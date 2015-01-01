Что такое датчик Холла, для чего нужен и как работает

Работа некоторых устройств кажется слишком сложной. Но на самом деле за совершение множества действий отвечает всего один элемент. К числу таковых относится и датчик Холла, благодаря которому работают автомобили, телефоны и другая техника. Но что именно представляет собой это устройство?Что такое датчик ХоллаКонструкция представляют собой твердотельный элемент. Он способен генерировать электросигналы, которые строго пропорциональны магнитному полю, что к нему прикладывается. Схема работы показывает функционирование такого элемента более наглядно.Для чего же нужен датчик с эффектом Холла? Назначение его очень широко, но чаще всего устройство используется в автомобилях.Преимущества датчиков ХоллаТакже стоит отметить основные плюсы и минусы датчиков, работающих по принципу Холла. Среди основных достоинств приспособления можно выделить:надежность и прочность;неприхотливость в обслуживании;невосприимчивость к воздействию влаги, частиц пыли, вибрационных помех.Конструкция является твердотельной, а потому при отсутствии вращающихся или движущихся элементов не подвергается износу. Устройства могут использоваться по-разному и выполнять несколько функций, в том числе определение скорости, положения и направления движения.Недостатки датчиков ХоллаНо даже такое полезное изобретение не лишено недостатков. Основной минус конструкции — неточность полученных значений при измерении, так как на функциональность оказывают воздействие магнитные поля извне.Еще на сопротивление установленного проводника влияет повышенная температура, что приводит к воздействию на чувствительность этих датчиков. Датчики Холла не могут измерить ток, если расстояние превышает 1 дм.Виды датчиков ХоллаСуществует несколько видов устройства. Среди наиболее популярных стоит отметить:униполярные;цифровые;биполярные;с аналоговым выходом.Каждый из них имеет свои особенности.Принцип работы датчика ХоллаУстройство работает на основе функционирования полупроводника или проводника с током, который идет строго в одном направлении. Он вводится перпендикулярно по отношению к магнитному полю.Электрический ток проходит сквозь датчик. По прямой линии по нему идут электроны. При воздействии внешнего магнитного поля, носители заряда отклоняются силой Лоренца. При этом следуют изогнутой траекторией.Положительно заряженные частицы отклоняются к одной стороне устройства, а отрицательные — к другой. В результате возникает накопление электронов на разных частях пластины, приводя к напряжению между сторонами устройства.Такой принцип действия необходим в работе телефона, ноутбука, смартфона (в частности, на моделях Самсунг). Где еще работает этот элемент? Например, в часах с компасом.Применение датчиков ХоллаВ каких сферах они находят применение? Начнем с использования аналоговых видов устройств. Их обычно применяют для:зондирования движения;ощущения вибрации;определения скорости, с которой вращается колеса, чтобы функционировала антиблокировочная тормозная система, которую называют ABS;регулировки напряжения.Также конструкции используют в качестве датчиков, определяющих давление манометра мембранного типа.Еще датчики Холла нужны для управления двигателем в целях индикации и защиты. Конструкция используется для определения скорости потока, обнаружения черного металла в соответствующих детекторах, выявления наличия питания и в Tong Testers.Что касается цифровых решений, то такие датчики с эффектом Холла необходимы для беспроводной связи, ощущения близости и положения объекта. Они обеспечивают чувствительные позиции клапанов, давление и скорость потока. С их помощью ремни безопасности и положение автомобильных сидений определяет контроль подушек безопасности.Признаки неисправности датчика ХоллаНо такая конструкция тоже может выйти из строя. Каковы основные признаки поломки:подергивания при езде машины на высоких оборотах;плохо запускается либо не отвечает на воздействие совсем;глохнет двигатель в процессе движения.Также на неисправность датчика указывает работа с перебоями или рывками на холостом ходу у двигателя.Почему такое возникает? Обычно проблема кроется в логическом элементе S441А, и проверить его достаточно сложно. Лучше заменить сам датчик.Понять, как же работает эффект Холла в датчике, можно из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen