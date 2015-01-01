Что делать с просроченными лекарствами?

Просроченные таблетки вредят экологииВы когда-нибудь задавались вопросом что происходит с просроченными лекарствами после того, как они покидают вашу аптечку и направляются на свалку? Если нет, то самое время об этом подумать. Бесконтрольная утилизация просроченных антибиотиков, обезболивающих и других фармацевтических препаратов причиняет вред окружающей среде. Если выбрасывать таблетки в мусорное ведро или же смывать в унитаз, как это делают некоторые, то в почве и воде в скором времени обнаруживаются следы этих препаратов. С течением времени эти вещества воздействуют на обитателей водоемов, почву, растения, животных и людей. Но куда в таком случае выбрасывать таблетки с истекшим сроком годности?Как лекарства вредят окружающей среде?В начале XXI века в мире появилась еще одна экологическая проблема. Европейское агентство по окружающей среде (ЕЕА) пришло к выводу, что самые разные фармацевтические отходы негативно влияют на окружающую среду. Впервые заговорили об этом еще в 1970-х годах. Тогда специалисты были обеспокоены загрязнением сточных вод. Проблему обсуждали в Англии и Канаде, однако до масштабных исследований дело так и не дошло. Ученые вновь обратили внимание на загрязнение лекарственными средствами окружающей среды лишь спустя 20 лет.Научно-технический прогресс и увеличение продолжительности жизни привели к повышенному спросу на лекарственные препараты. Это позволило владельцам фармацевтических компаний жить на широкую ногу, а всем остальным лечить фарингит, мигрень и депрессию не выходя из дома. Однако наше благополучие и безрассудное отношение к приему лекарств привело к тому, что уровень загрязнения антибиотиками во многих водоемах мира представляет серьезную опасность.Сегодня практически все страны мира отслеживают степень загрязнения окружающей среды фармацевтическими отходами. Так, голландские ученые в 2019 году провели исследование, результаты которого, мягко говоря, ужасают — во всех водоемах мира обнаружены следы антибиотиков. Во всех. Просто где-то их больше, где-то меньше.Все водоемы на Земле загрязнены антибиотикамиА теперь поясним: большое количество антибиотиков в водоемах убивает микробов и флору фауну водоемов. А в городских стоках обнаружено большое количество антидепрессантов, которые нарушают работу мозга у рыб, что влияет на их поведение. Согласно результатам исследования, ими являются антибиотик ципрофлоксацин и средство против эпилепсии под названием карбамазепин.Вред самолеченияКак часто вы обращаетесь к врачу когда болеете? Назначаете ли вы лекарства сами себе, в частности, антибиотики? Если да, немедленно прекращайте. Бесконтрольный прием антибиотиков приводит не только к загрязнению ими окружающей среды, но и к появлению супер бактерий, устойчивых к антибиотикам. А это очень серьезная проблема, представляющая угрозу для жизни людей по всему миру.Принимать лекарства нужно только по рекомендации врачаТак что если вы вдруг заболеете, пейте антибиотики только по назначению врача. Ведь от этого зависит не только ваши жизнь и здоровье, но и благополучие окружающих.Больше информации о супербактериях можно прочитать на нашем канале в Яндекс.Дзен.Когда выбрасывать лекарства?Специалисты советуют разбирать домашнюю аптечку раз в полгода. Во время ревизии обязательно выбрасывайте таблетки, которые выпали из блистера. Дело в том, что без упаковки они быстрее портятся. Избавиться также следует от треснувших или раскрошенных таблеток. Смело выбрасывать можно таблетки, которые изменили цвет. Так, если лекарство желтое, согласно инструкции, а перед вами красуется белоснежная таблетка, вы знаете что делать.Спреи, сиропы и иные жидкие лекарства можно выбрасывать если они странно пахнут или изменили цвет. А вот некоторые мази по истечению срока годности помимо цвета могут изменить консистенцию и стать водянистыми или зернистыми.Куда и как выбрасывать лекарства?И тут мы подошли к самому интересному. И одновременно печальному — дело в том, что в Российской Федерации не предприняты меры по безопасной утилизации лекарственных препаратов. Однако это не значит, что мы с вами не можем с этим ничего сделать. Так, специалисты советуют смывать в канализацию только те препараты, которые полностью растворяются в воде. На них присутствует пометка «диспергируемые».Это интересно: Готовы ли люди платить сотни тысяч долларов за лекарства будущего?А вот другие медицинские препараты, в частности, таблетки следует вытащить из блистера и растолочь в порошок. Полученный порошок можно пересыпать в банку или пакет, а внутрь добавить что-нибудь несъедобное (идеальный выбор — наполнитель для кошачьего туалета). После чего банку или пакет необходимо плотно закрыть или завязать. Это делается для того, чтобы люди или животные, которые могут наткнуться на выброшенные лекарствам не употребляли их в пищу.Однако самое лучшее что мы с вами можем сделать — это не допускать того, чтобы в аптечке хранилось много неиспользованных лекарств. Специалисты советуют приобретать лекарства строго по рецепту и только те, которые необходимы вам для лечения.А как вы избавляетесь от ненужных лекарств? Расскажите об этом участникам нашего Telegram-чата.

Источник: hi-news.ru