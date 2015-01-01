Рейтинг лучших сушилок для овощей и фруктов: топ-5 моделей
Осень — отличная пора для реализации урожая. Но не все готовы пускать овощи исключительно на икру, салаты или ассорти, а фрукты — на компоты и варенья. Отличный вариант заготовки — сушка плодов. Только для этого потребуется специальный аппарат. Чтобы вам было проще разобраться в многообразии приборов, мы составили рейтинг самых надежных сушилок для овощей и фруктов по мнению покупателей.
Рейтинг лучших сушилок для овощей и фруктов
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
L’EQUIP LD-918BT
Самая простая в использовании модель
2.
Excalibur Standart 9B
Максимально быстрое и равномерное просушивание
3.
Kitfort КТ-1908
Идеальное соотношение качества и стоимости
4.
RAWMID Dream Vitamin DDV-06
Самое равномерное просушивание
5.
Спектр-Прибор ЭСОФ -2-0,6/220 Ветерок-2
Лучшая недорогая версия
L’EQUIP LD-918BT
Страна: Южная Корея
Бренд: L’EQUIP
Цена: 13 500 рублей
Рейтинг: 4
Описание
Мощный дегидратор оснащен 6 лотками для сушки заготовок. Также в комплекте идут специальные листы для самых сочных продуктов. Лотки можно регулировать по высоте.
Прибор дополнен таймером на 99 часов. Есть четкий и удобный информационный экран. Кстати, помимо сушки яблок, цитрусов, груш и т.д., техника позволяет приготовить вкусный йогурт. Управление моделью предельно понятное, так как на аппарате всего 3 кнопки. При этом работает сушилка почти бесшумно.
Плюсы:
качественный и добротный пластик;
бесшумность;
работает при неполной загрузке;
простота в использовании;
можно купить отдельные поддоны;
есть фильтр на вентиляторе.
Минусы:
короткий шнур;
не всегда равномерно сушит.
Отзывы
Диана: «Лотки прозрачные и сделаны из BPA-free пластика, что позволяет видеть, как сушится. Легко моются все части».
Софья: «Аппарат очень хороший, можно сушить как фрукты, так и мясные продукты для любимцев».
Excalibur Standart 9B
Страна: США
Бренд: Excalibur
Цена: 35 500 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
В топ-5 входит конвективная сушилка американского производства с механическим управлением. Прибор отличается оперативной работой. Мощность устройства достигает 600 Вт, поэтому процесс сушки осуществляется быстро. Модель с 9 лотками оснащена удобным таймером.
С ее помощью можно не только заготовить сухофрукты. Она позволяет делать чипсы, йогурты, хлебцы, вяленые морепродукты и мясо, вегетарианские десерты. Невзирая на то, что прибор выполнен из пластика, во время работы под нагревом он не выдает неприятных запахов и не выделяет токсинов. Надежная модель хорошо и равномерно просушивает заготовки.
Плюсы:
высокая функциональность;
большая вместительность;
простота в использовании;
качественная сборка;
мелкая сетка, за счет чего ягоды не проваливаются.
Минусы:
занимает много места;
высокая цена.
Отзывы
Андрей: «Сушилкой пользуюсь больше года. Ни разу не было никаких сбоев. Аппарат большой, материалы качественные, сетка мелкая — для ягоды очень хорошо, не просыпается».
Kitfort КТ-1908
Страна: Китай
Бренд: Kitfort
Цена: 9500 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Конвекционная электрическая модель по приемлемой стоимости. Мощность — 700 Вт. С поставленной задачей прибор справляется быстро. Дегидратор оснащен 9 лотками. Также в комплекте идут листы для стекания жидкости.
При перегреве устройство самостоятельно отключается. Также установлен таймер, максимальная работа которого рассчитана на 19,5 часов. Но шаг составляет всего полчаса. На сушилке есть опция приготовления пастилы.
Плюсы:
стильный дизайн;
компактность (можно взять на дачу);
высокая мощность;
удобное управление;
защита от перегрева.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Анна: «Объем, равномерность сушки. Поставил, забыл. Попробовала пока на фруктах: апельсинах, киви, яблоках».
Наталья: «Очень вместительная, удобно регулировать, дизайн красивый и, конечно, вентилятор сбоку, а не внизу».
RAWMID Dream Vitamin DDV-06
Страна: Россия
Бренд: RawMid
Цена: 10 500 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Наш топ-5 лучших дегидраторов не будет полным, если не включить эту модель. Сушилка от RawMid, которая стоит чуть выше 10 тысяч рублей, традиционно получает самые восторженные отзывы от покупателей.
Модель очень тихая, со стильным современным дизайном на эл. управлении. Оснащена корпусом из ударопрочного пластика. Отличается вместительностью на 4,5 кг. Прибор дополнен информационным экраном и 7 лотками. Вентилятор мощный, а прогревание равномерное. Лотки не нужно менять местами, а продукты — переворачивать.
Плюсы:
компактность;
бесшумная работа;
стильный дизайн;
равномерное просушивание.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Маргарита: «Не занимает много места. Отлично сушит — не надо менять местами лотки и т.д. Порадовало, что в комплекте идут поддоны для пастилы и для зелени. Также удобно, что на панели есть подсказки — сколько по времени и что сушить (всегда смотрю, когда ставлю сушиться фрукты)».
Спектр-Прибор ЭСОФ -2-0,6/220 Ветерок-2
Страна: Россия
Бренд: Спектр-Прибор
Цена: 2821 рубль
Рейтинг: 5
Описание
Недорогая модель выпускается в России. Устройство с механическим управлением оснащено 6 поддонами. Бюджетная версия позволяет быстро и качественно перерабатывать фрукты, овощи, ягоды, сохраняя их природную пользу.
На крышке сверху есть специальное окошко, благодаря которому можно визуально оценить процесс. Дешевая модель при необходимости позволяет переставлять местами лотки. Но, как правило, этого не требуется, поскольку мощности машины достаточно для равномерной сушки.
Плюсы:
удобство в использовании;
высокая мощность;
оперативная работа;
качественная сборка;
подходит для реализации большого урожая.
Минусы:
устаревший дизайн;
большие габариты.
Отзывы
Андрей: «Надежность, долговечность, качественный пластик, неприхотливость в использовании».
А вы пользуетесь сушилкой для овощей, ягод и фруктов? Как вы считаете, какая из представленных моделей лучше? Проголосуйте за нее!
Видео
Если представленные сушилки для овощей и фруктов вас не привлекли, тогда посмотрите ролик о других достойных вариантах:
Источник: www.allwomens.ru/zen