Отдых на Кипре в ноябре: цены, погода, море

Выбор оптимального места для отдыха — всегда сложная и ответственная задача. Но она усложняется, когда путешествие намечается не на летний период, а на конец осени. Одним из популярных направлений является Кипр. Но какая здесь температура воздуха и воды в этот период, какая стоит погода? Чем в целом хорош Кипр для отдыха в ноябре?Погода на Кипре в ноябреСтоит ли отправляться на отдых на Кипр в конце осени? Вполне. Но нужно помнить несколько важных моментов. Ноябрь — это уже не сезон. При этом до 10-12 числа в море все купаются и активно загорают, и многих туристов вполне устраивает пляжный отдых при +20°C. Большинство не отказываются и покупаться.Все объясняется удачным климатом Кипра. Ведь даже в конце осени погода тут очень комфортная для прогулок и неспешного отдыха. Прогноз на конец октябрь-ноябрь на 2019 год весьма приободряющий. Конечно, дожди, облака, ветер тоже могут внести свои коррективы в отдых на этом курорте. Непогода может разыграться примерно на 5 дней, поэтому стоит брать с собой вещи с учетом этих особенностей.Температура воды и воздуха на Кипре в ноябреСчитается, что на разных кипрских курортах погода не слишком отличается. Поэтому принципиального значения, где именно лучше всего отдыхать в конце осени, не имеет. Обычно в течение всего месяца температурный режим воздуха колеблется в пределах +20 градусов. Но в начале ноября эти показатели повышаются до +24. При этом нет никакой духоты.Многих путешественников, которые отправляются на отдых в ноябре, интересует, можно ли купаться в море. На самом деле, до середины ноября это можно делать, поскольку температура воды достигает +23. Только к концу осени показатели опускаются до +21 градуса, что не всем комфортно.Проще всего представить показатели на разных курортах в виде таблицы:Название курортаТемпература воздухаТемпература водыВ начале месяцаВ конце месяцаЛарнака+22+24+22Пафос+21,5+24+22Протарас+21,5+23+22Лимассол+22+24+22Айя-Напа+21,5+24+22Где лучше отдыхать на Кипре в ноябреСтоит оговориться сразу: поток туристов на Кипре в ноябре-начале декабря здесь невысок. Поэтому уже первая половина месяца считается «не сезоном». В это время пустеют отели, некоторые магазины и таверны закрываются. Одно из лучших решений на конец осени — Ларнака, так как тут есть 2 основных зоны. Это городская часть (Финикудес) и туристическая, представленная гостиничными комплексами и отелями. Именно здесь активная жизнь не останавливается. Тут комфортно отдыхать в любой период.Пафос — отличный выбор для тех путешественников, которые отправляются на Кипр не ради пляжей. Здесь в основном галька, а заход в воду не слишком удобный. Зато город и его окрестности интересны своими достопримечательностями и богатой историей.Единственный песчаный пляж на Пафосе — Корал Бэй, но он расположен в пригороде.Лимассол — одно из самых популярных мест туристической зоны. Жизнь и в ноябре тут насыщенная и активная. Отличная инфраструктура, множество разных отелей, чистое море, хорошие пляжи. Но лучше всего выбирать гостиницу рядом со Старым городом.В ноябре настоящее затишье наступает в Айя-Напе и Протарасе. Однако оба курорта окажутся отличным решением для пляжного отдыха. Но стоит учитывать: в Протарасе с ноября до начала весны работают только океанариум, несколько магазинов и Старбакс. Практически такая же ситуация в Айя-Напе. Но избавиться от скуки можно, арендовав авто и отправившись в мини-путешествие по Кипру.Кипр в ноябре: цены на отдыхВыбирая, куда поехать в конце осени, многие отталкиваются в первую очередь от цены. Какова же средняя стоимость такой путевки? Привлекательность ноября заключается в том, что в этот период высока вероятность приобрести очень выгодные «горящие» туры. Сколько будет стоить путевка? Проще всего отследить это на следующих агрегаторах:Travelata;Level.Travel;Onlinetours и т.д.Здесь указана цена, интересующие даты, самые выгодные предложения. Стандартный недельный тур на двух человек будет стоить около 38 тыс. рублей.А вот семейные путевки, рассчитанные на родителей и 1 ребенка, окажутся немного дороже. На позднюю осень 2019 года на 7 дней в хороший отель можно ехать за 65 тыс. рублей. Есть отзывы, что в гостиницах, но классом ниже, такой отдых обойдется в 50 тысяч рублей, что тоже очень выгодно.Узнать о том, что входит в список must see на Кипре, можно из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen