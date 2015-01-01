Выбираем телевизор для дома: рейтинг лучших моделей 2019 года

Телевизор — неотъемлемая часть обихода в каждой семье, как кухонная плита или холодильник. Сегодня продают множество достойных моделей на 28, 32, 40 и более дюймов по диагонали. Можно отыскать недорогие устройства (даже на Алиэкспресс), решения в пределах 20000-40000 рублей и роскошные варианты. Но какой из них лучше? Модели каких марок самые достойные?Рейтинг лучших телевизоров 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Samsung UE43N5570AUЛучший вариант в формате Full HD2.LG 22LH450VОдин из лучших бюджетных телевизоров3.Xiaomi Mi TV 4A 50Самая качественная модель с диагональю 46-49 дюймов. Smart TV4.Sony KD-65A1Самый мощный телевизор 4К5.LG OLED65C8Одна из самых недорогих версий 4КSamsung UE43N5570AUСтрана: Южная КореяБренд: SamsungЦена: 24 990 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеОткрывает рейтинг лучших телевизоров 2019 года модель от известной марки Samsung. Прибор стоимостью до 25 000 рублей отличается дисплеем на 43 дюйма. Техника с Full HD и тонкими рамками получила подсветку, выполненную по технологии Edge LED.Благодаря высокому разрешению матрицы модель отличается высоким качеством картинки и хорошей детализацией. Уникальная особенность этого LED-ТВ от Самсунг — возможность управления со смартфона. Кстати, изображения с мобильного устройства можно в несколько кликов вывести на экран.Плюсы:PQI-500 — индекс качества изображения;есть Wi-Fi и 2хUSB;прием разных типов сигналов;приемлемая стоимость;режим Natural Mode.Минусы:нет гнезда под наушники.ОтзывыАлександр: «Изображение, звук, программное обеспечение — все ясно и понятно».LG 22LH450VСтрана: Южная КореяБренд: LGЦена: 11 650 рублейРейтинг: 5ОписаниеБюджетный телевизор стоимостью чуть выше 10 000 рублей от LG привлекает не только своей скромной ценой по сравнению с новыми OLED-моделями. Представленная дешевая модель из категории до 24 дюймов оснащена качественным экраном Full HD с антибликовым покрытием. Есть встроенная возможность смотреть ролики и фильмы с использованием внешнего носителя.На устройстве установлена современная IPS матрица. Вкупе с экраном на 55 см по диагонали она обеспечивает отличный угол обзора. У этого решения быстрое переключение каналов, естественная глубокая цветопередача, качественная картинка и динамическая яркость. Такой прибор можно смело купить на дачу или кухню.Плюсы:высокое качество звука;разумная цена;отличная цветопередача;возможность подключения к ноутбуку или ПК;предельно понятное меню на русском языке.Минусы:нет крепления к стене;аналоговые входы отсутствуют.ОтзывыРуслан: «Недорого для бренда, хорошее качество картинки, все нужные интерфейсы: USB, HDMI, CI+, DVB T2, DVB S2».Борис: «Пульт удобен, меню понятное — подсказки есть у каждого пункта».Xiaomi Mi TV 4A 50Страна: КитайБренд: XiaomiЦена: 29 990 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеВ категории устройств с диагональю экрана от 46 до 49 дюймов, этот ЖК-вариант с функцией Smart TV считается одним из лучших. Китайский прибор стоимостью менее 30 000 рублей создан на базе ОС Android с оболочкой MIUI TV. У устройства от известной марки не только приличная диагональ экрана (126 см), но и тончайшие рамки вокруг него.На телевизоре установлен мощный процессор Amlogic L962 на 4 ядра. В сочетании с 2 Гб встроенной памяти, обеспечивает качественную и быструю работу. Также умный прибор оснащен фирменными опциями Mi TV, встроенным Bluetooth 4.2 LE, который позволяет подсоединить клавиатуру и PS4 Pro.Плюсы:функции «умного» ТВ;пульт ДУ с опцией голосового набора;качественная картинка;более 10 полезных «фишек».Минусы:сложности в освоении ПО.ОтзывыСергей: «Телевизор с ноутом подружились сразу через hdmi, качество картинки 5 баллов».Sony KD-65A1Страна: ЯпонияБренд: SonyЦена: 242 399 рублейРейтинг: 4ОписаниеПродолжает топ-5 лучших телевизоров современная модель 4K от одного из самых известных производителей. Чем же отличается этот дорогой вариант от Sony с OLED-экраном? Выбрать модель стоит тем, кому нравится оригинальный дизайн ТВ. Здесь он представлен в формате без рамок и подставки для экрана.Среди версий с диагональю 65-75 дюймов, по мнению специалистов, эта модель одна из самых лучших по степени надежности. Каждый оценит максимально реалистичные картинки и подробную детализацию. Аппарат на базе Android имеет поддержку HDR, опцию умного ТВ и три встроенных ТВ-тюнера.Плюсы:множество портов;высококачественная цветопередача;опция Smart TV;эффектные размеры.Минусы:очень высокая стоимость.ОтзывыАлександра: «Это компьютер на Андроид с потрясающим экраном. Картинка живая. Много портов, удобный пульт, хороший голосовой поиск в интернете фильмов».Артем: «Однозначно один из лучших на рынке. Цвета, контрастность, бесконечный черный».LG OLED65C8Страна: Южная КореяБренд: LGЦена: 123 500 рублейРейтинг: 5ОписаниеЗавершает рейтинг вариант из серии 4К. Но он считается относительно недорогим решением из этой категории. Аппарат с OLED-экраном в диагонали получил почти 65 дюймов. Сколько это в сантиметрах? 164 см, которых вполне достаточно, чтобы с комфортом смотреть фильмы.Также на устройстве есть Wi-Fi, поддержка HDR, опция Smart TV, USBx3, HDMIx4, DVB-T2. Так что в использовании телевизор от LG очень комфортный. По отзывам покупателей, он сполна позволяет насладиться отличным звуком и высоким качеством изображения.Плюсы:большое количество выходов;максимальная детализированность изображения;качественная цветопередача;удобный угол обзора.Минусы:не обнаружено.ОтзывыДенис: «Просто потрясающая картинка, для меня это самое важное».Алексей: «Углы обзора 190 градусов (дальше уже стена мешает). При изменении угла обзора ни цвета, ни контрастность почти не изменяются».А какой телевизор купили бы вы? Голосуйте за ту модель, которая приглянулась больше всего!ВидеоНе знаете, как выбрать качественный современный телевизор? Тогда знакомьтесь с видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen