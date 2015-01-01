Крем для кожи может стать причиной отравления. Как этого избежать?

В креме для кожи может содержаться ртутьПрактически каждый месяц мы пишем про необычные болезни и случаи из медицинской практики докторов с разных уголков мира. Например, в апреле 2019 года мы рассказали про индийских стоматологов, которые обнаружили и успешно удалили изо рта 7-летнего мальчика 526 лишних зубов. Настало время для следующей истории, с которой недавно столкнулись работники неотложной помощи калифорнийского города Сакраменто. Однажды к ним поступила 47-летняя женщина с жалобами на онемение рук и ног, невнятной речью и проблемами при ходьбе. Нет, у женщины не было инсульта или инфаркта — причиной серьезных проблем со здоровьем оказалось отравление кремом для кожи.Для многих это может оказаться весьма неожиданным фактом, но кремом для кожи действительно можно отравиться. Со смертельно опасным средством для ухода за своим телом могут столкнуться люди, которые покупают их не в специализированных магазинах и аптеках, а у малоизвестных продавцов. Женщина, которая обратилась в калифорнийскую больницу, как раз была любительницей крема от морщин, импортированного из Мексики.Что входит в состав крема для кожи?Анализ крови женщины показал, что в ее организме содержалось 2630 микрограммов метилртути на литр крови. Известно, что этот ядовитый химический элемент может сильно повлиять на центральную нервную систему человека и привести к непроизвольной дрожи конечностей и даже к потере памяти. Обычно в крови человека содержится не более 5 микрограммов метилртути на литр крови — вещество может проникать в наш организм вместе с едой. В обычной жизни большую дозу метилртути можно получить, только съев ядовитых рыб и моллюсков, поэтому случай отравления от крема для кожи в США был зафиксирован впервые.Высокая концентрация ртути содержится даже в щукеСкорее всего, метилртуть была добавлена в крем из-за его свойства подавлять производство пигмента под названием меланин, который окрашивает кожу в темный цвет. По словам сына 47-летней женщины, она на протяжении многих лет использовала мексиканский крем, потому что он лучше других помогал ей избавиться от черных точек на коже. Судя по всему, многоразовое использование нелегально изготовленного крема привело к накоплению ртути в организме женщины. О состоянии ее здоровья на момент написания статьи ничего не известно.Человек также может умереть от просроченных лекарств, поэтому их нужно правильно выбрасывать.Где лучше покупать лекарства?Этот случай является отличным напоминанием того, что купленные в неофициальных магазинах средства ухода за телом и лекарства могут быть опасными для здоровья и жизни. Многие группы по охране окружающей среды уже обратили внимание, что такие средства можно найти даже на крупных интернет-магазинах вроде Amazon. В ноябре 2018 года они даже подали на этот магазин в суд, с требованием удалить из каталога товаров крема с высоким содержанием ртути. Однако адвокаты Amazon ответили тем, что на этикетках большинства из этих средств есть предупреждения и компания не несет ответственности за вред, который они могут нанести здоровью покупателей.Может, вы тоже когда-нибудь травились некачественными лекарствами? Расскажите свою историю в нашем Telegram-чате!Не лишним будет и напоминание о том, что даже сертифицированные и рекомендуемые врачами антибиотики могут нанести здоровью непоправимый вред. Взять, к примеру антибиотики из группы фторхинолонов, к которой относится всем известная оксолиновая кислота. Они часто прописываются врачами как средства от большого количества инфекций несмотря на то, что из-за них у человека могут возникнуть проблемы с сердцем. Правда это или нет, точно сказать невозможно, но об этом твердят канадские ученые.

Источник: hi-news.ru