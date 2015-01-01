Уход, о котором вы забываете (а зря!)

Очищение и увлажнение кожи, лёгкий макияж, причёска… Финальный взгляд в зеркало – и вы готовы сражать окружающих своей красотой. Стоп, не забыта ли важная процедура, которая сделает вас ещё прекраснее? Сверьтесь со списком – в нём то, что вам обязательно стоит добавить в свой регулярный уход.Ополаскиватель для полости ртаЗаботясь о белоснежной улыбке, не забудьте и об остальной ротовой полости. После чистки зубов налёт и бактерии остаются на языке и под ним, на дёснах, внутренней поверхности щёк, нёбе и миндалинах. Они могут стать причиной неприятного запаха. Добраться до областей, недоступных для зубной щётки, помогает жидкость для полоскания рта Amway. Входящие в её состав антибактериальные компоненты удаляют налёт, ухаживают за дёснами и освежают дыхание. Достаточно применять это средство дважды в день после привычной чистки зубов.Как использовать ополаскиватель для полости ртаСоблюдайте рекомендации по количеству жидкости, которая требуется для полоскания. Слишком маленькой порции не хватит для очищения полости рта, а большое количество можно случайно проглотить.Тщательно полощите рот не менее, чем 45 секунд.Выплюньте ополаскиватель.Не пейте и не принимайте пищу в течение 30 минут после завершения процедуры.Скраб для кожи головыКожа обновляется от 2 недель до 80 дней, и её ороговевшие частицы остаются на поверхности головы. Они закупоривают поры и не позволяют тканям дышать. В итоге даже после ухода с помощью масок и бальзамов из зеркала на вас смотрит девушка с недостаточно блестящими локонами. Преобразить состояние волос поможет скраб для кожи головы. Он многофункционален:избавляет от отмерших частиц эпидермиса;убирает избыток кожного жира;удаляет остатки средств для укладки.Однако скраб подходит не всем. Противопоказания для его применения – это заболевания кожи головы и её повышенная чувствительность. Поэтому, прежде чем приобрести заветное средство, обязательно проконсультируйтесь с дерматологом или трихологом.Как использовать скрабНанесите средство на кожу головы.Аккуратно помассируйте её в течение нескольких минут.Смойте скраб.Промойте волосы шампунем.Обладательницы жирной кожи головы могут проводить эту процедуру 1-2 раза в неделю. Скрабировать нормальную и сухую кожу следует реже – 1 раз в 2-3 недели.Массаж лицаЕсли вы хотите, чтобы лицо выглядело более свежим, то вам необходимо освоить специальную методику массажа и ради него вставать по утрам на 15-20 минут раньше обычного. Массаж тренирует мышцы так же, как фитнес-упражнения – тело:повышает тонус кожи и её эластичность;уменьшает отёчность;улучшает цвет лица.Программу домашнего массажа лучше всего составить вместе с косметологом. Также можно заниматься по техникам от экспертов по фейс-фитнесу. Для поиска такого специалиста стоит обратиться к интернету: изучить рекламу и отзывы, пообщаться в социальных сетях с теми, кто уже прошёл курс тренировок. Чтобы достичь видимых результатов, необходимо делать упражнения регулярно, как предусмотрено выбранным курсом. Однако от массажа придётся отказаться, если на лице есть раны или ожоги, воспалён лицевой нерв, диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Прежде чем приступить к занятиям, следует проконсультироваться с врачом.Как самостоятельно делать массаж лицаПеред каждым сеансом очищайте лицо от макияжа и загрязнений.Используйте масло или крем, облегчающие скольжение пальцев по коже.В точности повторяйте движения инструктора.Не применяйте силу и не растягивайте кожу.Прекратите занятия при появлении дискомфорта, раздражения или высыпаний.Берите на вооружение перечисленные советы и не переставайте изучать современные методы ухода. Это позволит найти новые средства, которые подчеркнут вашу красоту и сделают вас ещё привлекательнее.

Источник: www.allwomens.ru/zen