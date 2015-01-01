Отруби пшеничные: состав, польза и вред, калорийность, как употреблять

О ценных свойствах и пользе отрубей говорится давно. Уже несколько лет этот продукт можно приобрести как в аптеке, так и в любом супермаркете. Но чем так полезны пшеничные отруби? Правда ли, что в них много клетчатки и других ценных для организма элементов? Как их правильно есть, чтобы они принесли пользу здоровью, а не вред? Давайте разберемся в этих вопросах!Пшеничные отруби: что это такое?Итак, из чего делают отруби? Чтобы это понять, придется немного вникнуть в технологический процесс. На производстве принято делить пшеницу на три составляющих:зерновые зародыши;несколько сортов муки;отруби.Последний компонент представляет собой внешнюю часть (оболочку) пшеницы. Ее принято устранять в ходе обработки зерен. На вид это — легкая и мелкая лузга. Запах светло-коричневой заготовки едва уловим, а вот вкус — травянистый, нейтральный. Именно в этой части пшеницы, которая славится своей мягкостью, сосредоточено до 95% полезных для человеческого организма компонентов.Пшеница, внешнюю часть которой можно включать в меню, выращивается в США, России, Индии. Также эти сорта культивируются в Канаде и Украине.Состав, калорийность, БЖУ и ГИ пшеничных отрубейПочему пшеничные отруби так ценятся теми, кто следит за своим питанием? В первую очередь, их польза объясняется уникальным химическим составом, в котором присутствуют:зола;железо;крахмал;витамин E;пищевые волокна;кальций;вода;витамин K;сера;витамин PP;пантотеновая кислота;фосфор.Также состав обогащен калием, марганцем, магнием, железом, селеном, витаминами B-группы, моно- и дисахаридами, цинком. В продукте есть различные типы кислот, натрий, кальций, медь.Вот далеко не самый полный список ценных компонентов, которые присутствуют в такой простой пище. При этом калорийность отрубей этого сорта совсем невысока. На 100 грамм приходится всего от 160 до 215 ккал. Поэтому их часто включают в диетическое меню.Этому же способствует и сбалансированный состав. БЖУ пшеничных отрубей представлено следующими цифрами:белки — 16 гр;жиры — 3,8-4,3 гр;углеводы — 16,3-16,6 гр.Питательная ценность и калорийность отрубей обозначена в сухом виде.Невысок и гликемический индекс такой пищи. Это показатель равен всего 25 единицам. Поэтому пшеничные отруби можно включать в рацион диабетиков.Отруби пшеничные: польза и вредЧем же так полезна пшеничная лузга для человека? Список положительных свойств этого продукта впечатляет. Но важно помнить: вред может нанести любой продукт, так как противопоказания к употреблению есть практически у любой пищи.ПользаТакой сорт отрубей — один из лучших природных антиоксидантов, который не только тормозит приближение старости, но и насыщает организм широким спектром полезных веществ. Этот уникальный продукт:благотворно воздействует на кровоток;нормализует работу ЖКТ;выводит токсины и шлаки;избавляет от метеоризма и запоров;способствует похудению;нормализует сон;улучшает работу нервной системы, сердца, печени, сосудов, поджелудочной;устраняет мигрени, головокружения;укрепляет сосуды.Также эта еда эффективно помогает бороться с астенией, тахикардией, головными болями. Она благотворно сказывается на потенции. Выводит из тканей избыточный холестерин и атеросклеротические бляшки. Улучшает состояние зубной эмали, волос, кожи, ногтей, костей.Вред и противопоказанияКому такая еда может нанести вред? Тем, у кого:язва;авитаминоз;хронический гастрит;диарея;колит.Также стоит отказаться от употребления продукта при его индивидуальной непереносимости и в послеоперационный период.Учтите, что пшеничные отруби содержат глютен!Еще эксперты настоятельно советуют отказаться от употребления этого продукта детьми в возрасте до 1 года, беременными и женщинам на грудном вскармливании. Их организм может не справиться с большим количеством клетчатки. Кроме того, не стоит слишком налегать на отруби, поскольку они выводят из организма не только шлаки и токсины, но и ценные вещества.Как правильно употреблять пшеничные отруби?В продаже можно найти самые разные пшеничные отруби, к слову, как ржаные или какие-то еще:измельченные в порошок;хлопьями;в виде таблеток или воздушных палочек.Но если учитывать отзывы врачей и диетологов, то лучший вариант — гранулированные виды. Этот продукт проходит минимальное количество технологических обработок и не содержит в своем составе химических веществ. Срок годности такой пищи составляет 1 год.Только как правильно употреблять подобную заготовку? Существует несколько вариантов применения. Продукт можно добавлять в выпечку, к супам, кашам, салатам, кисломолочным продуктам. Но очень полезно принимать отруби в чистом виде. В таком случае перед приемом рекомендуется выпить стакан чистой воды без газа и подсластителей. Это поможет смягчить слизистые оболочки ЖКТ. Не стоит есть лузгу натощак, иначе не избежать боли в животе.В качестве самостоятельного блюда отруби принимаются очень просто. Достаточно скушать 1 большую ложку такой лузги и выпить 250 мл жидкости. Лучше всего — чистой воды, но подойдут компот, сок или чай.Чтобы отруби принесли пользу, нужно строго соблюдать питьевой режим, а также включить в рацион больше яблок, винограда, гранатов, цитрусов.Как есть пшеничные отруби для похудения?Чтобы сбросить несколько лишних килограммов, чаще всего в рацион вводятся очищающие сибирские отруби. Кто-то предпочитает заваривать их и пить отвар. Но для похудения эффективнее всего просто съедать 1 ст. л. лузги, предварительно смешав ее с кефиром или водой, за 20 минут до завтрака. Такая пища разбухнет и заполнит желудок, что позволит существенно сократить аппетит, а, значит, и размер съеденного.Что можно еще приготовить из этого продукта? Узнать другой способ употребления пшеничных отрубей и больше об их свойствах можно из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen