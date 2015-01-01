Принимаем рыбий жир: какие Омега-3 лучше купить
О пользе для организма рыбьего жира каждый из нас наслышан еще с детства. Этот противный продукт раньше по ложечке давали в детском саду, а кому-то и дома. Невзирая на неприятный вкус, рыбий жир действительно отличается уникальной пользой для организма. Но сегодня он выпускается совсем в другом формате, поэтому никаких проблем с приемом не возникает. Только стоит разобраться, какие витамины Омега-3 лучше всего купить.
Лучшие витамины Омега-3: рейтинг 2019 года
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
California Gold Nutrition, Омега 800
Лучшая формула с токоферолом
2.
Now Foods Ultra Omega-3
Самый качественный состав
3.
Carlson Labs, Супер жемчужины с Омега-3
Лучший вариант для женщин
4.
Solgar OMEGA-3 ЭПК и ДГК, Тройная сила
Самый безопасный состав
5.
ChildLife
Лучшее средство для детей
California Gold Nutrition, Омега 800
Страна: Германия
Бренд: California Gold Nutrition
Цена: 790 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Выпускается в формате пищевых добавок. Гелевые капсулы отличаются высокой концентрацией полезных компонентов. Средство характеризуется продуманной формулой, которая качественно и быстро обеспечивает недостаток омега-кислот в организме человека.
БАД с добавлением токоферола, благодаря которому основной компонент максимально эффективно усваивается, очень удобен и прост в употреблении. Не требует всевозможных добавок. В составе препарата чуть менее 1000 мг ЭПК кислоты и ДГК.
Плюсы:
быстро и эффективно усваивается;
простой прием;
разумная стоимость.
Минусы:
большой размер капсул, что может вызвать проблемы с проглатыванием.
Отзывы
Владислава: «Отлично тормозят процесс увядания и старения кожи, хорошо тонизируют ее и освежают изнутри».
Now Foods Ultra Omega-3
Страна: США
Бренд: Now Foods
Цена: 1480 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Витамины отличаются самым качественным и безопасным составом, состоящим исключительно из натуральных компонентов. В таком формате рыбий жир, который прошел тщательную очистку, легко пить. Таблетки американского производства имеют уникальное энтеросолюбильное покрытие. Они будут рассасываться не в желудке, а сразу в кишечнике, что намного эффективнее и полезнее.
Плюсы:
быстрый эффект;
удобная дозировка;
натуральный состав;
безопасность.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Вера: «Отличный продукт! Хватает на длительный срок, а дозировка очень простая. Точно не запутаешься!»
Carlson Labs, Супер жемчужины с Омега-3
Страна: Норвегия
Бренд: Carlson Labs
Цена: 2150 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Препарат выпускается в формате капсул с мягкой оболочкой. В качестве сырья для таблеток используется рыба, обитающая в северных морях. Поэтому в готовом продукте нет посторонних примесей, вредных или сомнительных добавок.
Таблетки полностью соответствуют всем строгим европейским стандартам. Прием препарата быстро дает свои положительные результаты. Он благотворно сказывается на состоянии волос, кожи, ногтей, костей. Особенно подходит женщинам, в том числе беременным.
Плюсы:
продуманная формула;
безопасный состав;
экономный расход.
Минусы:
высокая стоимость.
Отзывы
Наталья: «Уже несколько раз заказывала на Айхерб для себя и подруг. Уже через пару недель применения волосы становятся сильнее и крепче, а кожа — свежее».
Solgar OMEGA-3 ЭПК и ДГК, Тройная сила
Страна: США
Бренд: Solgar
Цена: 1807 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Популярные капсулы часто используют в качестве спортивного питания. БАД, представленный проработанным и полезным для организма комплексом, подходит как для женщин, так и мужчин. Средство изготавливается на основе рыб северных сортов: сельди, анчоусов, макрели.
Состав отличается хорошим качеством, т.к. проходит мощную очистку методом молекулярной дистилляции. 1 капсула предназначена на 1 день взрослому человеку. Поэтому рассчитать прием препарата на 10 дней, месяц или другое время очень легко. Упаковка Омега-3 за указанную цену рассчитана на 50 дней.
Плюсы:
подходит спортсменам;
тщательная очистка;
продуманный состав;
благотворно сказывается на менструальном цикле.
Минусы:
большой размер капсул.
Отзывы
Алена: «Пила во время подготовки к соревнованиям. Отмечу сохранение менструального цикла, отлично самочувствие и улучшение активности».
ChildLife
Страна: США
Бренд: Child life
Цена: 1050 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Если решили выбрать рыбий жир для ребенка, то обратите внимание на это средство. Жевательные таблетки подходят детям и подросткам. Капсулы в мягкой оболочке можно раскусывать. Они отличаются приятным ягодным вкусом. Продуманная формула комплекса гарантирует концентрированную ДГК. Такой вариант приятно отличается от дешевого жидкого рыбьего жира российского производства.
Плюсы:
активизация работы мозга;
приятный вкус;
качественный состав;
отсутствие искусственных компонентов.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Юлия: «Покупала детям. Съедается на ура. Просят добавки, но все строго по инструкции! Порадовало, что в составе нет глютена».
А какие вы принимаете витамины при плохом самочувствии или когда нужно укрепить ресурсы своего организма? Оставьте свой голос за самый качественный вариант!
Видео
О том, как правильно выбрать Омега-3 в аптеке или на другом ресурсе в виде триглицеридов или в ином формате, узнайте из видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen