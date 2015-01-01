Что такое анализ крови Осипова

Анализ крови Осипова (хромато-масс-спектрометрия) разработали русские микробиологи. Это новейший этап в истории диагностики заболеваний. На сегодняшний день этот метод анализа состава кишечника является самым высокоинформативным и результативным.

Для анализа крови Осипова подходит любой биологический материал человека. Благодаря такому исследованию можно выявить бактерии, возбудителей, вирусы и грибки. Назначают такой анализ пациентам при болезнях кожи, проблемах пищеварения, воспалительных процессах и аллергии.

Что предшествует исследованию

Одним из важнейших плюсов анализа крови Осипова является то, что никаких сложных манипуляций перед анализом проводить не нужно. Исследование не требует большого количества материала. Единственное, желательно исключить прием еды за пару часов до сдачи материала, так как анализ делают по крови из вены или пальца.

Уникальность анализа крови Осипова

Благодаря новому методу анализа микробиоты, врачи получили возможность выявлять точный диагноз при различных заболеваниях. Определяя уникальность каждого микроорганизма благодаря особым маркерам, такой метод позволяет найти микробы, которые не выявлялись при ранних исследованиях. Оборудование, используемое в хромо-масс-спектрометрии, очень чувствительное и помогает быстро найти причину дисбаланса в организме человека.

На основе лишь одной пробы можно изучить не один десяток микроорганизмов. В среднем, исследование проходит 5-6 дней. После этого клиент получает результаты анализа на руки.

Для чего назначают анализ крови Осипову

Исследование назначают, если у человека имеются следующие проблемы:



нарушения работы ЖКТ;



СРК;



самопроизвольного прерывания беременности;



бесплодие;



болезни половых органов;



кожные заболевания;



патологиями уха, носа и горла;



нарушения дыхательной функции.



Как расшифровываются результаты

Клиент получает отчет об исследовании, из которого видно, что происходит с микрофлорой его кишечника. На основании этих данных выявляют болезнетворные бактерии.

Перечень изученных микроорганизмов и их показатели помогают врачу определить причину патогенной микрофлоры и подобрать лечение, для восстановления работы кишечника.

Победить многие заболевания поможет соблюдение медицинских рекомендаций, составленных на основе анализа хромато-масс-спектрометрии.