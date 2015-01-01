Идеальная гладкость: рейтинг лучших утюгов 2019 года
Чтобы вещи выглядели аккуратно и опрятно, их нужно не только стирать, но и основательно отглаживать. Однако не все утюги способны показать высокий результат. Какой же аппарат для дома выбрать? Многие просят: посоветуйте самый производительный, качественный и надежный вариант. Назвать только одну модель сложно, поскольку в каждой категории есть свои лидеры. Мы предлагаем вашему вниманию рейтинг утюгов 2019 года, в котором каждый вариант порадует своей работой и долговечностью.
Рейтинг лучших утюгов 2019 года
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Tefal Ultimate Pure FV9867
Самый мощный паровой вариант
2.
Vitek VT-8313
Самый качественный паровой утюг из бюджетной категории
3.
Tefal Freemove FV9976
Лучшая беспроводная модель
4.
Maxwell MW-3057 VT
Идеальная дорожная версия
5.
Philips Azur Elite GC5039
Лучшая модель без терморегулятора
Tefal Ultimate Pure FV9867
Страна: Франция
Бренд: Tefal
Цена: 10 511 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Мощная паровая модель от известного европейского производителя. Невзирая на то, что утюг относится к категории обычных решений, он вполне может конкурировать с парогенераторами. Резервуар, который идет в комплекте, рассчитан на 350 мл. Заливать жидкость можно из-под крана. Внутри тара оснащена сборником для извести и фильтром.
У утюга есть система самоочистки. Поэтому в нем не скапливается накипь, что существенно продлевает его срок службы. Также в комплекте с моделью идет специальная насадка, которая предназначается для разглаживания деликатных тканей.
Плюсы:
мощный концентрированный паровой удар;
двойная защитная система от накипи;
нецарапающаяся подошва премиум класса;
насадка для бережной глажки.
Минусы:
высокая стоимость.
Отзывы
Светлана: «Утюг отличный. Гладит идеально. Капель от воды нет. Насадка для деликатных тканей действительно работает. Сборка Франция. Отпаривает отлично. Пиджак от костюма отпарили вертикально. Рекомендую».
Vitek VT-8313
Страна: Россия
Бренд: Vitek
Цена: 2340 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Среди самых бюджетных паровых моделей выделяется дешевая версия от российской марки. Решение со скромным ценником не оснащается интеллектуальными функциями, но его мощности достаточно для получения качественного результата в процессе глажки. Также привлекательно высокое качество материала.
Модель получила двойное керамическое покрытие, разработанное на основе ноу-хау UniCera. Благодаря ему устройство стоимостью до 5000 рублей максимально легко движется по всем видам ткани. Антипригарные свойства — одна из особенностей техники. Ко всему прочему, устройство дополнено функцией автоматического отключения.
Плюсы:
низкая стоимость;
система самоочистки от накипи;
качественной покрытие из керамики;
удобное крепление шнура.
опция автоматического отключения.
Минусы:
узкое горлышко для залива воды.
Отзывы
Ирина: «Внешний вид, вес нормальный, удобная ручка, противокапельная система. Быстро греется и остывает. Система самоочистки тоже порадовала — не надо заморачиваться: лей и нажми кнопку, и накипи нет».
Tefal Freemove FV9976
Страна: Франция
Бренд: Tefal
Цена: 7490 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
По многочисленным отзывам покупателей, среди беспроводных решений одной из лучшей моделей выступает разработка Тефаль. Хороший и надежный вариант, стоимостью менее 10 тысяч рублей, ориентирован на удобное и комфортное использование.
Аппарат с горизонтальной зарядной площадкой оснащен максимально гладкой подошвой с функцией самоочищения. Уникально и расположение паровых каналов на ней. Они размещаются по всей площади, в том числе в носике. Док-станция очень быстро восстанавливает заряд.
Плюсы:
быстрая зарядка;
автоматическая регулировка пара;
наличие индикатора готовности устройства;
не оставляет на одежде мокрых следов;
безопасная док-станция;
качественная защита от накипи.
Минусы:
нельзя поставить на пятку.
Отзывы
Татьяна: «Беспроводной, подошва крепится к доске, быстро нагревается, достаточно тяжелый, отлично скользит, ничего не липнет, есть автоотключение».
Maxwell MW-3057 VT
Страна: Россия
Бренд: Maxwell
Цена: 1099 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
А какой вариант выбрать в качестве дорожного утюга? Отличным решением окажется дешевая модель стоимостью менее 2000 рублей. Этот недорогой вариант имеет качественную антипригарную поверхность. Модель отлично справляется с разглаживанием почти всех видов ткани.
Хорошая версия отлично расправляет даже большие складки, которые эффективно отпариваются. Также тут есть функция вертикального отпаривания. Маленький аппарат оснащен опцией парового удара и разбрызгивателем воды. У этого компактного дорожного устройства ручка складного типа.
Дешевые дорожные версии также можно найти и заказать на Алиэкспресс, но брать такую технику стоит только после детального знакомства с отзывами.
Плюсы:
подачу пара можно регулировать;
антипригарное покрытие подошвы;
отличная мощность + опция быстрого нагрева;
эффективное отпаривание.
Минусы:
не очень удобный шнур, который занимает много места.
Отзывы
Олег: «Сам утюг компактный и очень маленький, ручка складывается, удобная».
Philips Azur Elite GC5039
Страна: Нидерланды
Бренд: Philips
Цена: 11 550 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Завершает наш обзор утюг без терморегулятора. Но какая модель из этой категории считается лучшей для дома? Отличное решение — версия от фирмы Philips. По мнению экспертов, этот дорогой аппарат вполне оправдывает свою стоимость. Почему стоит купить именно такую технику? Как минимум по той причине, что она на интуитивном уровне способна регулировать подачу пара и температуру нагрева.
На аппарате с автоотключением установлен специальный датчик, который точно считывает скорость скольжения поверхности. За счет этого количество испарения воды может уменьшаться или увеличиваться. Более того, приближенный к профессиональному утюг может одновременно прогладить несколько слоев материала.
Отличный конкурент этой модели — утюг от Bosch (Бош). Похожие версии есть в линейке Braun (Браун).
Плюсы:
наличие специального контейнера QuickCalc Release для мусора и извести;
датчик контроля степени загрязнения;
максимальная мощность;
режим ионизации;
высокая паропроизводительность;
самоочистка.
Минусы:
высокая цена.
Отзывы
Полина: «Хотелось бы отметить функцию интеллектуальной подачи пара и автоматического переключения температуры. Лично для меня это очень удобно, потому что не надо думать, что погладить первым, что потом, увеличив мощность, что гладить с паром, что без».
А каким утюгом пользуетесь вы? Голосуйте за него!
Видео
Рекомендации по выбору оптимального утюга для домашнего использования представлены в видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen