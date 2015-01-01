Как восстановить удаленные фото на Android: 3 надежных способа

Многие владельцы мобильных телефонов предпочитают не покупать отдельно фотоаппарат, а делать снимки на гаджет. К тому же, камеры на большинстве современных моделей позволяют создавать качественные фото. Но что делать, если по неосторожности или в спешке их удалил? Можно ли восстановить фото без обращения к специалисту?Как восстановить удаленные фотоНа самом деле, никто не застрахован от того, что внезапно удаляется папка с нужными файлами. Такие ситуации знакомы как владельцам iPhone, так и техники, которая функционирует на Android. Но не стоит заранее переживать! Стандартная штатная ситуация не уничтожает фотографии, как и другие файлы, насовсем. Все материалы можно вернуть на устройство.Никаких заклинаний и заговоров тут читать не требуется. Обычно проблема решается с помощью специальных приложений. Существует несколько рабочих софтов. Среди наиболее популярных стоит отметить:Android Data Recovery;CardRecovery;Tenorshare Data Recovery;Diskdigger Photo Recovery и т.д.Все приложения можно найти в Play Market или Google-аккаунте, который запоминает все установленные хотя бы 1 раз программы.Восстанавливаем фото через Android Data RecoveryОдно из самых популярных приложений, восстанавливающих фотографии и другие файлы, — Android Data Recovery. Программа подходит для смартфонов Хонор, Самсунг, Хуавей. Также ей можно пользоваться на Мейзу, Леново, Сяоми. Софт устанавливается на компьютер или ноутбук, поэтому можно эффективно управлять данными смартфона, в том числе и категорией памяти. Android Data Recovery совместим с Vista, Windows, XP любых версий.Итак, действуем по предложенной инструкции. Но перед тем, как подсоединить смартфон к ПК, на котором уже установлена и запущена программа восстановления, потребуется активировать отладку смартфона по USB. Находим в настройках категорию «Для разработчиков». Далее выполняем все этапы пошагово:Используя USB-кабель, подключаем гаджет к ноутбуку или компьютеру. Если при этом возникает запрос на разрешение процесса отладки, подтверждаем.Выбираем тип файлов, которые требуется восстановить. Кстати, это можно сделать не только с фото, но также с SMS, видеороликами, контактами, аудио-треками, документами.После выбора необходимых снимков программа в автоматическом режиме предложит нажать кнопку Next. Подтверждаем.Начнется процесс поиска. Как только работа приложения завершится, в формате списка будет представлен результат всех восстановленных и найденных вариантов.Остается только просмотреть и вручную сохранить нужные файлы. Это можно сделать не только на смартфоне, но и на компьютере.Восстанавливаем фото через CardRecoveryУдаленные нечаянно или специально фотографии на Андроид можно вернуть с помощью этого программы, которая ориентирована на восстановление утерянных файлов. Приложение позволяет вернуть видеофайлы и графический контент с карты памяти на смартфонах. Также с его помощью можно восстановить снимка на фотокамерах Canon и других.Особенность приложения в том, что оно поддерживает практически все классы и типы SD-карт. Поэтому восстановить можно различные по форматам файлы. Как же вернуть удаленные данные? Схема достаточно проста:Скачать программу, установить на компьютер.К устройству подсоединить SD-карту через USB или кард-ридер.Софт предложит выбрать карту, с которой были удалены фото. Также нужно отметить их тип и указать место, куда сохранить данные после восстановления.Подождать, пока программа найдет данные в автоматическом режиме.Используя предпросмотр, сохранить нужные файлы.Приложение не способно отправить на ту же SD-карту восстановленные файлы, поскольку с ней программа функционирует в режиме чтения.Восстанавливаем фото через GT RecoveryЧтобы восстановить фото со смартфона, можно воспользоваться и этой утилитой. Программу легко скачать совсем бесплатно. Кстати, приложение подходит не только для возврата снимков, но и:SMS;архивов;контактов;других медиа.Только учитывайте: утилита ориентирована на устройства Android с рут правами. Если нельзя получить root-доступ, можно перенести программу с флешки на компьютер или сразу же установить на него. Утилита ставится под Windows. По тому же принципу можно работать на планшете.От того, насколько давно были удалены файлы, GT Recovery не зависит, а принцип его работы аналогичен предыдущим утилитам.Таким незамысловатым способом можно вернуть в галерею девайса из корзины случайно сброшенные фотографии. Все перечисленные способы одинаково подходят смартфонам Xiaomi (Сяоми), BQ, Lenovo А5, ZTE, Honor, Samsung, Huawei и т.д. А чтобы не возникало сложностей в такой работе, предлагаем воспользоваться видео-инструкцией:

Источник: www.allwomens.ru/zen