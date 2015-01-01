в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
10
0
Нравится0

Рацион для киски: 5 самых лучших кормов для кошек

Andre
Рацион для киски: 5 самых лучших кормов для кошек
В продаже сегодня представлено огромное количество вариантов для питания кошек: молодых, старых, кастрированных, при почечной недостаточности и т.д. Некоторые производители отдельно предлагают составы для абиссинских или британских пород. Также выделяют сухие, влажные и мягкие корма. Различаются и категории: от супер-премиум и лечебных до дешевых вариантов в пакетиках. Но какой корм рекомендуют ветеринары для домашних питомцев?

Рейтинг лучших кормов для кошек 2019 года

 Место

 Название

 Характеристика в рейтинге

 1.

 Acana Regionals Wild Prairie

 Самый качественный холистик. Продуманный состав сухого корма

 2.

 1st Choice Adult Vitalit

 Лучший продукт в категории супер-премиум

 3.

 Hill's SCIENCE PLAN

 Самый оптимальный вариант для пожилых кошек

 4.

 PURINA ONE

 Наиболее качественный состав в эконом-классе

 5.

 Happy Cat

 Лучший влажный продукт для домашних кошек

Acana Regionals Wild Prairie

Страна: Канада

Бренд: Acana

Цена: 1420 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Беззерновой вариант сухого кошачьего корма из категории холистик. Основной вкус — домашняя птица. Премиум-вариант от именитой зарубежной марки отличается идеально сбалансированной и продуманной формулой. Продукт обогащен всеми витаминами и прочими полезными веществами, которые необходимы для нормального развития кошки. Состав холистика очень питательный, поэтому корм отличается небольшим расходом.

Плюсы:

безопасный состав; 

натуральные компоненты;

высокая питательность;

наличие пробиотиков и лактобактерий;

ориентирован на разные возрастные группы животных.

Минусы:

высокая стоимость;

не подходит для питомцев с особыми потребностями и больных животных.

Отзывы

Екатерина: «Кошка ест с аппетитом, активная, хорошо выглядит и, похоже, хорошо себя чувствует».

Надежда: «Питательный, мой кот британец на нем около 6 лет, и нет МК-болезни. Это свидетельствует о заявленной сбалансированности и качестве корма».

1st Choice Adult Vitality

Страна: Канада

Бренд:1st Choice

Цена: 91 рубль

Рейтинг: 4,5

Описание

Еще один сухой корм попадает в топ-5. Версия из категории супер-премиум отличается продуманным составом, разработанным по сбалансированной формуле. В этом продукте канадского производства содержится ровно столько углеводов и белков, сколько необходимо для полноценного развития домашнего животного. 

В линейке присутствует гипоаллергенный и полностью безопасный для всех кошек вариант. Поскольку это решение выпускается в Канаде, можно не переживать о качестве. Такой корм проходит максимально строгий контроль на каждом этапе производства. Ассортимент представлен несколькими разновидностями, но основной вкус — курица.

Цена указана за 100 грамм сухого корма «1st Choice Adult Vitality».

Плюсы:

возможность приобрести гипоаллергенный корм;

высокое качество;

сбалансированная формула.

Минусы:

не слишком богатый выбор видов;

в составе есть целлюлоза.

Отзывы

Ася: «Сбалансированный состав, крупные, но не слишком жесткие гранулы. Состав корма описан производителем честно».

Hill's SCIENCE PLAN

Страна: США

Бренд:Hill's

Цена: 1865 рублей

Рейтинг: 5

Описание

В линейке этих кормов из премиум-категории представлено множество решений. Но особенно хорошо зарекомендовал себя продукт для пожилых кошек. На упаковке всегда четко обозначено, для какого возраста и категории питомцев предназначается тот или иной состав. 

В линейке представлено множество вкусных решений, которые подходят для рациона британской, бенгальской, шотландской вислоухой и других пород. Все продукты сбалансированы и тщательно проработаны в зависимости от потребностей той или иной категории питомцев. По мнению ветеринаров, этот корм премиум-класса можно смело покупать для своего любимца.

Стоимость кошачьего корма «Hill's SCIENCE PLAN» указана за 3,5 кг.

Плюсы:

качественный состав;

приемлемая стоимость;

широкий ассортимент;

можно подобрать продукт для стерилизованных кошек, вывода шерсти, профилактики мочекаменной болезни;

есть линейка для котят.

Минусы:

в продаже встречается корм этой марки, но российского производства с не самым качественным составом.

Отзывы

Евгения: «Кот ест с удовольствием».

PURINA ONE

Страна: Германия

Бренд: Purina

Цена: 309 рублей

Рейтинг: 5

Описание

В категории бюджетных решений пальма первенства принадлежит этому продукту. В линейке указанного производителя несколько вкусов. Поэтому можно подобрать сухой корм даже для самого требовательного питомца.

В ассортименте есть версии для котят и для взрослых питомцев с чувствительным пищеварением. Также можно давать этот корм стерилизованным животным. Невзирая на то, что продукт считается эконом-вариантом, сами пользователи его причисляют к средней ценовой категории.

Плюсы:

разумная стоимость;

разнообразие вкусов;

можно подобрать для питомцев с особыми потребностями.

Минусы:

не подходит для больных животных;

много растительных компонентов в составе.

Отзывы

Ника: «Корм не имеет неприятного резкого запаха, оптимальный размер гранул, удобная упаковка с зип-застежкой, хорошо влияет на общее состояние кошки».

Павел: «Не воняет, цена шикарна. Соли в составе нет. 5 лет покупаем. Другое не ест. После корма носится как в первый год».

Happy Cat

Страна: Германия

Бренд: Happy Cat

Цена: 94 рубля

Рейтинг: 4,5

Описание

Среди мокрых кормов для кошек тоже есть свои лидеры. Этот не самый дорогой продукт выпускается в банках. Жидкие консервы обычно с аппетитом кушают домашние питомцы. Производитель предлагает около 10 различных вкусов беззернового состава, в том числе с ягненком, курицей, индейкой, телятиной. Мясо-овощное ассорти обогащено минералами и витаминными комплексами. Поэтому каких-либо добавок рацион питомца не требует.

Хороший недорогой аналог этому влажному корму — продукция Уринари.

Плюсы:

доступная цена;

удобная упаковка;

проработанная формула;

разнообразие вкусов.

Минусы:

иногда провоцирует аллергию.

Отзывы

Сергей: «Вкусно, сроки годности всегда хорошие».

Подобрать самостоятельно корм для кошки бывает не просто. Если у питомца часто возникают аллергические реакции, лучше не рисковать и выбирать продукты для рациона, опираясь на профессиональные советы ветеринаров.

А каким кормом питается ваш кот? Голосуйте за лучший продукт!

Видео

Грамотно выбрать корм для питомца помогут советы в видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:---
Похожие новости:
Топ-3 самых лучших тональных крема на повседневку

Топ-3 самых лучших тональных крема на повседневку

Обо всем
Топ-3 самых лучших пятновыводителя по отзывам покупателей

Топ-3 самых лучших пятновыводителя по отзывам покупателей

Обо всем
Где купить качественный корм для кошек

Где купить качественный корм для кошек

Статьи
Наталья Гулькина показала своих домашних питомцев: певица является убеждённой кошатницей

Наталья Гулькина показала своих домашних питомцев: певица является

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 2700-900+400=