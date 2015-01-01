Нежнее шелка: какой женский эпилятор лучше выбрать в 2019 году
Ухоженная женщина четко следит не только за своевременным обновлением прически и маникюра. Пристальное внимание она уделяет состоянию своей кожи. И речь идет не только об отсутствии целлюлита! Чтобы всегда оставаться привлекательной, очень важно систематически избавляться от нежелательной растительности на теле и лице. Это касается как ног, подмышек и области бикини, так и других зон. Но чтобы подобная процедура протекала качественно и эффективно, нужно знать эпиляторы какой фирмы лучше. Знакомьтесь — топ-5 самых качественных решений на 2019 год!
Рейтинг лучших эпиляторов 2019 года
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Philips Satinelle HP 6420/00
Самый качественный из недорогих вариантов
2.
Braun 5780 Silk-epil
Лучший среди женских эпиляторов с работой от сети
3.
Rowenta EP8050
Самый надежный беспроводной вариант. Идеальное соотношение разумной цены и высокого качества
4.
Philips Lumea Prestige BRI950
Лучший лазерный аппарат для дома
5.
Panasonic ES-ED70
Идеальный аппарат для зоны бикини
Philips Satinelle HP 6420/00
Страна: Нидерланды
Бренд: Philips
Цена: 1390 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Бюджетный эпилятор выпущен именитой маркой Филипс. Он отличается универсальной съемной насадкой и эргономичной ручкой. Дисковая головка обеспечивает захват одновременно более 30 волосков. При этом аппарат основательно удаляет даже короткие и тонкие светлые волоски.
Процедура проходит качественно и быстро, а кожа — надолго остается гладкой и нежной. На приборе 2 режима, поэтому можно варьировать скорость. В комплекте с дисковым устройством идет специальная щеточка, которая обеспечит качественную очистку прибора. Дешевый эпилятор можно купить на Алиэкспресс.
Плюсы:
длинный шнур;
предельно низкая цена;
экологичность;
снимаемая насадка, которую можно мыть;
эффективная работа.
Минусы:
нельзя использовать в душе.
Отзывы
Елена: «Простой и удобный в управлении. Хорошо сидит в руке, легкий, не скользит. Быстро очищается специальной щеточкой».
Braun 5780 Silk-epil
Страна: Германия
Бренд: Braun
Цена: 7250 рублей
Рейтинг: 4
Описание
Продолжает рейтинг лучших женских эпиляторов 2019 года модель от фирмы Браун. Этот аппарат признан лучшим решением в категории версий, работающих от сети. Устройство стоимостью до 10 тысяч рублей оснащено 4 насадками, предназначенных для разных участков тела: зоны подмышек, лица и т.д.
Аппарат дополнен специальной насадкой-триммером и приспособлением с опцией массажера. Эпиляционная рабочая головка плавающего типа максимально точно повторяет контуры тела, поэтому качественно справляется с поставленной задачей. Модель обеспечена технологией Close-Grip для коротких волосков, а за безболезненность процедуры отвечает охлаждающая рукавица.
Плюсы:
подходит для разных участков тела и лица;
бесшумная работа;
можно использовать на чувствительной коже;
наличие подсветки;
4 режима работы;
роликовый массажер;
безболезненность.
Минусы:
приличная стоимость.
Отзывы
Марина: «Много разных насадок, охлаждающая рукавица, хорошая яркая подсветка (очень нужная вещь), длинный шнур, с насадкой массажа, вообще не чувствуется боль, 40 пинцетов делают свое дело».
Rowenta EP8050
Страна: Германия
Бренд: Rowenta
Цена: 3957 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Надежный женский эпилятор, который отличается оптимальным соотношением высокого качества, функциональности и доступной стоимости. Модель имеет индикатор зарядки батареи и 2 скоростных режима.
На приборе установлено 24 пинцета, которые отличаются высокой точностью. Эти детали выполнены из качественной нержавеющей стали. С их помощью можно эффективно удалить волоски длиной до ½ мм. Прибор используется для влажной и сухой эпиляции.
Плюсы:
отличная автономность;
быстрая зарядка;
в комплекте валик для пилинга;
есть насадка для деликатной эпиляции;
разумная цена.
Минусы:
слабые ограничители.
Отзывы
Фрида: «Время зарядки — 1 час, время работы — 40 минут. Удобный, можно пользоваться в душе с пеной, адекватный ценник. Насадка пилка и для деликатных зон. 24 пинцета из нержавейки».
Philips Lumea Prestige BRI950
Страна: Нидерланды
Бренд: Philips
Цена: 23 499 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Лазерный эпилятор для домашнего использования. Аппарат подходит для точечного удаления нежелательных волос. На устройстве есть 5 режимов, которые можно регулировать в зависимости от оттенка кожи и ее типа.
Прибор оснащен специальным предохранителем от случайных вспышек. Модель подходит для обработки интимной зоны, участков подмышками и на лице, рук и других участков тела. По отзывам покупателей, такой электроаппарат — один из самых мощных для удаления волос.
Плюсы:
возможность глубокого удаления волос;
многофункциональность;
высокое качество результат;
безопасность.
Минусы:
высокий ценник.
Отзывы
Екатерина: «Прибор компактный и не тяжелый, поэтому его легко можно взять с собой, если уезжаете на несколько месяцев из дома (например, на дачу или в длительную командировку)».
Panasonic ES-ED70
Страна: Япония
Бренд: Panasonic
Цена: 4904 рубля
Рейтинг: 4,5
Описание
Завершает рейтинг японская модель, работающая независимо от сети. В комплекте с эпилятором идут 4 сменные насадки: для подмышек и бикини, для деликатной работы, бритвенная версия со съемным гребешком и для эффективного глубокого воздействия.
Эпилятор имеет 2 режима скорости и дополнена подвижной головкой плавающего типа. На нем установлена подсветка. В работе аппарат очень тихий. Модель с 48 пинцетами можно использовать в душе и ванной.
Плюсы:
набор сменных насадок;
бесшумность;
отличная автономность;
идеальная обработка зоны бикини;
возможность проведения сухой и влажной эпиляции.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Наталья: «Плавно и без неприятных ощущений. Причем, как во время сухой эпиляции, так и с пеной. Хорошо, что есть подсветка, с ней намного легче удается сделать кожу идеально гладкой. Когда я пользовалась бритвой, могла об этом только мечтать».
А какой эпилятор выбрали бы вы? Проголосуйте за него в нашем рейтинге!
Видео
Если вы все еще сомневаетесь, какой вариант лучше купить, тогда смотрите видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen