Нежнее шелка: какой женский эпилятор лучше выбрать в 2019 году

Ухоженная женщина четко следит не только за своевременным обновлением прически и маникюра. Пристальное внимание она уделяет состоянию своей кожи. И речь идет не только об отсутствии целлюлита! Чтобы всегда оставаться привлекательной, очень важно систематически избавляться от нежелательной растительности на теле и лице. Это касается как ног, подмышек и области бикини, так и других зон. Но чтобы подобная процедура протекала качественно и эффективно, нужно знать эпиляторы какой фирмы лучше. Знакомьтесь — топ-5 самых качественных решений на 2019 год!Рейтинг лучших эпиляторов 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Philips Satinelle HP 6420/00Самый качественный из недорогих вариантов2.Braun 5780 Silk-epilЛучший среди женских эпиляторов с работой от сети3.Rowenta EP8050Самый надежный беспроводной вариант. Идеальное соотношение разумной цены и высокого качества4.Philips Lumea Prestige BRI950Лучший лазерный аппарат для дома5.Panasonic ES-ED70Идеальный аппарат для зоны бикиниPhilips Satinelle HP 6420/00Страна: НидерландыБренд: PhilipsЦена: 1390 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеБюджетный эпилятор выпущен именитой маркой Филипс. Он отличается универсальной съемной насадкой и эргономичной ручкой. Дисковая головка обеспечивает захват одновременно более 30 волосков. При этом аппарат основательно удаляет даже короткие и тонкие светлые волоски.Процедура проходит качественно и быстро, а кожа — надолго остается гладкой и нежной. На приборе 2 режима, поэтому можно варьировать скорость. В комплекте с дисковым устройством идет специальная щеточка, которая обеспечит качественную очистку прибора. Дешевый эпилятор можно купить на Алиэкспресс.Плюсы:длинный шнур;предельно низкая цена;экологичность;снимаемая насадка, которую можно мыть;эффективная работа.Минусы:нельзя использовать в душе.ОтзывыЕлена: «Простой и удобный в управлении. Хорошо сидит в руке, легкий, не скользит. Быстро очищается специальной щеточкой».Braun 5780 Silk-epilСтрана: ГерманияБренд: BraunЦена: 7250 рублейРейтинг: 4ОписаниеПродолжает рейтинг лучших женских эпиляторов 2019 года модель от фирмы Браун. Этот аппарат признан лучшим решением в категории версий, работающих от сети. Устройство стоимостью до 10 тысяч рублей оснащено 4 насадками, предназначенных для разных участков тела: зоны подмышек, лица и т.д.Аппарат дополнен специальной насадкой-триммером и приспособлением с опцией массажера. Эпиляционная рабочая головка плавающего типа максимально точно повторяет контуры тела, поэтому качественно справляется с поставленной задачей. Модель обеспечена технологией Close-Grip для коротких волосков, а за безболезненность процедуры отвечает охлаждающая рукавица.Плюсы:подходит для разных участков тела и лица;бесшумная работа;можно использовать на чувствительной коже;наличие подсветки;4 режима работы;роликовый массажер;безболезненность.Минусы:приличная стоимость.ОтзывыМарина: «Много разных насадок, охлаждающая рукавица, хорошая яркая подсветка (очень нужная вещь), длинный шнур, с насадкой массажа, вообще не чувствуется боль, 40 пинцетов делают свое дело».Rowenta EP8050Страна: ГерманияБренд: RowentaЦена: 3957 рублейРейтинг: 5ОписаниеНадежный женский эпилятор, который отличается оптимальным соотношением высокого качества, функциональности и доступной стоимости. Модель имеет индикатор зарядки батареи и 2 скоростных режима.На приборе установлено 24 пинцета, которые отличаются высокой точностью. Эти детали выполнены из качественной нержавеющей стали. С их помощью можно эффективно удалить волоски длиной до ½ мм. Прибор используется для влажной и сухой эпиляции.Плюсы:отличная автономность;быстрая зарядка;в комплекте валик для пилинга;есть насадка для деликатной эпиляции;разумная цена.Минусы:слабые ограничители.ОтзывыФрида: «Время зарядки — 1 час, время работы — 40 минут. Удобный, можно пользоваться в душе с пеной, адекватный ценник. Насадка пилка и для деликатных зон. 24 пинцета из нержавейки».Philips Lumea Prestige BRI950Страна: НидерландыБренд: PhilipsЦена: 23 499 рублейРейтинг: 5ОписаниеЛазерный эпилятор для домашнего использования. Аппарат подходит для точечного удаления нежелательных волос. На устройстве есть 5 режимов, которые можно регулировать в зависимости от оттенка кожи и ее типа.Прибор оснащен специальным предохранителем от случайных вспышек. Модель подходит для обработки интимной зоны, участков подмышками и на лице, рук и других участков тела. По отзывам покупателей, такой электроаппарат — один из самых мощных для удаления волос.Плюсы:возможность глубокого удаления волос;многофункциональность;высокое качество результат;безопасность.Минусы:высокий ценник.ОтзывыЕкатерина: «Прибор компактный и не тяжелый, поэтому его легко можно взять с собой, если уезжаете на несколько месяцев из дома (например, на дачу или в длительную командировку)».Panasonic ES-ED70Страна: ЯпонияБренд: PanasonicЦена: 4904 рубляРейтинг: 4,5ОписаниеЗавершает рейтинг японская модель, работающая независимо от сети. В комплекте с эпилятором идут 4 сменные насадки: для подмышек и бикини, для деликатной работы, бритвенная версия со съемным гребешком и для эффективного глубокого воздействия.Эпилятор имеет 2 режима скорости и дополнена подвижной головкой плавающего типа. На нем установлена подсветка. В работе аппарат очень тихий. Модель с 48 пинцетами можно использовать в душе и ванной.Плюсы:набор сменных насадок;бесшумность;отличная автономность;идеальная обработка зоны бикини;возможность проведения сухой и влажной эпиляции.Минусы:не обнаружено.ОтзывыНаталья: «Плавно и без неприятных ощущений. Причем, как во время сухой эпиляции, так и с пеной. Хорошо, что есть подсветка, с ней намного легче удается сделать кожу идеально гладкой. Когда я пользовалась бритвой, могла об этом только мечтать».А какой эпилятор выбрали бы вы? Проголосуйте за него в нашем рейтинге!ВидеоЕсли вы все еще сомневаетесь, какой вариант лучше купить, тогда смотрите видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen