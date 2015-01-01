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ВОЗ нашла связь между употреблением сладких напитков и преждевременной смертью

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ВОЗ нашла связь между употреблением сладких напитков и преждевременной смертью
Диетические напитки опаснее, чем мы думаем

Принято считать, что непоправимый вред здоровью несут алкогольные напитки. А если речь заходит о разного рода газировках и прочих сладких напитках, то как правило медики говорят о развитии ожирения или сахарном диабете. Однако новое исследование, проведенное специалистами из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорит о том, что употребление всего лишь двух стаканов диетических (то есть содержащих не сахар, а сахарозаменители) напитков в день в разы увеличивает риск преждевременной смерти.

Почему сладкие напитки опасны?

Данные нового исследования были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine. Как утверждают наши коллеги, в новом изыскании приняло участие более 450 тысяч человек из 10 стран мира. За всеми этими людьми ученые наблюдали в течение нескольких лет. По ряду параметров участники эксперимента были разделены на несколько групп. Но больше всего ученых интересовала одна группа людей — те, кто употреблял в день 2 и более стаканов искусственно подслащенных напитков. В итоге выяснилось, что именно у этой группы показатели смертности были значительно выше, нежели у людей, которые не злоупотребляли якобы безопасными диетическими напитками.

При этом авторы заявляют, что связь между диетическими напитками и показателями смертности сохраняется и среди людей с нормальным весом и другими показателями здоровья вроде содержания холестерина в крови. Таким образом авторы делают вывод, что именно сахарозаменители, содержащиеся в составе напитков могут быть опасны для здоровья.

Что касается цифр, то те, кто употреблял 250 миллилитров и более напитков с сахарозаменителями в день имели на 26% более высокий риск смерти в течение следующих 16 лет. При этом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний возрастала на 52% в той же группе людей. Самое интересное тут то, что люди, которые выпивали то же количество напитка в день, но напитка с натуральным сахаром, имели в среднем более высокий риск смертности. Он был выше всего на 8%.

Это интересно: Самый популярный сахарозаменитель оказался смертельно опасным.

Как заявляет руководитель исследования Нил Мерфи, ученым пока не понятно, почему именно это происходит. Однако у экспертов есть предположение, что искусственные подсластители в диетических напитках могут вызывать развитие непереносимости глюкозы и тем самым повышать уровень инсулина в крови.

Главная мысль нашей работы — пейте воду. Избегайте сладких напитков и будьте осторожны с употреблением искусственных подсластителей. Вода — самая безопасная вещь. С чаем и кофе тоже все в порядке.

Сахарозаменители могут быть не так полезны, как принято считать

Сейчас ученые намерены изучить долгосрочные последствия влияния на здоровье конкретных подсластителей, используемых при производстве напитков. В частности экспертов интересуют самые популярные аспартам и ацесульфам калия. Ученые также переживают по поводу того, что реклама активно агитирует людей перейти от употребления сахара к сахарозаменителям из-за того, что это полезнее для здоровья. Но как показало новое исследование это совсем не так. И с этим надо что-то делать.

Источник: hi-news.ru

Теги:Исследования
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