Рейтинг самых хороших планшетов: какой лучше выбрать в 2019 году

Сегодня сложно представить жизнь без смартфонов и планшетов. Последний позволяет с комфортом и удобством читать, пользоваться социальными сетями, смотреть ролики. Но при выборе девайса возникает множество вопросов. Какая из марок лучше? Сколько стоит нормальный гаджет? Стоит ли покупать версию с симкой или Windows? Можно ли заказывать технику на Алиэкспресс за 5000-6000 тысяч рублей? Ответить на эти вопросы поможет наш рейтинг планшетов по отзывам покупателей.Лучшие планшеты 2019 года: рейтингМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Digma Platina 1579MЛучшая бюджетная модель2.Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 32GbСамый функциональный вариант до 15 тыс. рублей3.Apple iPad (2018) 128Gb Wi-FiСамое высокое качество сборки4.HUAWEI MediaPad M5 10.8 Wi-FiМаксимальная мощность на планшете до 25 тыс. рублей5.Xiaomi MiPad 4 LTEЛучший среди игровых вариантов по разумной ценеDigma Platina 1579MСтрана: КитайБренд: DigmaЦена: 7990 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеСреди самых недорогих моделей в пределах 8000-10000 рублей пристального внимания заслуживает этот китайский вариант. Бюджетный планшет можно использовать для логических и казуальных игрушек.У планшета емкая батарея аккумуляторного типа, хорошие камеры, прочный и надежный корпус, приличный объем памяти. На гаджете отличная четкость картинок, которые выводятся на экран. Функциональное решение за скромную стоимость.Плюсы:поддержка 2 SIM-карт;полноценный телефонный модуль;хороший объем памяти;невысокая цена.Минусы:тихий динамик;неравномерная чувствительность экрана.ОтзывыАлександр: «Один из самых дешевых планшетов с таким высоким разрешением экрана. Картинка красочная, углы обзора по планшетным меркам хорошие».Олег: «Удобный, нормальный экран, крепкая сборка».Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 32GbСтрана: Южная КореяБренд: SamsungЦена: 13 790 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеЕще один недорогой вариант, стоимость которого не превышает 15 000 рублей. Оснащен производительным чипом Exynos 7885, поэтому отличается хорошим игровым потенциалом. Модель от Самсунг имеет неплохую камеру, объемный стереозвук, четкий IPS-экран, мощную батарею.Беспроводной интерфейс с шустрой операционной системой. Пользовательская оболочка продуманная. Есть несколько полезных программных новшеств, семейный доступ и детский режим, который при желании можно активировать. Также можно управлять бытовыми приборами, которые совместимы с планшетом.Плюсы:отличная автономность;хорошая аппаратная платформа;множество полезных «фишек».Минусы:отсутствие голосового динамика.ОтзывыАся: «Очень хороший. Экран, корпус железный, лте есть и цена нормальная. Для Самсунга это отлично!».Иван: «Дизайн, качество сборки хорошее, довольно шустрый».Apple iPad (2018) 128Gb Wi-FiСтрана: СШАБренд: AppleЦена: 24 990 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеПродолжает топ-5 известный вариант со встроенной памятью на 128 Гб. Если рассматриваете качественные планшеты до 25 000 рублей, то стоит обратить внимание на «яблочное» устройство.Модель отличается максимально высокой производительностью «железа». На нем можно работать с помощью электронного пера. Соотношение сторон — 4:3. На планшете отлично воспринимается текстовая информация. В качестве домашнего планшета этому решению просто нет равных.Плюсы:поддержка стилуса;отличный запас мощности;высокая автономность.Минусы:невысокое разрешение фронтальной камеры;нет антибликового слоя.ОтзывыВладислав: «Отличная производительность, скорость работы, легкий, удобный, много памяти (128 гб), большая автономность».HUAWEI MediaPad M5 10.8 Wi-FiСтрана: КитайБренд: HuaweiЦена: 21 990 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеКитайский вариант с максимально высокими показателями мощности в своем классе. Платформа на устройстве — Kirin 960. Качественный объемный звук, LTE-версия. Модель от Хуавей дешевле 30 тыс. рублей, но почти не уступает «яблочному» аналогу.Основная причина, по которой стоит купить именно этот планшет, — возможность создания док-станции за счет клавиатурного блока, а также использование в творческих целях. Вариант считается одним из лучших благодаря большому дисплею. Экран с диагональю более 10 дюймов.Плюсы:поддержка стилуса;отличный звук;качественная «начинка»;возможность подключения док-станции.Минусы:неудобное расположение кнопок питания и громкости.ОтзывыБогдан: «Металлический корпус, потрясающий звук и экран. Очень шустрый сканер отпечатков пальцев, пока ни разу не сглючил».Xiaomi MiPad 4 LTEСтрана: КитайБренд: XiaomiЦена: 13 700 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеЕсли решили выбрать планшет преимущественно для игр, тогда стоит обратить внимание на версию от Сяоми. Планшет с мощным и долгоиграющим «железом» за скромную цену. Этот вариант — один из лучших для геймеров.LTE-версия отличается полным комплектом необходимых сенсоров. У «таблетки» с экраном на 8 дюймов установлен качественный навигационный модуль. Быстрый планшет на Андроид имеет GPS и Bluetooth. Модель можно купить и тем, кто любит проводить время в социальных сетях.На Aliexpress можно найти другие решения от этой фирмы и более дешевые версии в пределах 7000 рублей.Плюсы:качественный звук;неплохой диапазон яркости;отличная автономность;хорошая игровая мощность.Минусы:нет опции быстрой зарядки;не поддерживает Windows.ОтзывыАндрей: «За свои деньги отличная 5-ка. Тестировал на игре Pubg mobile, лагов нет».А какой планшете выберете вы? Оставляйте за него свой голос!ВидеоНе знаете, как выбрать планшет? Тогда смотрите исчерпывающую видео-инструкцию:

Источник: www.allwomens.ru/zen