Принимаем рыбий жир: какие Омега-3 лучше купить

О пользе для организма рыбьего жира каждый из нас наслышан еще с детства. Этот противный продукт раньше по ложечке давали в детском саду, а кому-то и дома. Невзирая на неприятный вкус, рыбий жир действительно отличается уникальной пользой для организма. Но сегодня он выпускается совсем в другом формате, поэтому никаких проблем с приемом не возникает. Только стоит разобраться, какие витамины Омега-3 лучше всего купить.Лучшие витамины Омега-3: рейтинг 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.California Gold Nutrition, Омега 800Лучшая формула с токоферолом2.Now Foods Ultra Omega-3Самый качественный состав3.Carlson Labs, Супер жемчужины с Омега-3Лучший вариант для женщин4.Solgar OMEGA-3 ЭПК и ДГК, Тройная силаСамый безопасный состав5.ChildLifeЛучшее средство для детейCalifornia Gold Nutrition, Омега 800Страна: ГерманияБренд: California Gold NutritionЦена: 790 рублейРейтинг: 5ОписаниеВыпускается в формате пищевых добавок. Гелевые капсулы отличаются высокой концентрацией полезных компонентов. Средство характеризуется продуманной формулой, которая качественно и быстро обеспечивает недостаток омега-кислот в организме человека.БАД с добавлением токоферола, благодаря которому основной компонент максимально эффективно усваивается, очень удобен и прост в употреблении. Не требует всевозможных добавок. В составе препарата чуть менее 1000 мг ЭПК кислоты и ДГК.Плюсы:быстро и эффективно усваивается;простой прием;разумная стоимость.Минусы:большой размер капсул, что может вызвать проблемы с проглатыванием.ОтзывыВладислава: «Отлично тормозят процесс увядания и старения кожи, хорошо тонизируют ее и освежают изнутри».Now Foods Ultra Omega-3Страна: СШАБренд: Now FoodsЦена: 1480 рублейРейтинг: 5ОписаниеВитамины отличаются самым качественным и безопасным составом, состоящим исключительно из натуральных компонентов. В таком формате рыбий жир, который прошел тщательную очистку, легко пить. Таблетки американского производства имеют уникальное энтеросолюбильное покрытие. Они будут рассасываться не в желудке, а сразу в кишечнике, что намного эффективнее и полезнее.Плюсы:быстрый эффект;удобная дозировка;натуральный состав;безопасность.Минусы:не обнаружено.ОтзывыВера: «Отличный продукт! Хватает на длительный срок, а дозировка очень простая. Точно не запутаешься!»Carlson Labs, Супер жемчужины с Омега-3Страна: НорвегияБренд: Carlson LabsЦена: 2150 рублейРейтинг: 5ОписаниеПрепарат выпускается в формате капсул с мягкой оболочкой. В качестве сырья для таблеток используется рыба, обитающая в северных морях. Поэтому в готовом продукте нет посторонних примесей, вредных или сомнительных добавок.Таблетки полностью соответствуют всем строгим европейским стандартам. Прием препарата быстро дает свои положительные результаты. Он благотворно сказывается на состоянии волос, кожи, ногтей, костей. Особенно подходит женщинам, в том числе беременным.Плюсы:продуманная формула;безопасный состав;экономный расход.Минусы:высокая стоимость.ОтзывыНаталья: «Уже несколько раз заказывала на Айхерб для себя и подруг. Уже через пару недель применения волосы становятся сильнее и крепче, а кожа — свежее».Solgar OMEGA-3 ЭПК и ДГК, Тройная силаСтрана: СШАБренд: SolgarЦена: 1807 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеПопулярные капсулы часто используют в качестве спортивного питания. БАД, представленный проработанным и полезным для организма комплексом, подходит как для женщин, так и мужчин. Средство изготавливается на основе рыб северных сортов: сельди, анчоусов, макрели.Состав отличается хорошим качеством, т.к. проходит мощную очистку методом молекулярной дистилляции. 1 капсула предназначена на 1 день взрослому человеку. Поэтому рассчитать прием препарата на 10 дней, месяц или другое время очень легко. Упаковка Омега-3 за указанную цену рассчитана на 50 дней.Плюсы:подходит спортсменам;тщательная очистка;продуманный состав;благотворно сказывается на менструальном цикле.Минусы:большой размер капсул.ОтзывыАлена: «Пила во время подготовки к соревнованиям. Отмечу сохранение менструального цикла, отлично самочувствие и улучшение активности».ChildLifeСтрана: СШАБренд: Child lifeЦена: 1050 рублейРейтинг: 5ОписаниеЕсли решили выбрать рыбий жир для ребенка, то обратите внимание на это средство. Жевательные таблетки подходят детям и подросткам. Капсулы в мягкой оболочке можно раскусывать. Они отличаются приятным ягодным вкусом. Продуманная формула комплекса гарантирует концентрированную ДГК. Такой вариант приятно отличается от дешевого жидкого рыбьего жира российского производства.Плюсы:активизация работы мозга;приятный вкус;качественный состав;отсутствие искусственных компонентов.Минусы:не обнаружено.ОтзывыЮлия: «Покупала детям. Съедается на ура. Просят добавки, но все строго по инструкции! Порадовало, что в составе нет глютена».А какие вы принимаете витамины при плохом самочувствии или когда нужно укрепить ресурсы своего организма? Оставьте свой голос за самый качественный вариант!ВидеоО том, как правильно выбрать Омега-3 в аптеке или на другом ресурсе в виде триглицеридов или в ином формате, узнайте из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen