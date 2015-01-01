в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
12
0
Нравится0

Выбираем телевизор для дома: рейтинг лучших моделей 2019 года

Andre
Выбираем телевизор для дома: рейтинг лучших моделей 2019 года
 

Телевизор — неотъемлемая часть обихода в каждой семье, как кухонная плита или холодильник. Сегодня продают множество достойных моделей на 28, 32, 40 и более дюймов по диагонали. Можно отыскать недорогие устройства (даже на Алиэкспресс), решения в пределах 20000-40000 рублей и роскошные варианты. Но какой из них лучше? Модели каких марок самые достойные?

Рейтинг лучших телевизоров 2019 года

 Место

 Название

 Характеристика в рейтинге

 1.

 Samsung UE43N5570AU

 Лучший вариант в формате Full HD

 2.

 LG 22LH450V

 Один из лучших бюджетных телевизоров

 3.

 Xiaomi Mi TV 4A 50

 Самая качественная модель с диагональю 46-49 дюймов. Smart TV

 4.

 Sony KD-65A1

 Самый мощный телевизор 4К

 5.

 LG OLED65C8

 Одна из самых недорогих версий 4К

Samsung UE43N5570AU

Страна: Южная Корея

Бренд: Samsung

Цена: 24 990 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

Открывает рейтинг лучших телевизоров 2019 года модель от известной марки Samsung. Прибор стоимостью до 25 000 рублей отличается дисплеем на 43 дюйма. Техника с Full HD и тонкими рамками получила подсветку, выполненную по технологии Edge LED. 

Благодаря высокому разрешению матрицы модель отличается высоким качеством картинки и хорошей детализацией. Уникальная особенность этого LED-ТВ от Самсунг — возможность управления со смартфона. Кстати, изображения с мобильного устройства можно в несколько кликов вывести на экран.

Плюсы:

PQI-500 — индекс качества изображения;

есть Wi-Fi и 2хUSB;

прием разных типов сигналов;

приемлемая стоимость;

режим Natural Mode.

Минусы:

нет гнезда под наушники.

Отзывы

Александр: «Изображение, звук, программное обеспечение — все ясно и понятно».

LG 22LH450V

Страна: Южная Корея

Бренд: LG

Цена: 11 650 рублей

Рейтинг: 5

Описание

Бюджетный телевизор стоимостью чуть выше 10 000 рублей от LG привлекает не только своей скромной ценой по сравнению с новыми OLED-моделями. Представленная дешевая модель из категории до 24 дюймов оснащена качественным экраном Full HD с антибликовым покрытием. Есть встроенная возможность смотреть ролики и фильмы с использованием внешнего носителя. 

На устройстве установлена современная IPS матрица. Вкупе с экраном на 55 см по диагонали она обеспечивает отличный угол обзора. У этого решения быстрое переключение каналов, естественная глубокая цветопередача, качественная картинка и динамическая яркость. Такой прибор можно смело купить на дачу или кухню.

Плюсы:

высокое качество звука;

разумная цена;

отличная цветопередача;

возможность подключения к ноутбуку или ПК;

предельно понятное меню на русском языке.

Минусы:

нет крепления к стене;

аналоговые входы отсутствуют.

Отзывы

Руслан: «Недорого для бренда, хорошее качество картинки, все нужные интерфейсы: USB, HDMI, CI+, DVB T2, DVB S2».

Борис: «Пульт удобен, меню понятное — подсказки есть у каждого пункта».

Xiaomi Mi TV 4A 50

Страна: Китай

Бренд: Xiaomi

Цена: 29 990 рублей

Рейтинг: 4,5

Описание

В категории устройств с диагональю экрана от 46 до 49 дюймов, этот ЖК-вариант с функцией Smart TV считается одним из лучших. Китайский прибор стоимостью менее 30 000 рублей создан на базе ОС Android с оболочкой MIUI TV. У устройства от известной марки не только приличная диагональ экрана (126 см), но и тончайшие рамки вокруг него.

На телевизоре установлен мощный процессор Amlogic L962 на 4 ядра. В сочетании с 2 Гб встроенной памяти, обеспечивает качественную и быструю работу. Также умный прибор оснащен фирменными опциями Mi TV, встроенным Bluetooth 4.2 LE, который позволяет подсоединить клавиатуру и PS4 Pro.

Плюсы:

функции «умного» ТВ;

пульт ДУ с опцией голосового набора;

качественная картинка;

более 10 полезных «фишек».

Минусы:

сложности в освоении ПО.

Отзывы

Сергей: «Телевизор с ноутом подружились сразу через hdmi, качество картинки 5 баллов».

Sony KD-65A1

Страна: Япония

Бренд: Sony

Цена: 242 399 рублей

Рейтинг: 4

Описание

Продолжает топ-5 лучших телевизоров современная модель 4K от одного из самых известных производителей. Чем же отличается этот дорогой вариант от Sony с OLED-экраном? Выбрать модель стоит тем, кому нравится оригинальный дизайн ТВ. Здесь он представлен в формате без рамок и подставки для экрана. 

Среди версий с диагональю 65-75 дюймов, по мнению специалистов, эта модель одна из самых лучших по степени надежности. Каждый оценит максимально реалистичные картинки и подробную детализацию. Аппарат на базе Android имеет поддержку HDR, опцию умного ТВ и три встроенных ТВ-тюнера.

Плюсы:

множество портов;

высококачественная цветопередача;

опция Smart TV;

эффектные размеры.

Минусы:

очень высокая стоимость.

Отзывы

Александра: «Это компьютер на Андроид с потрясающим экраном. Картинка живая. Много портов, удобный пульт, хороший голосовой поиск в интернете фильмов».

Артем: «Однозначно один из лучших на рынке. Цвета, контрастность, бесконечный черный».

LG OLED65C8

Страна: Южная Корея

Бренд: LG

Цена: 123 500 рублей

Рейтинг: 5

Описание

Завершает рейтинг вариант из серии 4К. Но он считается относительно недорогим решением из этой категории. Аппарат с OLED-экраном в диагонали получил почти 65 дюймов. Сколько это в сантиметрах? 164 см, которых вполне достаточно, чтобы с комфортом смотреть фильмы. 

Также на устройстве есть Wi-Fi, поддержка HDR, опция Smart TV, USBx3, HDMIx4, DVB-T2. Так что в использовании телевизор от LG очень комфортный. По отзывам покупателей, он сполна позволяет насладиться отличным звуком и высоким качеством изображения.

Плюсы:

большое количество выходов;

максимальная детализированность изображения;

качественная цветопередача;

удобный угол обзора.

Минусы:

не обнаружено.

Отзывы

Денис: «Просто потрясающая картинка, для меня это самое важное».

Алексей: «Углы обзора 190 градусов (дальше уже стена мешает). При изменении угла обзора ни цвета, ни контрастность почти не изменяются».

А какой телевизор купили бы вы? Голосуйте за ту модель, которая приглянулась больше всего!

Видео

Не знаете, как выбрать качественный современный телевизор? Тогда знакомьтесь с видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Техника
Похожие новости:
Какой iPhone купить в 2019 году, а на какой лучше не тратиться

Какой iPhone купить в 2019 году, а на какой лучше не тратиться

Обо всем
Выбираем холодильник: 5 лучших по качеству и надежности моделей

Выбираем холодильник: 5 лучших по качеству и надежности моделей

Обо всем
Рейтинг самых хороших планшетов: какой лучше выбрать в 2019 году

Рейтинг самых хороших планшетов: какой лучше выбрать в 2019 году

Обо всем
Топ-5 лучших роботов-пылесосов: честный рейтинг

Топ-5 лучших роботов-пылесосов: честный рейтинг

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Впишите недостающие буквы - м*ки*ж ли*а