Идеальный тон: топ-3 лучших праймера для лица

Ежедневный уход, пилинг, различные маски. Иногда этого недостаточно, чтобы после макияжа кожа выглядела безупречно. Но для этого существует особая косметика, которая преображает лицо — праймер. Он делает тон идеально ровным. Но какая основа под макияж самая лучшая? Разберемся по порядку!Топ-3 лучших праймера для лица: рейтингМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Holika Holika Puri Pore No SebumОптимальный состав для жирного и проблемного эпидермиса2.Pupa Smoothing FoundationНедорогой профессиональный продукт — лучший для нормальной кожи3.Infaillible PrimerКачественный праймер для сухой кожи с хорошим эффектомЛучший праймер для жирной кожиНаш рейтинг самых качественных праймеров 2019 года открывает лучший вариант для жирной кожи. Но какое из средств этого типа максимально эффективно справляется со своей задачей?Holika Holika Puri Pore No SebumСтрана: Южная КореяБренд: Holika HolikaЦена: 790 рублейРейтинг: 4,7ОписаниеКачественная основа под make up для обладательниц жирной кожи. Корейский продукт из линейки Dewy Blur отличается натуральной формулой, в которую включены экстракты зеленого чая и лаванды. Средство не только служит прекрасной базой под ежедневный мейкап, но еще сужает поры, предупреждает появление воспалений. Также продукт смягчает кожу и нормализует функционирование сальных желез.По отзывам покупателей, этот праймер расходуется экономично — его хватает надолго. Безкислотный состав имеет легкий матирующий эффект и неплохо держит макияж. Также средство подходит для проблемной кожи. Но слишком серьезные проблемы скрыть оно не может.Плюсы:натуральный состав;сужает расширенные поры;предупреждает жирный блеск;малый расход.Минусы:не обнаружено.ОтзывыТатьяна: «В составе присутствуют различные масла. Хорошо подлечивает воспаления и убирает жирный блеск. Напоминает консистенцию вазелина с приятным запахом».Лучший праймер для нормальной кожиПроще всего выбрать праймер девушкам и женщинам с нормальным типом кожи. Тут главное — подобрать средство, которое необходимо для конкретного участка. Например, век или губ, либо всего лица. Но какой вариант для нормального типа кожи подходит лучше всего?Pupa Smoothing FoundationСтрана: ИталияБренд: PupaЦена: 1364 рубляРейтинг: 4,8ОписаниеПрофессиональный продукт от известной итальянской фирмы. По мнению визажистов, этот доступный по стоимости состав позволяет получить бархатистую и ровную основу для мейкапа. При этом хорошее средство прекрасно скрывает мелкую сеточку морщин и другие дефекты.Привлекательна и продуманная формула праймера, который выпускается в нескольких тонах. Основа от этого бренда бывает прозрачная, бежевая со светоотражающими частицами, фиолетовая, розовая и зеленая. Особенность базы — наличие витамина E, благодаря которому создается легкое защитное покрытие. Не закупоривает поры.Праймер от Pupa отлично подходит для всех типов кожи, в том числе комбинированной и возрастной.Плюсы:несколько оттенков;продуманная формула;универсальность;длительный эффект.Минусы:не обнаружено.ОтзывыИрина: «Нужно совсем небольшого количества, чтобы получить суперское покрытие».Лучший праймер для сухой кожиСделать сухую и чувствительную кожу перед макияжем более нежной достаточно сложно. Но какой бескислотный состав с этим справится на 5 баллов?Infaillible PrimerСтрана: ФранцияБренд: L’OréaЦена: 511 рублейРейтинг: 5ОписаниеОтличная выравнивающая и увлажняющая база под мейкап для сухой и чувствительной кожи. Этот бюджетный праймер для лица прекрасно матирует, создает в реальности эффект «фото-фильтра». Средство не забивает поры, не создает жирный блеск или ощущения пленки.Продукт хорошо продлевает жизнь макияжа, делая его более стойким. Благодаря этой нежной базе можно привести кожу в порядок за счет цветокоррекции разных дефектов. Она выравнивает тон и создает бархатный финиш всего за 10 минут. Флакон оснащен помпой-дозатором, что делает использование более удобным, а расход — медленным.Еще более дешевые праймеры для сухого типа эпидермиса можно выбрать на Алиэкспресс.Плюсы:удобное нанесение;легкая текстура;эффект фотошопа;не забивает поры;матовый финиш;доступная цена.Минусы:эффекта не хватает на целый день.ОтзывыНаталья: «Кожа после основы бархатная, после нее отлично ложится ВВ крем. Кожа не жирная в течение всего дня».Виктория: «Отличная база, оставляет на коже приятный матовый, слегка бархатистый эффект».А какое средство используете вы? Голосуйте за свой любимый праймер! Если еще не определились, то выбрать качественный праймер под макияж также можно из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen