и хорошо их моет. Прибор основательно защищен от протечек не только внутри корпуса. Агрегат оснащен системой AquaStop, которая предотвращает повреждения шлангов. 

Также этот аппарат стоит выбрать тем, кто задумывается о том, какая вода поступает в прибор. Эта посудомойка создана с использованием технологии Glass Protection, которая контролирует жесткость воды и регулирует воздействие капсулы на бокалы и изделия из фарфора.

На протяжении 10 лет (это срок гарантии) компания готова возместить ущерб, если экспертиза покажет неисправность прибора.

Плюсы:

половинная загрузка;

отличная сборка;

множество режимов;

стильный дизайн;

вместительность;

небольшое потребление воды и энергии.

Минусы:

дверца не остается в приоткрытом положении.

Отзывы

Василиса: «Радует, что при выключении света машина сохраняет режим работы, а после включения света просто продолжает работу дальше».

Electrolux ESF2400OH

Страна: Швеция

Бренд: Electrolux

Цена: 19 290 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Где поставить посудомойку тем, у кого очень маленькая кухня? Есть два вариант: выбрать модель под раковину или настольную версию. Относительно дешевый аппарат отличается стильным цветовым решением. В продаже есть нетривиальные версии красного и черного оттенка. 

Но пользователи оценили в первую очередь высокую продуктивность настольной модели и ее бесшумность. Устройство работает настолько тихо, что за закрытой дверью его не слышно совсем. Прибор оснащен 6 программами и режимом отложенного старта (до 24 часов). На 1 цикл посудомоечная машина использует всего 6,5 л воды.

Плюсы:

небольшое потребление энергии и воды;

стильный дизайн;

смягчение воды;

наличие всех необходимых программ;

удобство отложенного старта.

Минусы:

не обнаружено.

Отзывы

Александр: «Выглядит надежно! Отмывает неплохо. Подключается стандартно».

С помощью видео вы узнаете, как выбирать посудомоечную машину для дома:

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Техника
Похожие новости:
Выбираем утюжок для волос: 5 лучших моделей 2019 года

Выбираем утюжок для волос: 5 лучших моделей 2019 года

Обо всем
Топ-5 фенов для волос: выбираем лучший

Топ-5 фенов для волос: выбираем лучший

Обо всем
Топ-5 лучших роботов-пылесосов: честный рейтинг

Топ-5 лучших роботов-пылесосов: честный рейтинг

Обо всем
Посудомоечные машины Electrolux в магазине Талапай

Посудомоечные машины Electrolux в магазине Талапай

Дом
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Растут в горшках на подоконнике