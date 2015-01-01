Как справиться с чувством вины
В современном социуме не принято вести разговоры о чувстве вины. Бытует мнение, что подобные разговоры могут спровоцировать у человека возникновение неприятных ощущений, затронуть спрятанные в глубине души раны. Однако только при помощи таких бесед можно осознать причины появления чувства вины, выбрать способы его устранения.
Методы, посредством которых можно избавиться от чувства вины
Чтобы избавиться от чувства вины, вы можете использовать такие способы:
- Прислушивайтесь к себе. Простейший метод разрешения проблемы – всегда действовать по своей совести, не противоречить собственным принципам, поступать так, как вам будет лучше. Не забывайте, что внешние факторы (другие люди, религиозные нормы, общественные нормы) всегда влияют на вашу совесть. Отстаивайте собственную систему ценностей, если она не вступает в противоречие с моралью и этикой.
- Проанализируйте и измените собственную систему ценностей. После этого многие поступки больше не будут провоцировать у вас возникновение чувства вины. Перестраивать систему ценностей необходимо, учитывая ту среду, с которой вы постоянно вступаете во взаимодействие. При этом не стоит стараться избавиться от желания создать семейный очаг, вызвав в себе стремление к карьерному росту. Однако вы можете слегка подкорректировать подход к ним, обдумать, как их возможно комбинировать. Вероятно, вы поймете, что определенные ценности навязываются вам социумом, членами семьи, друзьями. То, что вы неспособны соответствовать им, обуславливается только тем, что это не ваши ценности.
- Побеседуйте с психологом, психотерапевтом либо хорошим другом. Особенность этого метода состоит в том, что во время беседы с другим человеком ваша совесть весьма уязвима к воздействию извне. Ввиду этого обсуждать собственные проблемы нужно лишь с теми людьми, которые адекватны и понимают вас. Во время подобного разговора вы можете отыскать оптимальный вариант решения проблемы.
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Не бойтесь обсуждать то, что вас беспокоит уже долгое время. Обратившись к специалисту, вы сможете наладить гармоничную жизнь, которая не зависит от тревожных мыслей, внезапно появляющихся у вас в голове. Также вы научитесь не держать в себе чувство вины, которое препятствует радостной жизни.