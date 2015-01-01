Идеальная гладкость: рейтинг лучших утюгов 2019 года

Чтобы вещи выглядели аккуратно и опрятно, их нужно не только стирать, но и основательно отглаживать. Однако не все утюги способны показать высокий результат. Какой же аппарат для дома выбрать? Многие просят: посоветуйте самый производительный, качественный и надежный вариант. Назвать только одну модель сложно, поскольку в каждой категории есть свои лидеры. Мы предлагаем вашему вниманию рейтинг утюгов 2019 года, в котором каждый вариант порадует своей работой и долговечностью.Рейтинг лучших утюгов 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Tefal Ultimate Pure FV9867Самый мощный паровой вариант2.Vitek VT-8313Самый качественный паровой утюг из бюджетной категории3.Tefal Freemove FV9976Лучшая беспроводная модель4.Maxwell MW-3057 VTИдеальная дорожная версия5.Philips Azur Elite GC5039Лучшая модель без терморегулятораTefal Ultimate Pure FV9867Страна: ФранцияБренд: TefalЦена: 10 511 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеМощная паровая модель от известного европейского производителя. Невзирая на то, что утюг относится к категории обычных решений, он вполне может конкурировать с парогенераторами. Резервуар, который идет в комплекте, рассчитан на 350 мл. Заливать жидкость можно из-под крана. Внутри тара оснащена сборником для извести и фильтром.У утюга есть система самоочистки. Поэтому в нем не скапливается накипь, что существенно продлевает его срок службы. Также в комплекте с моделью идет специальная насадка, которая предназначается для разглаживания деликатных тканей.Плюсы:мощный концентрированный паровой удар;двойная защитная система от накипи;нецарапающаяся подошва премиум класса;насадка для бережной глажки.Минусы:высокая стоимость.ОтзывыСветлана: «Утюг отличный. Гладит идеально. Капель от воды нет. Насадка для деликатных тканей действительно работает. Сборка Франция. Отпаривает отлично. Пиджак от костюма отпарили вертикально. Рекомендую».Vitek VT-8313Страна: РоссияБренд: VitekЦена: 2340 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеСреди самых бюджетных паровых моделей выделяется дешевая версия от российской марки. Решение со скромным ценником не оснащается интеллектуальными функциями, но его мощности достаточно для получения качественного результата в процессе глажки. Также привлекательно высокое качество материала.Модель получила двойное керамическое покрытие, разработанное на основе ноу-хау UniCera. Благодаря ему устройство стоимостью до 5000 рублей максимально легко движется по всем видам ткани. Антипригарные свойства — одна из особенностей техники. Ко всему прочему, устройство дополнено функцией автоматического отключения.Плюсы:низкая стоимость;система самоочистки от накипи;качественной покрытие из керамики;удобное крепление шнура.опция автоматического отключения.Минусы:узкое горлышко для залива воды.ОтзывыИрина: «Внешний вид, вес нормальный, удобная ручка, противокапельная система. Быстро греется и остывает. Система самоочистки тоже порадовала — не надо заморачиваться: лей и нажми кнопку, и накипи нет».Tefal Freemove FV9976Страна: ФранцияБренд: TefalЦена: 7490 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеПо многочисленным отзывам покупателей, среди беспроводных решений одной из лучшей моделей выступает разработка Тефаль. Хороший и надежный вариант, стоимостью менее 10 тысяч рублей, ориентирован на удобное и комфортное использование.Аппарат с горизонтальной зарядной площадкой оснащен максимально гладкой подошвой с функцией самоочищения. Уникально и расположение паровых каналов на ней. Они размещаются по всей площади, в том числе в носике. Док-станция очень быстро восстанавливает заряд.Плюсы:быстрая зарядка;автоматическая регулировка пара;наличие индикатора готовности устройства;не оставляет на одежде мокрых следов;безопасная док-станция;качественная защита от накипи.Минусы:нельзя поставить на пятку.ОтзывыТатьяна: «Беспроводной, подошва крепится к доске, быстро нагревается, достаточно тяжелый, отлично скользит, ничего не липнет, есть автоотключение».Maxwell MW-3057 VTСтрана: РоссияБренд: MaxwellЦена: 1099 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеА какой вариант выбрать в качестве дорожного утюга? Отличным решением окажется дешевая модель стоимостью менее 2000 рублей. Этот недорогой вариант имеет качественную антипригарную поверхность. Модель отлично справляется с разглаживанием почти всех видов ткани.Хорошая версия отлично расправляет даже большие складки, которые эффективно отпариваются. Также тут есть функция вертикального отпаривания. Маленький аппарат оснащен опцией парового удара и разбрызгивателем воды. У этого компактного дорожного устройства ручка складного типа.Дешевые дорожные версии также можно найти и заказать на Алиэкспресс, но брать такую технику стоит только после детального знакомства с отзывами.Плюсы:подачу пара можно регулировать;антипригарное покрытие подошвы;отличная мощность + опция быстрого нагрева;эффективное отпаривание.Минусы:не очень удобный шнур, который занимает много места.ОтзывыОлег: «Сам утюг компактный и очень маленький, ручка складывается, удобная».Philips Azur Elite GC5039Страна: НидерландыБренд: PhilipsЦена: 11 550 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеЗавершает наш обзор утюг без терморегулятора. Но какая модель из этой категории считается лучшей для дома? Отличное решение — версия от фирмы Philips. По мнению экспертов, этот дорогой аппарат вполне оправдывает свою стоимость. Почему стоит купить именно такую технику? Как минимум по той причине, что она на интуитивном уровне способна регулировать подачу пара и температуру нагрева.На аппарате с автоотключением установлен специальный датчик, который точно считывает скорость скольжения поверхности. За счет этого количество испарения воды может уменьшаться или увеличиваться. Более того, приближенный к профессиональному утюг может одновременно прогладить несколько слоев материала.Отличный конкурент этой модели — утюг от Bosch (Бош). Похожие версии есть в линейке Braun (Браун).Плюсы:наличие специального контейнера QuickCalc Release для мусора и извести;датчик контроля степени загрязнения;максимальная мощность;режим ионизации;высокая паропроизводительность;самоочистка.Минусы:высокая цена.ОтзывыПолина: «Хотелось бы отметить функцию интеллектуальной подачи пара и автоматического переключения температуры. Лично для меня это очень удобно, потому что не надо думать, что погладить первым, что потом, увеличив мощность, что гладить с паром, что без».А каким утюгом пользуетесь вы? Голосуйте за него!ВидеоРекомендации по выбору оптимального утюга для домашнего использования представлены в видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen