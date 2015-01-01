Самые необычные острова планеты

Было ли у вас хоть один раз в жизни чувство, что хотелось бросить все и уехать куда-нибудь на необитаемый остров?Остров — это участок суши, со всех сторон окруженный водой. В таких местах планеты жизнь всегда развивается несколько иначе из-за полной изоляции от материков, что делает острова настоящей кладезью неизвестного. Никто точно не знает, сколько же всего островов на нашей планете, однако это не мешает романтикам, путешественникам и просто искателям приключений отправляться к ним в путь в поисках неизведанного. Если вы один из них, то эта статья для вас.Остров Суртсей — самый молодой остров мираЗнаете ли вы, что самый молодой остров на планете на самом деле не так уж и молод и сопоставим по возрасту с 50-летним человеком? В далеком 1963 году мощное подводное извержение вулкана образовала платформу из остывшей и затвердевшей лавы в Норвежском море у берегов Исландии. Благодаря этому событию, 14 ноября 1963 года стало официальным днем рождения острова Суртсей. Несмотря на невероятную молодость острова по геологическим меркам, остров в настоящее время активно заселяется различными растениями и птицами, которые спокойно чувствуют себя там ввиду отсутствия каких-либо хищников.Для того, чтобы позволить природе развиваться без воздействия человека, было принято решение о полной изоляции острова. Несмотря на запрет, туристы уже попытались вырастить на пустынном острове картофель, который, однако, тут же был выкопан после обнаружения всходов растения.Остров Суртсей — самый юный остров на планетеМадагаскар — самый старый остров на планетеЕсли остров Суртсей по праву признан самым молодым островом на планете, то остров Мадагаскар считается самым старым. Считается, что остров образовался примерно 160 миллионов лет назад и успел повидать на своем веку возникновение, расцвет и гибель динозавров.Читайте также: Самый большой остров из грязи исчез с лица ЗемлиИз-за того, что остров на протяжении нескольких миллионов лет был полностью изолирован от африканского материка, экосистема острова представлена уникальными видами животных и растений. Так, именно на Мадагаскаре растут всем известные баобабы, возраст которых достигает нескольких тысяч лет. По соседству с ними обитают лемуры, являющиеся настоящим символом острова.Мадагаскарский лемур — символ острова МадагаскарОстров Буве — самое изолированное и холодное место на планетеРасположенный в 2200 километрах от Африки и практически на таком же расстоянии от Антарктиды, остров Буве считается самым одиноким и изолированным местом на планете. Практически 90% всей поверхности острова покрыто толстым слоем льда, постоянно продуваемым сильнейшими ветрами и периодически омываемым штормами с волнами, достигающими высоты 6-этажного здания.Кажется, этот остров долго еще будет сохранять статус необитаемого, так как желающих жить в подобных условиях до сих пор так и не нашлось.Остров Буве — самое изолированное место в миреПойнт — остров в острове с островом внутри островаЗвучит странно, не так ли? Однако подобное генеалогическое образование действительно существует и находится на Филиппинах. Лусон — самый большой остров Филиппин, который расположен примерно в 50 километрах от столицы страны — Манилы. В самом центре острова находится озеро, которое еще совсем недавно было частью океана. В уникальном озере расположился остров с говорящим названием — Волкано, который представляет собой настоящий вулканический кратер, кальдера которого заполнена желтой водой, образуя озеро Йеллоу Лэйк. И, наконец, в центре озера внутри вулканического кратера есть свой остров Вулкан Пойнт, который благодаря своему уникальному расположению привлекает большое количество туристов, неплохо пополняя казну Филиппин.Тот самый крошка-остров третьего порядка, расположенный у берегов ФилиппинГренландия — самый большой остров на планетеСоздавая рейтинг самых необычных островов мира, мы не могли обойти стороной Гренландию, которая благодаря своим размерам считается самым крупным островом на планете. Уникальный остров практически полностью покрыт ледяным щитом, достигающим 4000 метров! Такая особенность сильно повлияла на возможные места обитания жителей самого большого острова в мире, предоставив им только прибрежные территории. Самые низкие температуры в Гренландии наблюдаются в центре острова, порой достигая значений в -60 градусов Цельсия.Типичный пейзаж ГренландииЧитайте также: Почему Дональд Трамп хочет купить Гренландию?Каффеклуббен — самый близкий к Северному Полюсу островДолгое время считалось, что самым близким к Северному Полюсу островом является Гренландия. Это утверждение удалось опровергнуть известному полярному исследователю Роберту Пири, который нашел крошечный островок в далеком 1900 году. Когда спустя 21 год на остров высадился первый человек — Лауге Кох — то, не долго думая, исследователь назвал клочок земли у самого Северного Полюса в честь одного из кафе в родном Копенгагене. Вот уж по-настоящему достойная реклама!Каффеклубен — маленькое пятнышко, затерянное посреди Ледовитого океана и названное в честь кофейни. Возможно ли, что в будущем появится остров с именем Старбакс?Бишоп-Рок — самый маленький остров в миреСамым маленьким и при этом застроенным островом в мире считается остров Бишоп-Рок, который расположен у берегов Англии. Его площадь составляет всего 0,0006 квадратных километров, а вся его поверхность застроена маяком, который был возведен в 1858 году.Бишоп-Рок — самый маленький остров в миреЕсли вам понравилась данная статья, приглашаю вас обсудить ее в нашем Telegram-чате или на официальном канале Hi-News в Яндекс.Дзен.

Источник: hi-news.ru