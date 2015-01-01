Рацион для киски: 5 самых лучших кормов для кошек

В продаже сегодня представлено огромное количество вариантов для питания кошек: молодых, старых, кастрированных, при почечной недостаточности и т.д. Некоторые производители отдельно предлагают составы для абиссинских или британских пород. Также выделяют сухие, влажные и мягкие корма. Различаются и категории: от супер-премиум и лечебных до дешевых вариантов в пакетиках. Но какой корм рекомендуют ветеринары для домашних питомцев?Рейтинг лучших кормов для кошек 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Acana Regionals Wild PrairieСамый качественный холистик. Продуманный состав сухого корма2.1st Choice Adult VitalitЛучший продукт в категории супер-премиум3.Hill's SCIENCE PLANСамый оптимальный вариант для пожилых кошек4.PURINA ONEНаиболее качественный состав в эконом-классе5.Happy CatЛучший влажный продукт для домашних кошекAcana Regionals Wild PrairieСтрана: КанадаБренд: AcanaЦена: 1420 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеБеззерновой вариант сухого кошачьего корма из категории холистик. Основной вкус — домашняя птица. Премиум-вариант от именитой зарубежной марки отличается идеально сбалансированной и продуманной формулой. Продукт обогащен всеми витаминами и прочими полезными веществами, которые необходимы для нормального развития кошки. Состав холистика очень питательный, поэтому корм отличается небольшим расходом.Плюсы:безопасный состав;натуральные компоненты;высокая питательность;наличие пробиотиков и лактобактерий;ориентирован на разные возрастные группы животных.Минусы:высокая стоимость;не подходит для питомцев с особыми потребностями и больных животных.ОтзывыЕкатерина: «Кошка ест с аппетитом, активная, хорошо выглядит и, похоже, хорошо себя чувствует».Надежда: «Питательный, мой кот британец на нем около 6 лет, и нет МК-болезни. Это свидетельствует о заявленной сбалансированности и качестве корма».1st Choice Adult VitalityСтрана: КанадаБренд:1st ChoiceЦена: 91 рубльРейтинг: 4,5ОписаниеЕще один сухой корм попадает в топ-5. Версия из категории супер-премиум отличается продуманным составом, разработанным по сбалансированной формуле. В этом продукте канадского производства содержится ровно столько углеводов и белков, сколько необходимо для полноценного развития домашнего животного.В линейке присутствует гипоаллергенный и полностью безопасный для всех кошек вариант. Поскольку это решение выпускается в Канаде, можно не переживать о качестве. Такой корм проходит максимально строгий контроль на каждом этапе производства. Ассортимент представлен несколькими разновидностями, но основной вкус — курица.Цена указана за 100 грамм сухого корма «1st Choice Adult Vitality».Плюсы:возможность приобрести гипоаллергенный корм;высокое качество;сбалансированная формула.Минусы:не слишком богатый выбор видов;в составе есть целлюлоза.ОтзывыАся: «Сбалансированный состав, крупные, но не слишком жесткие гранулы. Состав корма описан производителем честно».Hill's SCIENCE PLANСтрана: СШАБренд:Hill'sЦена: 1865 рублейРейтинг: 5ОписаниеВ линейке этих кормов из премиум-категории представлено множество решений. Но особенно хорошо зарекомендовал себя продукт для пожилых кошек. На упаковке всегда четко обозначено, для какого возраста и категории питомцев предназначается тот или иной состав.В линейке представлено множество вкусных решений, которые подходят для рациона британской, бенгальской, шотландской вислоухой и других пород. Все продукты сбалансированы и тщательно проработаны в зависимости от потребностей той или иной категории питомцев. По мнению ветеринаров, этот корм премиум-класса можно смело покупать для своего любимца.Стоимость кошачьего корма «Hill's SCIENCE PLAN» указана за 3,5 кг.Плюсы:качественный состав;приемлемая стоимость;широкий ассортимент;можно подобрать продукт для стерилизованных кошек, вывода шерсти, профилактики мочекаменной болезни;есть линейка для котят.Минусы:в продаже встречается корм этой марки, но российского производства с не самым качественным составом.ОтзывыЕвгения: «Кот ест с удовольствием».PURINA ONEСтрана: ГерманияБренд: PurinaЦена: 309 рублейРейтинг: 5ОписаниеВ категории бюджетных решений пальма первенства принадлежит этому продукту. В линейке указанного производителя несколько вкусов. Поэтому можно подобрать сухой корм даже для самого требовательного питомца.В ассортименте есть версии для котят и для взрослых питомцев с чувствительным пищеварением. Также можно давать этот корм стерилизованным животным. Невзирая на то, что продукт считается эконом-вариантом, сами пользователи его причисляют к средней ценовой категории.Плюсы:разумная стоимость;разнообразие вкусов;можно подобрать для питомцев с особыми потребностями.Минусы:не подходит для больных животных;много растительных компонентов в составе.ОтзывыНика: «Корм не имеет неприятного резкого запаха, оптимальный размер гранул, удобная упаковка с зип-застежкой, хорошо влияет на общее состояние кошки».Павел: «Не воняет, цена шикарна. Соли в составе нет. 5 лет покупаем. Другое не ест. После корма носится как в первый год».Happy CatСтрана: ГерманияБренд: Happy CatЦена: 94 рубляРейтинг: 4,5ОписаниеСреди мокрых кормов для кошек тоже есть свои лидеры. Этот не самый дорогой продукт выпускается в банках. Жидкие консервы обычно с аппетитом кушают домашние питомцы. Производитель предлагает около 10 различных вкусов беззернового состава, в том числе с ягненком, курицей, индейкой, телятиной. Мясо-овощное ассорти обогащено минералами и витаминными комплексами. Поэтому каких-либо добавок рацион питомца не требует.Хороший недорогой аналог этому влажному корму — продукция Уринари.Плюсы:доступная цена;удобная упаковка;проработанная формула;разнообразие вкусов.Минусы:иногда провоцирует аллергию.ОтзывыСергей: «Вкусно, сроки годности всегда хорошие».Подобрать самостоятельно корм для кошки бывает не просто. Если у питомца часто возникают аллергические реакции, лучше не рисковать и выбирать продукты для рациона, опираясь на профессиональные советы ветеринаров.А каким кормом питается ваш кот? Голосуйте за лучший продукт!ВидеоГрамотно выбрать корм для питомца помогут советы в видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen