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Нежнее шелка: какой женский эпилятор лучше выбрать в 2019 году

Andre
Нежнее шелка: какой женский эпилятор лучше выбрать в 2019 году
Ухоженная женщина четко следит не только за своевременным обновлением прически и маникюра. Пристальное внимание она уделяет состоянию своей кожи. И речь идет не только об отсутствии целлюлита! Чтобы всегда оставаться привлекательной, очень важно систематически избавляться от нежелательной растительности на теле и лице. Это касается как ног, подмышек и области бикини, так и других зон. Но чтобы подобная процедура протекала качественно и эффективно, нужно знать эпиляторы какой фирмы лучше. Знакомьтесь — топ-5 самых качественных решений на 2019 год!

Рейтинг лучших эпиляторов 2019 года

 Место

 Название

 Характеристика в рейтинге

 1.

 Philips Satinelle HP 6420/00

 Самый качественный из недорогих вариантов

 2.

 Braun 5780 Silk-epil

 Лучший среди женских эпиляторов с работой от сети

 3.

 Rowenta EP8050

 Самый надежный беспроводной вариант. Идеальное соотношение разумной цены и высокого качества

 4.

 Philips Lumea Prestige BRI950

 Лучший лазерный аппарат для дома

 5.

 Panasonic ES-ED70

 Идеальный аппарат для зоны бикини

Philips Satinelle HP 6420/00

Страна: Нидерланды

Бренд: Philips

Цена: 1390 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Бюджетный эпилятор выпущен именитой маркой Филипс. Он отличается универсальной съемной насадкой и эргономичной ручкой. Дисковая головка обеспечивает захват одновременно более 30 волосков. При этом аппарат основательно удаляет даже короткие и тонкие светлые волоски. 

Процедура проходит качественно и быстро, а кожа — надолго остается гладкой и нежной. На приборе 2 режима, поэтому можно варьировать скорость. В комплекте с дисковым устройством идет специальная щеточка, которая обеспечит качественную очистку прибора. Дешевый эпилятор можно купить на Алиэкспресс.

Плюсы:

длинный шнур;

предельно низкая цена;

экологичность;

снимаемая насадка, которую можно мыть;

эффективная работа.

Минусы:

нельзя использовать в душе.

Отзывы

Елена: «Простой и удобный в управлении. Хорошо сидит в руке, легкий, не скользит. Быстро очищается специальной щеточкой».

Braun 5780 Silk-epil

Страна: Германия

Бренд: Braun

Цена: 7250 рублей

Рейтинг: 4

Описание

Продолжает рейтинг лучших женских эпиляторов 2019 года модель от фирмы Браун. Этот аппарат признан лучшим решением в категории версий, работающих от сети. Устройство стоимостью до 10 тысяч рублей оснащено 4 насадками, предназначенных для разных участков тела: зоны подмышек, лица и т.д. 

Аппарат дополнен специальной насадкой-триммером и приспособлением с опцией массажера. Эпиляционная рабочая головка плавающего типа максимально точно повторяет контуры тела, поэтому качественно справляется с поставленной задачей. Модель обеспечена технологией Close-Grip для коротких волосков, а за безболезненность процедуры отвечает охлаждающая рукавица.

Плюсы:

подходит для разных участков тела и лица;

бесшумная работа;

можно использовать на чувствительной коже;

наличие подсветки;

4 режима работы;

роликовый массажер;

безболезненность.

Минусы:

приличная стоимость.

Отзывы

Марина: «Много разных насадок, охлаждающая рукавица, хорошая яркая подсветка (очень нужная вещь), длинный шнур, с насадкой массажа, вообще не чувствуется боль, 40 пинцетов делают свое дело».

Rowenta EP8050

Страна: Германия

Бренд: Rowenta

Цена: 3957 рублей

Рейтинг: 5

Описание

Надежный женский эпилятор, который отличается оптимальным соотношением высокого качества, функциональности и доступной стоимости. Модель имеет индикатор зарядки батареи и 2 скоростных режима. 

На приборе установлено 24 пинцета, которые отличаются высокой точностью. Эти детали выполнены из качественной нержавеющей стали. С их помощью можно эффективно удалить волоски длиной до ½ мм. Прибор используется для влажной и сухой эпиляции.

Плюсы:

отличная автономность;

быстрая зарядка;

в комплекте валик для пилинга;

есть насадка для деликатной эпиляции;

разумная цена.

Минусы:

слабые ограничители.

Отзывы

Фрида: «Время зарядки — 1 час, время работы — 40 минут. Удобный, можно пользоваться в душе с пеной, адекватный ценник. Насадка пилка и для деликатных зон. 24 пинцета из нержавейки».

Philips Lumea Prestige BRI950

Страна: Нидерланды

Бренд: Philips

Цена: 23 499 рублей

Рейтинг: 5

Описание

Лазерный эпилятор для домашнего использования. Аппарат подходит для точечного удаления нежелательных волос. На устройстве есть 5 режимов, которые можно регулировать в зависимости от оттенка кожи и ее типа. 

Прибор оснащен специальным предохранителем от случайных вспышек. Модель подходит для обработки интимной зоны, участков подмышками и на лице, рук и других участков тела. По отзывам покупателей, такой электроаппарат — один из самых мощных для удаления волос.

Плюсы:

возможность глубокого удаления волос;

многофункциональность;

высокое качество результат;

безопасность.

Минусы:

высокий ценник.

Отзывы

Екатерина: «Прибор компактный и не тяжелый, поэтому его легко можно взять с собой, если уезжаете на несколько месяцев из дома (например, на дачу или в длительную командировку)».

Panasonic ES-ED70

Страна: Япония

Бренд: Panasonic

Цена: 4904 рубля

Рейтинг: 4,5

Описание

Завершает рейтинг японская модель, работающая независимо от сети. В комплекте с эпилятором идут 4 сменные насадки: для подмышек и бикини, для деликатной работы, бритвенная версия со съемным гребешком и для эффективного глубокого воздействия. 

Эпилятор имеет 2 режима скорости и дополнена подвижной головкой плавающего типа. На нем установлена подсветка. В работе аппарат очень тихий. Модель с 48 пинцетами можно использовать в душе и ванной.

Плюсы:

набор сменных насадок;

бесшумность;

отличная автономность;

идеальная обработка зоны бикини;

возможность проведения сухой и влажной эпиляции.

Минусы:

не обнаружено.

Отзывы

Наталья: «Плавно и без неприятных ощущений. Причем, как во время сухой эпиляции, так и с пеной. Хорошо, что есть подсветка, с ней намного легче удается сделать кожу идеально гладкой. Когда я пользовалась бритвой, могла об этом только мечтать».

А какой эпилятор выбрали бы вы? Проголосуйте за него в нашем рейтинге!

Видео

Если вы все еще сомневаетесь, какой вариант лучше купить, тогда смотрите видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Техника
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