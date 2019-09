Выбираем холодильник: 5 лучших по качеству и надежности моделей

Неотъемлемой частью любой кухни выступает холодильник. Сегодня на рынке представлено необычайно большое количество моделей для дома. Их стоимость тоже весьма вариативна: есть модели до 20 тысяч рублей. Но цены на большинство аппаратов колеблются от 23 до 40 тысяч рублей. Но является ли цена показателем качества? Не всегда. Поэтому прежде, чем покупать технику, познакомьтесь с рейтингом холодильников по качеству и надежности 2019 года.Лучшие холодильники: рейтинг 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Indesit DF 5200 SОптимальное соотношение стоимости и качества2.Hansa BK318 3VСамая надежная встраиваемая модель3.BEKO RCNK 310KC0 SЛучший вариант из среди самых недорогих4.Liebherr SBS 7212Самый качественный прибор из категории side by side5.Hitachi R-G630GUXTЛучший многокамерный холодильникINDESIT DF 5200 SСтрана: ИталияБренд: IndesitЦена: 23 200 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеОдин из лучших холодильников стоимостью до 30 000 рублей от известной европейской марки. Двухкамерная модель отличается надежностью. Прибор оснащен системой Full No Frost, что делает его максимально удобным в использовании.Параметры устройства небольшие — позволяют легко вписать холодильник в габариты даже тесных кухонь. При этом внутреннее пространство действительно вместительное.Плюсы:наличие температурного индикатора;высокая функциональность;практичность;надежность;бесшумная работа.Минусы:отсутствие решетки под бутылки.ОтзывыВасилий: «Это полный No Frost, никакой возни с размораживанием и прочим».Ангелина: «Хороший цвет. Пользоваться удобно, дисплей нравится. Зона свежести оказалась очень неплохой, тем более что ящички тут отдельные».HANSA BK318 3VСтрана: ПольшаБренд: HansaЦена: 23 750 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеЕсли на кухне встроенная техника, то и холодильник должен быть скрыт декоративными панелями. Поэтому внимания заслуживает тихий в работе и качественный прибор от польской фирмы. Встраиваемый вариант оснащен 2 камерами и 2 дверцами.Морозильный блок на 60 л расположен в нижней части. Общая вместимость устройства — 250 л. Среди привлекательных особенностей этого недорогого холодильника стоит отметить возможность сохранения холода на протяжении 12 часов с момента отключения.Плюсы:бюджетная стоимость;отличное качество сборки;надежность;простота монтажа;бесшумность.Минусы:отсутствие системы Ноу Фрост.ОтзывыНаталья: «Красивый. Светодиодная подсветка по бокам и сверху. Открываешь, а там светло, как в раю. Удобная подставка под бутылки».BEKO RCNK 310KC0 SСтрана: ТурцияБренд: ВЕКОЦена: 18 360 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеКогда небольшой бюджет, выбрать холодильник для дома особенно сложно. Но в нашем рейтинге есть и такой вариант. Недорогой, но надежный холодильник отличается антибактериальным покрытием камеры. Ее объем — 198 л. Вместительность морозилки достигает 78 л.Минимальный температурный режим равен -18 градусам. Скромная стоимость не отменяет наличия опции No Frost, причем, на обеих камерах. При необходимости на этом устройстве можно перевесить дверцу, чтобы максимально удобно разместить технику на кухне.Плюсы:невысокая стоимость;вместительность;экономичность;компактность;бесшумная работа.Минусы:корпус быстро пачкается.ОтзывыРоман: «Компактный, красивый цвет, звуковой сигнал открытой двери, достаточно экономичный».Виталий: «Небольшой, но вместительный холодильник. Хорошее соотношение цена/качество».Liebherr SBS 7212Страна: ГерманияБренд: LiebherrЦена: 93 479 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеЕсли у вас большая семья, то рационально купить современную вместительную модель из категории side by side. Уникальная особенность этой техники — сохранение холода около 2 суток с момента отключения. Также поражает вместительность устройства. Морозильный блок рассчитан на 261 л, а холодильный — на 390 л. Еще модель отличается удивительной мощностью замораживания. За сутки — почти 20 кг.Плюсы:качественный материал;отличная сборка;высокая мощность замораживания;хорошая автономность.Минусы:капельная система размораживания в холодильном блоке.ОтзывыНиколай: «Среди аналогов — самый большой. В морозилке все полки в виде ящиков, все вытаскиваются, разделены идеально, двигаются ящики очень хорошо. Соотношение холодильник/морозильник — идеальное».Hitachi R-G630GUXTСтрана: ЯпонияБренд: HitachiЦена: 270 950 рублейРейтинг: 5ОписаниеТехника премиум-класса отличается стильным дизайном. Модель большая, занимает много места. Но обычно и приобретают ее в дома, где большой простор. При этом назвать холодильник громоздким нельзя. Объем устройства — 657 л.У модели 6 дверей и 5 камер. Створки распашные, дополнены опцией French Door. Удобные дверные карманы, широкие полки, которые можно отрегулировать, есть специальный отсек точечного охлаждения. Присутствуют вакуумное отделение и морозильная камера с несколькими уровнями.Плюсы:отличная энергоэффективность;тройная система фильтрации кислорода;эко-режим;инверторный процессор;стильный дизайн;уникальная функциональность.Минусы:очень высокий ценник.ОтзывыИнга: «Для меня этот холодильник идеальный. Единственное, не сразу пришло понимание как пользоваться некоторыми секциями. Но, когда разобрались, все стало на свои места! Как же японцы все хорошо продумали».А какой холодильник вы считаете самым лучшим? Оставьте за него свой голос!

