Остеопатия: реальная помощь или обман?

К сожалению, проблемы со здоровьем сегодня знакомы многим. Кто-то доверяет только классической медицине, но многие готовы попробовать и альтернативные методы. Существует множество таких методик, но наиболее популярной и востребованной является остеопатия. За счет чего достигается лечебный эффект? Можно ли доверять остеопату? Давайте детально разберемся в этом!Что такое остеопатия?Это методика, которая относится к альтернативной медицине. Достижение лечебного действия основано на массажных техниках, посредством которых удается воздействовать на внутренние органы. Также остеопатия частично использует методы рефлексотерапии, некоторых систем мануальной терапии и прочих типов лечения.Остеопатия как часть естественной медицины представляет собой не только лечение, но и диагностирование нарушений в области физиологического и анатомического развития отдельных частей и органов пациента. Такая система ориентирована на восстановление нормальных функций посредством устранения внутреннего дисбаланса и самих причин боли.В некоторой степени остеопатия представляет собой философию, в основе которой лежит идея о том, что организм способен излечить себя самостоятельно. Врач же здесь только помогает ему. С помощью рук он усиливает естественные возможности самовосстановления и саморегуляции.В чем особенность остеопатии?Многие пациенты с большой долей сомнения относятся к возможностям остеопатии. Ведь после сеанса часто не возникает никаких ощущений. Поэтому под сомнение ставится сама эффективность такой техники.На самом деле не нужно сравнивать эту методику с силовым массажем. Точечные прикосновения остеопата подразумевают умелое воздействие на определенных участки тела. Поэтому дискомфорта и боли не возникает, но процесс восстановления организма уже запускается. Иногда эффект наступает через несколько часов. В других ситуациях приходится подождать пару суток. В любом случае целебный процесс уже начинает перестраивать организм и благотворно воздействует на него.Чем остеопатия отличается от мануальной терапии?Очень часто сравнивают остеопатию с мануальной терапией. Но это две разных техники. В чем между ними разница? Мануальная терапия — это только часть остеопатии. Часто методики дополняют друг друга или сопутствуют.Мануальная терапия подразумевает воздействие на опорно-двигательный аппарат больного. Во втором случае все несколько шире. Остеопатия влияет на различные органы через фулькрум, за счет чего производится управление здоровьем. При этом организм перестраивается и переводится на нужный уровень.Задача остеопатии заключается в нахождении причины заболевания и устранении самого провокатора недуга, а мануальная терапия нацелена только на снятие основных симптомов и проявлений боли.Когда нужен врач-остеопат?Широко распространено применение этой техники лечения при:гайморите;пневмонии;остеохондрозе;тонзиллите;сколиозе;синусите;межреберной невралгии;бронхитах;спондилезе;мигренях.Действенная помощь оказывается при нервном перенапряжении, межпозвонковой грыже, хроническом отите, головных болях, бронхиальной астме.Многие пациенты отмечают помощь остеопатии при спондилоартрозе, внутричерепном давлении патологического характера, простатите, гастрите, язве желудка. Методика отлично улучшает состояние больного при импотенции у мужчин, болезнях поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.Женщинам такая техника позволяет снять болезненность ПМС, устранить нарушения менструального цикла, вылечить бесплодие.Не менее полезна методика при беременности. Будущие мамы могут получить остеопатическую коррекцию для нормализации своего состояния. Такие сеансы помогают беременным избавиться от болей в спине, отеков ног, гипертонуса матки, токсикоза. В гинекологии можно отметить и общую пользу таких сеансов. Остеопатия помогает детям при гиперактивности. Методика позволяет улучшить состояние больных ДЦП, нарушениях зрения. Такая самопомощь — спасение при многих болезнях позвоночника.Нередко подобные приемы используются в рамках эстетической медицины для улучшения состояния лица, выравнивания овала, омоложения.А допустимо ли воздействие таким способом на здоровье ребенка или подростка? Да, можно работать даже с новорожденными и грудничками. Более того, многие специалисты советуют обратиться к остеопату еще в детском возрасте, чтобы устранить все негативные последствия родов.Основные виды остеопатииВыделяется несколько основных типов остеопатии. К ключевым разновидностям относятся:висцеральная;краниосакральная;структуральная;краниальная.Каждый из видов имеет некоторые особенности.Висцеральная терапияТехнология направлена на нормализацию функционирования сердца, малого таза, легких, ЖКТ. Эта методика позволяет избавиться от гинекологических заболеваний, панкреатита, энурезов, простатита, холецистита, аденомы предстательной железы, гипертонии, дисфункций ЖКТ, предынфарктных состояний, болезней дыхательной системы.Краниальная терапияИногда ее называют биодинамической, так как это очень тонкая методика, которая базируется на распознавании непроизвольных движений систем и органов, то есть краниальных ритмов (биодинамика). Это сложная наука, но она помогает избавиться от стрессов и напряжения во всем теле, привести в норму психоэмоциональное состояние. Если доктор смог научиться этой методике, то он сможет улучшить жизнь не только взрослых, но и детей. В России таких специалистов немного, и они высоко ценятся.Структуральная терапияЭтот тип подразумевает воздействие на мышечные цепи и триггерные точки. Специалист работает с:суставами;позвоночником;связками;мышцами.Этот вид тесто связан с приемами мануальной терапии, а потому хорошо справляется с различными патологиями опорно-двигательной системы. Простыми словами, такая перцептивная техника лечит артрозы, пяточные шпоры, артриты, дефекты в строении стопы, сколиоз, кифосколиоз, кифоз, различные искривления позвоночника, остеохондроз. Методика справляется с грыжами, болями в суставах и мышцах, радикулитами, разными проблемами в области ортодонтии.Этот тип часто используется для восстановления после травм.Для достижения лучших результатов доктор назначает выполнение специальных упражнений дома.Краниосакральная терапияТехника воздействует на сакральную систему организма, куда входят головной и спинной мозг, кости черепа, их сочленения, позвоночник целиком, вся система кровообращения. Особенность подхода заключается в укреплении иммунной и нервной систем, нормализации работы суставов, снятии нервного и физического напряжения. Методика способна устранить защемление нервных волокон.Противопоказания к остеопатииИногда ошибочно считается, что у такого воздействия нет противопоказаний. На самом деле процедуры не могут вылечить некоторых пациентов, и даже способны принести вред. Приемы запрещены, когда есть:психические расстройства;открытые кровотечения;выраженный остеопороз;различные заболевания костной ткани;инсульт.Среди прочих факторов, при которых не стоит обращаться к остеопату, стоит отметить гипертоническую болезнь, кишечные инфекции, инфаркты, различные острые патологии. Нельзя проходить курс лечения таким видом альтернативной медицины при онкологии, заболеваниях крови.Перед первым сеансом стоит рассказать доктору обо всех отклонениях в здоровье и о наличии хронических болезней в анамнезе.Узнать подробнее, как работает остеопатия, можно из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen