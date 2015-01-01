Рацион для киски: 5 самых лучших кормов для кошек
В продаже сегодня представлено огромное количество вариантов для питания кошек: молодых, старых, кастрированных, при почечной недостаточности и т.д. Некоторые производители отдельно предлагают составы для абиссинских или британских пород. Также выделяют сухие, влажные и мягкие корма. Различаются и категории: от супер-премиум и лечебных до дешевых вариантов в пакетиках. Но какой корм рекомендуют ветеринары для домашних питомцев?
Рейтинг лучших кормов для кошек 2019 года
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Acana Regionals Wild Prairie
Самый качественный холистик. Продуманный состав сухого корма
2.
1st Choice Adult Vitalit
Лучший продукт в категории супер-премиум
3.
Hill's SCIENCE PLAN
Самый оптимальный вариант для пожилых кошек
4.
PURINA ONE
Наиболее качественный состав в эконом-классе
5.
Happy Cat
Лучший влажный продукт для домашних кошек
Acana Regionals Wild Prairie
Страна: Канада
Бренд: Acana
Цена: 1420 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Беззерновой вариант сухого кошачьего корма из категории холистик. Основной вкус — домашняя птица. Премиум-вариант от именитой зарубежной марки отличается идеально сбалансированной и продуманной формулой. Продукт обогащен всеми витаминами и прочими полезными веществами, которые необходимы для нормального развития кошки. Состав холистика очень питательный, поэтому корм отличается небольшим расходом.
Плюсы:
безопасный состав;
натуральные компоненты;
высокая питательность;
наличие пробиотиков и лактобактерий;
ориентирован на разные возрастные группы животных.
Минусы:
высокая стоимость;
не подходит для питомцев с особыми потребностями и больных животных.
Отзывы
Екатерина: «Кошка ест с аппетитом, активная, хорошо выглядит и, похоже, хорошо себя чувствует».
Надежда: «Питательный, мой кот британец на нем около 6 лет, и нет МК-болезни. Это свидетельствует о заявленной сбалансированности и качестве корма».
1st Choice Adult Vitality
Страна: Канада
Бренд:1st Choice
Цена: 91 рубль
Рейтинг: 4,5
Описание
Еще один сухой корм попадает в топ-5. Версия из категории супер-премиум отличается продуманным составом, разработанным по сбалансированной формуле. В этом продукте канадского производства содержится ровно столько углеводов и белков, сколько необходимо для полноценного развития домашнего животного.
В линейке присутствует гипоаллергенный и полностью безопасный для всех кошек вариант. Поскольку это решение выпускается в Канаде, можно не переживать о качестве. Такой корм проходит максимально строгий контроль на каждом этапе производства. Ассортимент представлен несколькими разновидностями, но основной вкус — курица.
Цена указана за 100 грамм сухого корма «1st Choice Adult Vitality».
Плюсы:
возможность приобрести гипоаллергенный корм;
высокое качество;
сбалансированная формула.
Минусы:
не слишком богатый выбор видов;
в составе есть целлюлоза.
Отзывы
Ася: «Сбалансированный состав, крупные, но не слишком жесткие гранулы. Состав корма описан производителем честно».
Hill's SCIENCE PLAN
Страна: США
Бренд:Hill's
Цена: 1865 рублей
Рейтинг: 5
Описание
В линейке этих кормов из премиум-категории представлено множество решений. Но особенно хорошо зарекомендовал себя продукт для пожилых кошек. На упаковке всегда четко обозначено, для какого возраста и категории питомцев предназначается тот или иной состав.
В линейке представлено множество вкусных решений, которые подходят для рациона британской, бенгальской, шотландской вислоухой и других пород. Все продукты сбалансированы и тщательно проработаны в зависимости от потребностей той или иной категории питомцев. По мнению ветеринаров, этот корм премиум-класса можно смело покупать для своего любимца.
Стоимость кошачьего корма «Hill's SCIENCE PLAN» указана за 3,5 кг.
Плюсы:
качественный состав;
приемлемая стоимость;
широкий ассортимент;
можно подобрать продукт для стерилизованных кошек, вывода шерсти, профилактики мочекаменной болезни;
есть линейка для котят.
Минусы:
в продаже встречается корм этой марки, но российского производства с не самым качественным составом.
Отзывы
Евгения: «Кот ест с удовольствием».
PURINA ONE
Страна: Германия
Бренд: Purina
Цена: 309 рублей
Рейтинг: 5
Описание
В категории бюджетных решений пальма первенства принадлежит этому продукту. В линейке указанного производителя несколько вкусов. Поэтому можно подобрать сухой корм даже для самого требовательного питомца.
В ассортименте есть версии для котят и для взрослых питомцев с чувствительным пищеварением. Также можно давать этот корм стерилизованным животным. Невзирая на то, что продукт считается эконом-вариантом, сами пользователи его причисляют к средней ценовой категории.
Плюсы:
разумная стоимость;
разнообразие вкусов;
можно подобрать для питомцев с особыми потребностями.
Минусы:
не подходит для больных животных;
много растительных компонентов в составе.
Отзывы
Ника: «Корм не имеет неприятного резкого запаха, оптимальный размер гранул, удобная упаковка с зип-застежкой, хорошо влияет на общее состояние кошки».
Павел: «Не воняет, цена шикарна. Соли в составе нет. 5 лет покупаем. Другое не ест. После корма носится как в первый год».
Happy Cat
Страна: Германия
Бренд: Happy Cat
Цена: 94 рубля
Рейтинг: 4,5
Описание
Среди мокрых кормов для кошек тоже есть свои лидеры. Этот не самый дорогой продукт выпускается в банках. Жидкие консервы обычно с аппетитом кушают домашние питомцы. Производитель предлагает около 10 различных вкусов беззернового состава, в том числе с ягненком, курицей, индейкой, телятиной. Мясо-овощное ассорти обогащено минералами и витаминными комплексами. Поэтому каких-либо добавок рацион питомца не требует.
Хороший недорогой аналог этому влажному корму — продукция Уринари.
Плюсы:
доступная цена;
удобная упаковка;
проработанная формула;
разнообразие вкусов.
Минусы:
иногда провоцирует аллергию.
Отзывы
Сергей: «Вкусно, сроки годности всегда хорошие».
Подобрать самостоятельно корм для кошки бывает не просто. Если у питомца часто возникают аллергические реакции, лучше не рисковать и выбирать продукты для рациона, опираясь на профессиональные советы ветеринаров.
А каким кормом питается ваш кот? Голосуйте за лучший продукт!
Видео
Грамотно выбрать корм для питомца помогут советы в видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen