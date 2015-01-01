Выбираем телевизор для дома: рейтинг лучших моделей 2019 года
Телевизор — неотъемлемая часть обихода в каждой семье, как кухонная плита или холодильник. Сегодня продают множество достойных моделей на 28, 32, 40 и более дюймов по диагонали. Можно отыскать недорогие устройства (даже на Алиэкспресс), решения в пределах 20000-40000 рублей и роскошные варианты. Но какой из них лучше? Модели каких марок самые достойные?
Рейтинг лучших телевизоров 2019 года
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Samsung UE43N5570AU
Лучший вариант в формате Full HD
2.
LG 22LH450V
Один из лучших бюджетных телевизоров
3.
Xiaomi Mi TV 4A 50
Самая качественная модель с диагональю 46-49 дюймов. Smart TV
4.
Sony KD-65A1
Самый мощный телевизор 4К
5.
LG OLED65C8
Одна из самых недорогих версий 4К
Samsung UE43N5570AU
Страна: Южная Корея
Бренд: Samsung
Цена: 24 990 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Открывает рейтинг лучших телевизоров 2019 года модель от известной марки Samsung. Прибор стоимостью до 25 000 рублей отличается дисплеем на 43 дюйма. Техника с Full HD и тонкими рамками получила подсветку, выполненную по технологии Edge LED.
Благодаря высокому разрешению матрицы модель отличается высоким качеством картинки и хорошей детализацией. Уникальная особенность этого LED-ТВ от Самсунг — возможность управления со смартфона. Кстати, изображения с мобильного устройства можно в несколько кликов вывести на экран.
Плюсы:
PQI-500 — индекс качества изображения;
есть Wi-Fi и 2хUSB;
прием разных типов сигналов;
приемлемая стоимость;
режим Natural Mode.
Минусы:
нет гнезда под наушники.
Отзывы
Александр: «Изображение, звук, программное обеспечение — все ясно и понятно».
LG 22LH450V
Страна: Южная Корея
Бренд: LG
Цена: 11 650 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Бюджетный телевизор стоимостью чуть выше 10 000 рублей от LG привлекает не только своей скромной ценой по сравнению с новыми OLED-моделями. Представленная дешевая модель из категории до 24 дюймов оснащена качественным экраном Full HD с антибликовым покрытием. Есть встроенная возможность смотреть ролики и фильмы с использованием внешнего носителя.
На устройстве установлена современная IPS матрица. Вкупе с экраном на 55 см по диагонали она обеспечивает отличный угол обзора. У этого решения быстрое переключение каналов, естественная глубокая цветопередача, качественная картинка и динамическая яркость. Такой прибор можно смело купить на дачу или кухню.
Плюсы:
высокое качество звука;
разумная цена;
отличная цветопередача;
возможность подключения к ноутбуку или ПК;
предельно понятное меню на русском языке.
Минусы:
нет крепления к стене;
аналоговые входы отсутствуют.
Отзывы
Руслан: «Недорого для бренда, хорошее качество картинки, все нужные интерфейсы: USB, HDMI, CI+, DVB T2, DVB S2».
Борис: «Пульт удобен, меню понятное — подсказки есть у каждого пункта».
Xiaomi Mi TV 4A 50
Страна: Китай
Бренд: Xiaomi
Цена: 29 990 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
В категории устройств с диагональю экрана от 46 до 49 дюймов, этот ЖК-вариант с функцией Smart TV считается одним из лучших. Китайский прибор стоимостью менее 30 000 рублей создан на базе ОС Android с оболочкой MIUI TV. У устройства от известной марки не только приличная диагональ экрана (126 см), но и тончайшие рамки вокруг него.
На телевизоре установлен мощный процессор Amlogic L962 на 4 ядра. В сочетании с 2 Гб встроенной памяти, обеспечивает качественную и быструю работу. Также умный прибор оснащен фирменными опциями Mi TV, встроенным Bluetooth 4.2 LE, который позволяет подсоединить клавиатуру и PS4 Pro.
Плюсы:
функции «умного» ТВ;
пульт ДУ с опцией голосового набора;
качественная картинка;
более 10 полезных «фишек».
Минусы:
сложности в освоении ПО.
Отзывы
Сергей: «Телевизор с ноутом подружились сразу через hdmi, качество картинки 5 баллов».
Sony KD-65A1
Страна: Япония
Бренд: Sony
Цена: 242 399 рублей
Рейтинг: 4
Описание
Продолжает топ-5 лучших телевизоров современная модель 4K от одного из самых известных производителей. Чем же отличается этот дорогой вариант от Sony с OLED-экраном? Выбрать модель стоит тем, кому нравится оригинальный дизайн ТВ. Здесь он представлен в формате без рамок и подставки для экрана.
Среди версий с диагональю 65-75 дюймов, по мнению специалистов, эта модель одна из самых лучших по степени надежности. Каждый оценит максимально реалистичные картинки и подробную детализацию. Аппарат на базе Android имеет поддержку HDR, опцию умного ТВ и три встроенных ТВ-тюнера.
Плюсы:
множество портов;
высококачественная цветопередача;
опция Smart TV;
эффектные размеры.
Минусы:
очень высокая стоимость.
Отзывы
Александра: «Это компьютер на Андроид с потрясающим экраном. Картинка живая. Много портов, удобный пульт, хороший голосовой поиск в интернете фильмов».
Артем: «Однозначно один из лучших на рынке. Цвета, контрастность, бесконечный черный».
LG OLED65C8
Страна: Южная Корея
Бренд: LG
Цена: 123 500 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Завершает рейтинг вариант из серии 4К. Но он считается относительно недорогим решением из этой категории. Аппарат с OLED-экраном в диагонали получил почти 65 дюймов. Сколько это в сантиметрах? 164 см, которых вполне достаточно, чтобы с комфортом смотреть фильмы.
Также на устройстве есть Wi-Fi, поддержка HDR, опция Smart TV, USBx3, HDMIx4, DVB-T2. Так что в использовании телевизор от LG очень комфортный. По отзывам покупателей, он сполна позволяет насладиться отличным звуком и высоким качеством изображения.
Плюсы:
большое количество выходов;
максимальная детализированность изображения;
качественная цветопередача;
удобный угол обзора.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Денис: «Просто потрясающая картинка, для меня это самое важное».
Алексей: «Углы обзора 190 градусов (дальше уже стена мешает). При изменении угла обзора ни цвета, ни контрастность почти не изменяются».
А какой телевизор купили бы вы? Голосуйте за ту модель, которая приглянулась больше всего!
Видео
Не знаете, как выбрать качественный современный телевизор? Тогда знакомьтесь с видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen