Рейтинг лучших сушилок для овощей и фруктов: топ-5 моделей

Осень — отличная пора для реализации урожая. Но не все готовы пускать овощи исключительно на икру, салаты или ассорти, а фрукты — на компоты и варенья. Отличный вариант заготовки — сушка плодов. Только для этого потребуется специальный аппарат. Чтобы вам было проще разобраться в многообразии приборов, мы составили рейтинг самых надежных сушилок для овощей и фруктов по мнению покупателей.Рейтинг лучших сушилок для овощей и фруктовМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.L’EQUIP LD-918BTСамая простая в использовании модель2.Excalibur Standart 9BМаксимально быстрое и равномерное просушивание3.Kitfort КТ-1908Идеальное соотношение качества и стоимости4.RAWMID Dream Vitamin DDV-06Самое равномерное просушивание5.Спектр-Прибор ЭСОФ -2-0,6/220 Ветерок-2Лучшая недорогая версияL’EQUIP LD-918BTСтрана: Южная КореяБренд: L’EQUIPЦена: 13 500 рублейРейтинг: 4ОписаниеМощный дегидратор оснащен 6 лотками для сушки заготовок. Также в комплекте идут специальные листы для самых сочных продуктов. Лотки можно регулировать по высоте.Прибор дополнен таймером на 99 часов. Есть четкий и удобный информационный экран. Кстати, помимо сушки яблок, цитрусов, груш и т.д., техника позволяет приготовить вкусный йогурт. Управление моделью предельно понятное, так как на аппарате всего 3 кнопки. При этом работает сушилка почти бесшумно.Плюсы:качественный и добротный пластик;бесшумность;работает при неполной загрузке;простота в использовании;можно купить отдельные поддоны;есть фильтр на вентиляторе.Минусы:короткий шнур;не всегда равномерно сушит.ОтзывыДиана: «Лотки прозрачные и сделаны из BPA-free пластика, что позволяет видеть, как сушится. Легко моются все части».Софья: «Аппарат очень хороший, можно сушить как фрукты, так и мясные продукты для любимцев».Excalibur Standart 9BСтрана: СШАБренд: ExcaliburЦена: 35 500 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеВ топ-5 входит конвективная сушилка американского производства с механическим управлением. Прибор отличается оперативной работой. Мощность устройства достигает 600 Вт, поэтому процесс сушки осуществляется быстро. Модель с 9 лотками оснащена удобным таймером.С ее помощью можно не только заготовить сухофрукты. Она позволяет делать чипсы, йогурты, хлебцы, вяленые морепродукты и мясо, вегетарианские десерты. Невзирая на то, что прибор выполнен из пластика, во время работы под нагревом он не выдает неприятных запахов и не выделяет токсинов. Надежная модель хорошо и равномерно просушивает заготовки.Плюсы:высокая функциональность;большая вместительность;простота в использовании;качественная сборка;мелкая сетка, за счет чего ягоды не проваливаются.Минусы:занимает много места;высокая цена.ОтзывыАндрей: «Сушилкой пользуюсь больше года. Ни разу не было никаких сбоев. Аппарат большой, материалы качественные, сетка мелкая — для ягоды очень хорошо, не просыпается».Kitfort КТ-1908Страна: КитайБренд: KitfortЦена: 9500 рублейРейтинг: 5ОписаниеКонвекционная электрическая модель по приемлемой стоимости. Мощность — 700 Вт. С поставленной задачей прибор справляется быстро. Дегидратор оснащен 9 лотками. Также в комплекте идут листы для стекания жидкости.При перегреве устройство самостоятельно отключается. Также установлен таймер, максимальная работа которого рассчитана на 19,5 часов. Но шаг составляет всего полчаса. На сушилке есть опция приготовления пастилы.Плюсы:стильный дизайн;компактность (можно взять на дачу);высокая мощность;удобное управление;защита от перегрева.Минусы:не обнаружено.ОтзывыАнна: «Объем, равномерность сушки. Поставил, забыл. Попробовала пока на фруктах: апельсинах, киви, яблоках».Наталья: «Очень вместительная, удобно регулировать, дизайн красивый и, конечно, вентилятор сбоку, а не внизу».RAWMID Dream Vitamin DDV-06Страна: РоссияБренд: RawMidЦена: 10 500 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеНаш топ-5 лучших дегидраторов не будет полным, если не включить эту модель. Сушилка от RawMid, которая стоит чуть выше 10 тысяч рублей, традиционно получает самые восторженные отзывы от покупателей.Модель очень тихая, со стильным современным дизайном на эл. управлении. Оснащена корпусом из ударопрочного пластика. Отличается вместительностью на 4,5 кг. Прибор дополнен информационным экраном и 7 лотками. Вентилятор мощный, а прогревание равномерное. Лотки не нужно менять местами, а продукты — переворачивать.Плюсы:компактность;бесшумная работа;стильный дизайн;равномерное просушивание.Минусы:не обнаружено.ОтзывыМаргарита: «Не занимает много места. Отлично сушит — не надо менять местами лотки и т.д. Порадовало, что в комплекте идут поддоны для пастилы и для зелени. Также удобно, что на панели есть подсказки — сколько по времени и что сушить (всегда смотрю, когда ставлю сушиться фрукты)».Спектр-Прибор ЭСОФ -2-0,6/220 Ветерок-2Страна: РоссияБренд: Спектр-ПриборЦена: 2821 рубльРейтинг: 5ОписаниеНедорогая модель выпускается в России. Устройство с механическим управлением оснащено 6 поддонами. Бюджетная версия позволяет быстро и качественно перерабатывать фрукты, овощи, ягоды, сохраняя их природную пользу.На крышке сверху есть специальное окошко, благодаря которому можно визуально оценить процесс. Дешевая модель при необходимости позволяет переставлять местами лотки. Но, как правило, этого не требуется, поскольку мощности машины достаточно для равномерной сушки.Плюсы:удобство в использовании;высокая мощность;оперативная работа;качественная сборка;подходит для реализации большого урожая.Минусы:устаревший дизайн;большие габариты.ОтзывыАндрей: «Надежность, долговечность, качественный пластик, неприхотливость в использовании».А вы пользуетесь сушилкой для овощей, ягод и фруктов? Как вы считаете, какая из представленных моделей лучше? Проголосуйте за нее!ВидеоЕсли представленные сушилки для овощей и фруктов вас не привлекли, тогда посмотрите ролик о других достойных вариантах:

Источник: www.allwomens.ru/zen