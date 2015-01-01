Макетирование
Макетирование - разновидность проектно-исследовательского моделирования. Задача его заключается в возможности наглядной визуализации конкретной постройки и демонстрации деятельности организации как для последующего производства, так и для рекламы.
Макетированием называется деятельность, в результате которого получается объемное изображение конструкции или макет, позволяющий оценить технические характеристики будущей постройки, размеры, пластику и пропорции. Сегодня можно купить архитектурный макет требуемого размера на сайте компании мастерской Микрогород https://www.maketmicro.com/.
Из чего состоит макет?
Каждый макет - это готовая конструкция с детальной проработкой всех фасадных деталей здания с прилегающими к нему территориями. Так, качественно прорисовываются колонны, балясины, барельефы, каменные текстуры и детские площадки со стоянками, деревьями, скверами и прочим. В качестве дополнения используется внутренняя с внешней подсветкой, придающая макету эффектность с законченностью.
Стоит отметить, что макет бывает цветным бумажным, интерьерным, архитектурным, планировочным, техническим, механическим и композиционным. Для его изготовления, кроме бумаги, используется картон с полистиролом, пластиком, металлом, деревом, глиной, гипсом, органическим стеклом и пластилином. Нередко, когда создаются они на 3D-принтере.
Где заказать?
Макет можно изготовить и заказать в мастерской Микрогород. Мастеры создают конструкции любой сложности: начиная от домов, особняков, коттеджей, жилищных комплексов, заводов, автомобильных стоянок и заправочных станций, заканчивая танками, самолетами и ракетами.
Благодаря многолетнему успешному опыту формирования объектов, имеющих разное назначение, специалисты компании создают креативные и неординарные проекты, обладающие любой сложностью. При этом они делают как выставочные образцы, так и музейные экспонаты.
Стоит отметить, что благодаря ручной/ механической поэтажной трансформации с системой электрической подсветки и высочайшему качеству прорабатывания небольших интерьерных деталей, получаются качественные образцы, макеты, имеющие самый высокий класс.
Кроме того, если у заказчика имеется проектная документация, специалисты способны сделать соответствующие макеты по замерам, фотографиям и видеосъемке.
Все, что нужно для начала работы, это оставить заявку на сайте или позвонить на горячую линию и договориться о взаимовыгодном сотрудничестве.