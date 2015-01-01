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Обзор Escentric Molecules Kinski

Elena
Escentric Molecules KINSKI

Духи Escentric Molecules Kinski стоят как бы в стороне от обычных духов Молекула, известнейших продуктов бренда Escentric Molecules. Этот аромат с подоплекой. Он посвящен 20-летию годовщины смерти немецкого актера Кински. Парфюм Escentric Molecules KINSKI появился в 2012 году и, не нарушая уже сложившейся традиции, моментально завоевал популярность.


«Фишка» духов в том, что парфюмер-авангардист Гезе Шоэн постарался в букете запахов максимально передать характер и личность покойного актера, отличавшегося крайней неоднозначностью. С одной стороны — образы в кино, получившие мировое признание. С другой — личная жизнь самого актера, распутство которого шокировало даже самых толерантных людей.


Можжевельник, черная смородина, слива, орхидея, бобровая струя, марихуана — и это еще далеко не все, что намешано в аромате. Непростую задачу — воссоздать образ неординарного человека в запахах, Геза Шоэн реализовал с блеском. Молекула – духи, содержащие в аромате на каком-то подсознательном уровне декаденство, гениальность, животные инстинкты, мировая слава в кино. Сам по себе парфюм Escentric Molecules KINSKI универсален, подходит как для мужчин, так и женщин, для любой поры суток, для любого времени года. Но традиционно — для людей с развитым вкусом, находящихся в тренде современности.


Флакон подчеркивает задачу парфюма — темное, как душа человека, коричневое стекло со стилизованной большой буквой «К». Любопытно, что на передней стороне флакона красуется надпись «Made in England», а на дне - «Made in France». Пугаться не стоит, ведь разгадка проста – духи отливаются в Великобритании, а флаконы изготавливаются во Франции.


Как и любая другая селективная парфюмерия, данный аромат не можнт быть рекомендован к покупке, ведь он подойдет не всем. Но если вы проникнитесь этим ароматом, он гарантированно станет вашим любимчиком.

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