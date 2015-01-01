Что такое невроз, как его распознать и вылечить

Постоянные стрессы, переживания, бытовые проблемы не для каждого человека проходят бесследно. В некоторых ситуациях организм дает сбой, в результате чего возникает невроз. Что это за заболевание, каковы его основные причины и симптомы? Но самое главное — поддается ли невроз лечению?Что такое неврозПо своей сути, это обратимое заболевание, которое выражено совокупностью функциональных и психогенных расстройств. Они имеют склонность к длительному течению. В четкую клиническую картину недуга часто вписываются астенические, навязчивые и/или истерические проявления. Нередко ситуацию дополняют снижение умственных способностей и ослабление физической работоспособности.Проявляется проблема обычно у взрослых, но иногда затрагивает подростков, детей, беременных. Как правило, недуг провоцируют внешние факторы. К числу таковых относятся:негативное воздействие внешних обстоятельств;стрессы;внешние и внутренние конфликты;долговременное напряжение, которое затрагивает интеллектуальную или эмоциональную сферы.Наиболее частое определение невроза представляется как хроническое или затянувшееся нарушение, которое затрагивает нервную деятельность. Процесс запускается в коре больших полушарий головного мозга под воздействием перенапряжения и под влиянием неадекватных внешних факторов. Под неадекватностью таких раздражителей подразумевается их сила и длительность.Это заболевание также называется невротическим расстройством и психоневрозом.Чем невроз отличается от психозаНа самом деле, психозы отличаются от неврозов только особенностями поражения нервной системы. Поэтому часто очень сложно понять, какой тип расстройства у больного.Причины неврозаВыделяют несколько факторов, которые могут привести к подобному расстройству. Это и психологические, и физические причины. Но среди наиболее распространенных провокаторов недуга стоит выделить:невозможность или неумение решать личные проблемы: любовные неудачи, ссоры с друзьями, затяжные конфликты с родственниками, просрочки по кредитам в банках;длительные умственные перегрузки, что чаще всего вызывает нарушения у детей;продолжительные душевные переживания, которые обычно связаны с разводами, изменами, потерей работы, смертью близкого человека;патологии, затрагивающие развитие ЦНС.Еще одна распространенная причина возникновения невроза — рассеянность человека, что в определенный момент приводит к негативным последствиям. Чаще всего такие ситуации связаны с включенными электрическими приборами, которые спровоцировали пожар. Как результат — развитие навязчивых состояний.В некоторых ситуациях недуг развивается буквально на пустом месте. Это невротические расстройства, которые возникают и прогрессируют без видимых причин. Обычно они выступают следствием самовнушения и болезненности внутреннего мира. Случаи характерны для женщин и девушек, которые отличаются истероидным типом характера.Среди прочих моментов, которые могут привести к проблеме, стоит выделить болезни, провоцирующие истощение всего человеческого организма, и интоксикации. То есть такой недуг зачастую развивается на фоне чрезмерного употребления табака, от неуемной тяги к алкоголю, при длительных инфекционных заболеваниях.Симптомы неврозаУ такого состояния выделяется множество симптомов. Но в медицине принято условно делить их на психические и соматические. Все типы проявлений обычно встречаются в совокупности вне зависимости от формы и вида невропатической патологии.Соматическая группаНаиболее широкой и разнообразной является категория соматических симптомов. К числу таких проявлений обычно относятся:потливость;эпизодическая боль, возникающая в области сердца;тремор конечностей;другие признаки ВСД.Такая симптоматика дополняется гипотоническим синдромом. Когда артериальное давление снижается до критических отметок, наблюдаются обмороки и потеря сознания.Психопатическая группаК категории психопатических проявлений принято относить постоянную усталость, апатию, нежелание активно работать или учиться. При этом снижение или полное отсутствие работоспособности обычно совмещается с бессонницей или, напротив, сонливостью, вялостью.Среди прочих психопатических симптомов стоит отметить усталость, хроническую тревогу, неуверенность в собственных силах, нерешительность. Человек, длительное время пребывающий в таком состоянии, отказывается ставить жизненные цели. Он становится безвольным и инфантильным. Просто плывет по течению.Больной не верит в свои силы, не любит себя, часто слишком недоволен собственной внешностью и физическими или интеллектуальными данными. Нередко состояние дополняется комплексом неполноценности или различными фобиями. Как правило, они связаны с отсутствием способностей к общению.Среди прочих общих симптомов, которые чаще всего возникают у взрослых мужчин и женщин, отмечается возникновение психалгий. Для них свойственно появление болевых ощущений. При этом никаких органических патологий нет. Как правило, боль — это реакция человека на ожидание какой-то неприятной ситуации. Проблема постоянно прокручивается в голове, что и провоцирует физический дискомфорт.Клиническая картина невроза дополняется неадекватной самооценкой. И это не всегда неуверенность в себе. Иногда она проявляется в виде «звездной болезни».Основные признаки неврозаК основным признакам заболевания относятся:нерешительность;проблемы в общении;нестабильность настроения, его резкие колебания и скачки;эмоциональное неблагополучие, для которого нет видимых причин;панические атаки;плаксивость;раздражительность;ранимость;неадекватная самооценка (причем, как заниженная, так и завышенная);обидчивость;противоречивость в суждениях.Также на наличие проблемы указывают тревожность, фобии, неопределенность в жизненных предпочтениях и желаниях, панические расстройства, цинизм, зацикленность на ситуациях психотравмирующего вида.Среди прочих признаков расстройства выделяются повышенная чувствительность к громким звукам, колебанию температур, яркому свету. Также отмечаются частые головные боли, постоянное чувство тревоги, страха, ожидание чего-то непоправимого, расстройства сна, из-за которых ночной отдых получается слишком поверхностным и не дающим отдыха. Как результат — утром нет бодрости, но есть сонливость и раздражительность.К числу признаков невроза относятся боли в области сердца и живота, головокружение, хроническая усталость, потемнение в глазах, нарушения вестибулярного аппарата, перепады АД, повышенная утомляемость, снижение концентрации внимания, сложность держать равновесие.Среди признаков невроза отмечается:преследующее чувство голода;бессонница;ухудшение мыслительных способностей;снижение работоспособности;недоедание;плохое засыпание;быстрая насыщаемость;высокая чувствительность к стрессам;агрессия;переедание;отчаяние;раннее пробуждение;повышенная потливость;скачки АД;кошмарные сновидения.Также этот список могут продолжить патологическая забота о себе, кашель, ночные пробуждения, сердцебиение, снижение либидо и потенции, жидкий стул, проблемы ЖКТ, частые позывы в туалет.Распространенные формы неврозовСуществует несколько форм такого расстройства. Каждая из разновидностей имеет свои уникальные особенности.НеврастенияНаиболее распространенный тип — неврастения. Для этой формы характерны повышенная утомляемость, трудности при концентрации внимания, ранимость, постоянные головные боли. Существует три стадии заболевания:Развитие неврастении начинается с ярко выраженной раздражительности. При этом соматические признаки отсутствуют. Работоспособность и умственные свойства сохраняются.Состояние усугубляется, падает работоспособность.Для этой стадии характерны апатия, вялость, постоянное желание спать, общая слабость. Активно развивается астенический синдром.Депрессивный неврозТакое состояние развивается на фоне психогенной и невротической депрессии. Обычно эта форма проявляется в виде:неспособности радоваться;нарушений режима сна;тягостных ощущений;чувства тревоги;плохого настроения.Клиническая картина дополняется головокружениями, слезливостью, сбоем сердцебиения, повышенной чувствительностью, проблемами с ЖКТ. Работоспособность снижается, но обычно незначительно. Дополняется анамнез соматическими симптомами. Это заторможенность, половая дисфункция, гипотония.Если депрессивный невроз развивается на фоне психогенных факторов, то больной жалуется на тоскливость и уныние. Он чувствует себя брошенным, ненужным, лишним.Истерический неврозЭто одна из самых сложных форм, так как в клиническую картину вписываются параличи, истерические судорожные припадки, гиперкинезы, парезы. Нередко отмечаются боли (причем, в разных частях тела), ощущение кома в горле, рвота, истерическая артралгия. Даже в спокойной и благополучной обстановке больные проявляют нервозность, тревожность, раздражительность.Реакции таких людей непредсказуемы. Поведение можно назвать неадекватным. Среди соматических признаков отмечаются гипотония, навязчивые движения, вегетативные расстройства, проблемы с двигательным аппаратом. Приступы истерии проявляются в виде психического аффективного припадка. При этом человек кричит, катается по полу, пытается покончить с собой или угрожает окружающим.Нередко припадки выступают проявлением другого заболевания.Ипохондрический неврозТакой тип расстройства — следствие болезненного страха перед определенными ситуациями, которые человеку кажутся непреодолимыми и безвыходными. Также часто это форма развивается на фоне сильной фобии или боязни заболеть определенными тяжелыми заболеваниями (рак, СПИД и т.д.).Чаще всего ипохондрический тип проявляется в форме навязчивых состояний или истерии. Для него характерны основные симптомы заболевания. Но нередко к этому добавляется постоянное чтение медицинской литературы, регулярные медицинские обследования. То есть человек находится в перманентном состоянии, подозревая наличие у себя какой-то неизлечимой смертельной болезни.Невроз навязчивых состоянийДостаточно сложное проявление, поскольку для данной формы свойственны мысли и поступки, которые воспринимаются как чужие и странные. Но при этом они постоянно повторяются и не поддаются контролю.В отдельные формы выделяют детский, ситуационный, ноогенный, сексуальный, фобический неврозы. Каждый из них в период обострения может получить характеристику острый.Особенности лечения неврозаСчитается, что умереть от невроза нельзя. Но и справиться с ним самому тоже — следует обратиться к врачу. Только специалист сможет корректно провести диагностику и назначить адекватное лечение, чтобы эффективно бороться с недугом. Часто в рамках обследования проводится специальный тест.Существует несколько подходов к устранению невроза. Классическая терапия делится на два направления:психотерапия;фармакологический подход.Но стоит отметить, что использование специальных медикаментов осуществляется только в самых сложных случаях.ПсихотерапияЧасто при неврозах достаточно только грамотного психотерапевтического подхода. Специалист помогает больному иначе посмотреть на окружающим мир. Он позволяет скорректировать взгляды, выявить причины, спровоцировавшие возникновение такого состояния. Также доктор помогает искоренить проблемы, что нередко осуществляется методом расширения сферы интересов и увлечений пациента.Когда под контролем и с помощью психотерапевта больной осознает причину всех своих страхов, фобий, беспокойств, наступает выздоровление.Лечение музыкойОдно из направлений в лечении неврозов базируется на успокаивающей музыке. Гармоничные произведения благотворно сказываются на психоэмоциональном фоне человека. Если грамотно подобрать мотивы, то можно эффективно воздействовать на:коррекцию АД;активность ЦНС;газообмен;глубину дыхания;ЧСС.Если отталкиваться от основ биоэнергетики, с помощью музыки можно изменить внутреннюю энергетику человека, что позволит ему достичь духовной, физической и эмоциональной гармонии.Музыкальные произведения реально могут помочь больному избавиться от недуга. Мелодии меняют настроение человека. Они позволяют достичь расслабления или, напротив, действуют как активизирующее средство. Приятные мотивы дают возможность вырабатываться эндорфинам, которые и отвечают за положительные эмоции.Похожим действием отличается и молитва. Но помогает она только тем, кто искренне и по-настоящему верит в ее силу.Медикаментозное лечениеКогда стандартные методы не позволяют достичь желаемых результатов, победить патологию помогают лекарственные препараты. Но таблетки (даже самые слабые!) нельзя назначать себе самостоятельно! Все препараты строго прописывает врач.Для устранения симптомов и самой причины недуга используются разные группы препаратов:нейролептики;транквилизаторы;психостимуляторы;ноотропные препараты;антидепрессанты.Чаще всего врачи назначают транквилизаторы. Среди наиболее популярных препаратов из этой категории выделяются Радедорм, Либриум, Седуксин, Элениум, Нитразепам, Триоксазин, Валиум, Тазепам, Андаксин, Эуноктин. Также отлично зарекомендовали себя таблетки Атаракс. Лекарство отличается легким снотворным эффектом, вызывает противотревожное, а также противосудорожное действие, нормализуя вегетативное состояние больного.Народные средстваНередко лечение патологии проводится народными средствами. Но учитывайте: такую терапию лучше согласовывать с врачом! Обычно в домашних условиях применяются различные растительные компоненты:душица;валериана;мята;шишки хмеля;мелисса;лекарственный донник;корень женьшеня.Обычно на основе таких компонентов делают отвары, настои и чай. В качестве вспомогательного ингредиента применяют мед.Узнать больше о схеме лечения такой проблемы можно из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen