Как сделать мыльные пузыри дома: 5 простых способов

Как подарить ребенку немного счастья и радости? Просто сделать мыльные пузыри или устроить настоящее шоу! Кстати, такое развлечение может быть совершенно бесплатным. Смесь для шариков, в том числе для пистолета, можно приготовить своими силами. Получится не хуже покупных изделий. Но как сделать мыльные пузыри дома? Знакомьтесь — 5 простых и бюджетных способов!Способ №1. Мыльные пузыри из жидкого мылаПроще всего своими руками сделать смесь для воздушных пузырей из жидкого мыла. Для этого нужно взять:20 мл дистиллированной воды;100 мл жидкого мыла;10 капель глицерина.Рецепт приготовления состава для развлечения ребенка прост:1️⃣ Влейте в жидкое мыло воду. Поднимется пена.2️⃣ Когда она осядет полностью (этот процесс займет в среднем 2 часа), добавьте глицерин.3️⃣ Пусть смесь настоится, лучше всего в холодильнике.Через пару часов уже можно опробовать состав в действии.Способ №2. Мыльные пузыри из детского шампуняЕсть и другой метод изготовления мыльных пузырей в домашних условиях. Кстати, можно обойтись без глицерина, если заменить его на обыкновенный сахар. Чтобы получить большие и плотные мыльные пузыри своими руками, необходимы:400 мл кипяченой воды;200 мл шампуня для детей;6 ч. л. сахарного песка.Если вы все же предпочитаете делать средство с глицерином, тогда замените на него сахар. Но глицерина нужно не 6 ч. л., а 3 ст. л.Выполняя все действия пошагово, как описано в инструкции, можно получить эффектные мыльные пузыри. Итак, мастер-класс:1️⃣ В кипяченую или дистиллированную воду влейте детский шампунь.2️⃣ Основательно взболтайте.3️⃣ Когда пенная шапка осядет, всыпьте сахар.4️⃣ Еще раз хорошенько потрясти емкость со смесью, чтобы кристаллики растворились.5️⃣ Оставьте состав на 1 сутки.Вот так можно просто, быстро и дешево сделать мыльные пузыри для малыша!Способ №3. Мыльные пузыри из средства для мытья посудыДля детского праздника можно сделать огромные мыльные пузыри. Такие гигантские шары выдувать не придется. Чтобы создать настоящее шоу мыльных пузырей, рекомендуется воспользоваться проволокой или обручем.Приготовить самодельную смесь для праздника можно на основе любого средства для мытья посуды. Подойдут Фейри, АОС и т.д. Итак, нужно подготовить:100 мл жидкости для мытья посуды;50 мл глицерина;300 мл воды;4 ч. л. сахарного песка.Если намечается большая детская вечеринка, потребуется сделать больше такого состава. Поэтому увеличивать компоненты нужно, исходя из представленного выше соотношения. Для заготовки смеси можно использовать тазик.Инструкция по изготовлению продукта проста:1️⃣ Смешайте средство для мытья посуды и воду.2️⃣ В полученную жидкость влейте глицерин.3️⃣ На 24 часа оставьте жидкость в прохладном месте.4️⃣ Разведите сахар в этой заготовке, и можно использовать.Пузыри получаются плотные и крепкие. Чтобы сделать прочные шары, следует медленно вытягивать их прямо из тазика обручем или рамкой.Способ №4. Мыльные пузыри из желатинаЕсли хотите сделать пузыри, которые не лопаются, в домашних условиях, то рекомендуется использовать этот состав. Он нетоксичен и безопасен для ребенка. Из чего будем готовить такой вариант? Список компонентов такой:50 гр желатина;100 мл глицерина;200 мл средства для мытья посуды;50 гр сахара;800 мл кипяченой воды.Как же правильно делать нелопающиеся шары? Пошаговая инструкция проста:1️⃣ Разведите в воде желатин. Дайте ему набухнуть.2️⃣ Слейте всю лишнюю жидкость.3️⃣ Желатин смешайте с сахаром и растопите (не допускайте закипания).4️⃣ Влейте в заготовку воду.5️⃣ Добавьте остальные компоненты и аккуратно перемешайте, чтобы не появилась пена.Если хотите получить цветные пузыри, то предварительно лучше сделать пенный раствор из средства для мытья посуды и пищевого красителя. Кстати, первый компонент можно заменить на гель для душа, например, с ароматом шоколада или клубники. Тогда гелевые пузыри получатся еще и очень душистыми.Способ №5. Мыльные пузыри из хозяйственного мылаЕще один простой метод подразумевает использование копеечного хозяйственного мыла. Для приготовления такого раствора нужны:1 ст. хозяйственного мыла, натертого на терке;2 ч. л. глицерина;10 ст. воды.Схема приготовления смеси проста:1️⃣ Мыльный брусок измельчите на терке. Вскипятите воду.2️⃣ Засыпьте в кипяток мыльную стружку.3️⃣ Перемешивайте состав до тех пор, пока он не станет полностью однородным.4️⃣ Подогрейте микс при непрерывном помешивании, но не кипятите.5️⃣ Оставьте состав на 12 часов, а лучше на целые сутки.6️⃣ Добавить глицерин — и можно использовать раствор для забавы!Для наглядности рекомендуется использовать инструкцию в формате видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen