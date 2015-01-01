Особенности выбора ноутбука
Современный ноутбук имеет ряд преимуществ по сравнению с настольным компьютером: он мобильный, легкий и компактный. В настоящее время на компьютерном рынке существует большое количество ноутбуков. Приобрести недорого хорошие ноутбуки можно на сайте https://www.technodom.kg/catalog/notebooks.
Тип ноутбука
Выбор ноутбука зависит от того, для чего Вы собираетесь его купить. Нужен ноутбук для работы, серфинга в интернете, чтения или игры? При выборе ноутбука ценовой фактор не должен быть критичным, но принцип «дороже - лучше» не работает. В зависимости от цели использования мы выбираем оптимальный вариант.
Ноутбуки имеют множество конфигураций, поэтому вы можете выбрать формат для решения любой задачи в буквальном смысле. Как правило, все ноутбуки имеют доступ к:
- VGA (для подключения монитора),
- HDMI (для подключения к телевизору),
- веб-камере для видеосвязи Skype
- USB-флешке.
Стоит отметить, что наличие оптического привода обычно присутствует не во всех моделях.
Домашний ноутбук
Домашние ноутбуки обычно приобретаются для очень простых, но разных повседневных целей:
- интернет,
- музыка,
- видео,
- офисное программное обеспечение и т. д.
Тут подойдет абсолютно любая модель. Нужно только хорошо подобрать диагональ монитора.
Канцелярские товары и ноутбуки для студентов
Практически любой ноутбук потребительского уровня идеально подходит для работы в офисе и для экрана студента. Вы работаете с информацией о ногах - просто сосредоточьтесь на клавиатуре, лучше выбрать полностью интегрированный вариант с отдельной цифровой панелью для комфортной работы. Остальные варианты должны быть выбраны финансовыми средствами. Единственным исключением является работа с графикой, 3D-моделированием или редактированием видео, когда вам нужны более серьезные машины для профессиональной работы. Вам нужна мощная видеокарта и мощный многопроцессорный компьютер, а также хорошая оперативная память.
Игровой ноутбук
Игровые ПК очень дорогие. Игры требуют серьезного дополнения к ноутбуку: хорошая дискретная видеокарта - это мощный процессор с минимум 4 ГБ оперативной памяти. Когда вы покупаете портативный компьютер для игры, вы не сможете реагировать на события игры в самом быстром темпе с сенсорной панелью, с немедленным и хорошим разрешением сенсора и высокой скоростью отклика. Жесткий диск следует выбирать на таком портативном компьютере, который имеет достаточный объем для установки большого количества современных игровых приложений и приложений, которые не полностью освещены. Высокопроизводительные ноутбуки должны ориентироваться на твердотельные накопители, а не на стандартные жесткие диски. Они имеют небольшой объем, но очень высокую скорость и могут значительно улучшить скорость ноутбука и время загрузки.
Ультрабуки
Ультрабук ультракомпактный и легкий. Ультрабук основан на платформе Intel. Этот тип ноутбука идеально подходит для работы и учебы, особенно если вы хотите взять его с собой в командировку. Согласно рабочим материалам, такие аксессуары попадают в категорию премиум, и их характеристики включают длительное время автономной работы, хорошие матричные экраны с высоким разрешением, нежный корпус и легкий вес. Прекрасным примером такого ноутбука является ноутбук Apple с диагональю 13 дюймов.