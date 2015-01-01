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Химчистка кожаных изделий, дубленок: лучший выбор

Elena
Химчистка

Химчистка кожаных изделий, дубленок – является сложным и трудоемким процессом, требующий опыта и знаний. Нельзя самостоятельно проводить чистку, так как после этого даже специалисты не всегда смогут спасти дубленку. Кроме того, рекомендуется сушить кожу в конце каждого сезона, чтобы сохранить любимый вид одежды как можно дольше. Более подробную информацию можно узнать на сайте luxdry.ru.

Для очистки вашей кожи и кожи мы используем уникальные проверенные продукты и продукты для сжигания масла, которые позволяют получить желаемый результат без риска повреждения вашей дублёнки. Важно отметить, что при необходимости наши специальные материалы могут быть использованы для защиты материалов от загрязнения и влаги.

Химчистка и чистка


Профессиональная чистка шерсти от шерстяных изделий, пальто и полушубков обеспечивает сохранность старой и дорогой одежды. Принимая решение о чистке дубленок в домашних условиях, существует риск полного разрушения шуб. Элементарная деформация, разрушение естественного масляного слоя, потеря прекрасного естественного цвета и даже пролитие - эти неприятные результаты не позволят специалистам сушить мех. Химчистка «Luxdry» предоставляет целый спектр услуг, среди которых:
  1. шерстяные покрытия;
  2. шерсть;
  3. шерстяные детали и аксессуары;
  4. сухие контрафактные шерстяные изделия и многое другое.
Не нужно беспокоиться о безопасности и качестве ваших вещей!

Можно ли чистить шерсть дома?


Чистка в салоне с помощью современных техник красоты поможет надолго сохранить мягкость и естественный блеск шубы. Однако не рискуйте своим любимым продуктом, пытаясь удалить пятна бензином или чистящими средствами для дома - передайте свой драгоценный мех профессионалам. Есть много советов о том, как чистить шерсть для домохозяек. Однако владельцы шерстяных предметов роскоши реже всерьез задумываются о чистке меха дома. Конечно, некоторые рекомендации должны быть приняты во внимание. Высокое качество шерстяного покрытия во время химической чистки крайне важно в нашу погоду, поэтому не следует чистить в домашних условиях.

Как часто следует чистить мех?


При регулярном ношении в течение нескольких сезонов мех теряет не только здоровый блеск, но и свой первоначальный цвет. Владельцы мягких песцов, несомненно, знакомы с проблемой пожелтения у белоснежного меха. Очистка шубы или дубленки не легкая задача. У нас часто нет времени на своевременную чистку шубы, поэтому нам приходится платить.
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