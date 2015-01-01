Выбираем холодильник: 5 лучших по качеству и надежности моделей
Неотъемлемой частью любой кухни выступает холодильник. Сегодня на рынке представлено необычайно большое количество моделей для дома. Их стоимость тоже весьма вариативна: есть модели до 20 тысяч рублей. Но цены на большинство аппаратов колеблются от 23 до 40 тысяч рублей. Но является ли цена показателем качества? Не всегда. Поэтому прежде, чем покупать технику, познакомьтесь с рейтингом холодильников по качеству и надежности 2019 года.
Лучшие холодильники: рейтинг 2019 года
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Indesit DF 5200 S
Оптимальное соотношение стоимости и качества
2.
Hansa BK318 3V
Самая надежная встраиваемая модель
3.
BEKO RCNK 310KC0 S
Лучший вариант из среди самых недорогих
4.
Liebherr SBS 7212
Самый качественный прибор из категории side by side
5.
Hitachi R-G630GUXT
Лучший многокамерный холодильник
INDESIT DF 5200 S
Страна: Италия
Бренд: Indesit
Цена: 23 200 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Один из лучших холодильников стоимостью до 30 000 рублей от известной европейской марки. Двухкамерная модель отличается надежностью. Прибор оснащен системой Full No Frost, что делает его максимально удобным в использовании.
Параметры устройства небольшие — позволяют легко вписать холодильник в габариты даже тесных кухонь. При этом внутреннее пространство действительно вместительное.
Плюсы:
наличие температурного индикатора;
высокая функциональность;
практичность;
надежность;
бесшумная работа.
Минусы:
отсутствие решетки под бутылки.
Отзывы
Василий: «Это полный No Frost, никакой возни с размораживанием и прочим».
Ангелина: «Хороший цвет. Пользоваться удобно, дисплей нравится. Зона свежести оказалась очень неплохой, тем более что ящички тут отдельные».
HANSA BK318 3V
Страна: Польша
Бренд: Hansa
Цена: 23 750 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Если на кухне встроенная техника, то и холодильник должен быть скрыт декоративными панелями. Поэтому внимания заслуживает тихий в работе и качественный прибор от польской фирмы. Встраиваемый вариант оснащен 2 камерами и 2 дверцами.
Морозильный блок на 60 л расположен в нижней части. Общая вместимость устройства — 250 л. Среди привлекательных особенностей этого недорогого холодильника стоит отметить возможность сохранения холода на протяжении 12 часов с момента отключения.
Плюсы:
бюджетная стоимость;
отличное качество сборки;
надежность;
простота монтажа;
бесшумность.
Минусы:
отсутствие системы Ноу Фрост.
Отзывы
Наталья: «Красивый. Светодиодная подсветка по бокам и сверху. Открываешь, а там светло, как в раю. Удобная подставка под бутылки».
BEKO RCNK 310KC0 S
Страна: Турция
Бренд: ВЕКО
Цена: 18 360 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Когда небольшой бюджет, выбрать холодильник для дома особенно сложно. Но в нашем рейтинге есть и такой вариант. Недорогой, но надежный холодильник отличается антибактериальным покрытием камеры. Ее объем — 198 л. Вместительность морозилки достигает 78 л.
Минимальный температурный режим равен -18 градусам. Скромная стоимость не отменяет наличия опции No Frost, причем, на обеих камерах. При необходимости на этом устройстве можно перевесить дверцу, чтобы максимально удобно разместить технику на кухне.
Плюсы:
невысокая стоимость;
вместительность;
экономичность;
компактность;
бесшумная работа.
Минусы:
корпус быстро пачкается.
Отзывы
Роман: «Компактный, красивый цвет, звуковой сигнал открытой двери, достаточно экономичный».
Виталий: «Небольшой, но вместительный холодильник. Хорошее соотношение цена/качество».
Liebherr SBS 7212
Страна: Германия
Бренд: Liebherr
Цена: 93 479 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Если у вас большая семья, то рационально купить современную вместительную модель из категории side by side. Уникальная особенность этой техники — сохранение холода около 2 суток с момента отключения. Также поражает вместительность устройства. Морозильный блок рассчитан на 261 л, а холодильный — на 390 л. Еще модель отличается удивительной мощностью замораживания. За сутки — почти 20 кг.
Плюсы:
качественный материал;
отличная сборка;
высокая мощность замораживания;
хорошая автономность.
Минусы:
капельная система размораживания в холодильном блоке.
Отзывы
Николай: «Среди аналогов — самый большой. В морозилке все полки в виде ящиков, все вытаскиваются, разделены идеально, двигаются ящики очень хорошо. Соотношение холодильник/морозильник — идеальное».
Hitachi R-G630GUXT
Страна: Япония
Бренд: Hitachi
Цена: 270 950 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Техника премиум-класса отличается стильным дизайном. Модель большая, занимает много места. Но обычно и приобретают ее в дома, где большой простор. При этом назвать холодильник громоздким нельзя. Объем устройства — 657 л.
У модели 6 дверей и 5 камер. Створки распашные, дополнены опцией French Door. Удобные дверные карманы, широкие полки, которые можно отрегулировать, есть специальный отсек точечного охлаждения. Присутствуют вакуумное отделение и морозильная камера с несколькими уровнями.
Плюсы:
отличная энергоэффективность;
тройная система фильтрации кислорода;
эко-режим;
инверторный процессор;
стильный дизайн;
уникальная функциональность.
Минусы:
очень высокий ценник.
Отзывы
Инга: «Для меня этот холодильник идеальный. Единственное, не сразу пришло понимание как пользоваться некоторыми секциями. Но, когда разобрались, все стало на свои места! Как же японцы все хорошо продумали».
А какой холодильник вы считаете самым лучшим? Оставьте за него свой голос!
Видео
Чтобы иметь представление о других достойных решениях, посмотрите видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen