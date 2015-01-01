Как выбрать блендер: топ-5 лучших моделей 2019 года
Когда нужно приготовить пюре, смузи, суп с консистенцией крема, то толкушки, ножа и прочих привычных приспособлений точно будет недостаточно. Но и на полноценный кухонный комбайн деньги есть далеко не в каждой семье. В такой ситуации прекрасным решением окажется функциональный блендер. Как не растеряться в разнообразии предложений и выбрать подходящую модель? Рассказываем о 5 самых надежных решениях текущего года.
Рейтинг самых лучших блендеров 2019 года
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Bosch MSM 66110
Самый качественный простой вариант погружного типа
2.
Moulinex DD643132
Лучший погружной блендер с насадкой-измельчителем
3.
Philips HR 2166 Viva Collection
Самый надежный стационарный блендер
4.
Polaris PTB 0204G
Лучшее соотношение скромной цены и отличного качества
5.
Braun MQ 9087X MultiQuick 9
Самый качественный вариант с функцией кухонного комбайна
Bosch MSM 66110
Страна: Германия
Бренд: Bosch
Цена: 1643 рубля
Рейтинг: 4,5
Описание
Открывает топ-5 лучших блендеров бюджетная немецкая модель, которая отличается предельной простотой. Мощный и надежный вариант ручного типа не оснащен дополнительными насадками, а предназначен для использования только в качестве блендера.
Устройство можно купить как отличное дополнение в обиход, где уже есть кухонный комбайн. На этом приборе только 1 скорость, но есть дополнительный турбо-режим. Ножи острые и сильные. Отлично справляются с эффективным и быстрым измельчением продуктов. Ручка удобная, не скользит. В комплекте присутствует мерная емкость.
Плюсы:
простота в использовании;
качественная сборка;
отличная мощность.
Минусы:
только 1 режим скорости.
Отзывы
Александр: «Удобно мыть и хранить. Нож можно снять и хранить подальше от детей».
Moulinex DD643132
Страна: Франция
Бренд: Moulinex
Цена: 2951 рубль
Рейтинг: 4,5
Описание
Продолжает список качественный погружной блендер от известной фирмы. Модель из серии Optichef отличается высокой мощностью (800 Вт). Сборка прибора осуществляется на территории КНР, но это никак не влияет на качество устройства и его долговечность.
Прибор с механическим управлением оснащен удобной ручкой. Имеет нескользящее матовое покрытие, а погружная деталь выполнена из нержавейки. Форма ножа уникальна, как и конструкция чаши. Поэтому вокруг активного элемента создается правильный поток, защищая кухню от брызг. У модели 20 скоростей и наличие турбо-режима.
Плюсы:
эргономичная конструкция;
надежность;
высокая функциональность;
тихая работа;
доступная стоимость.
Минусы:
объем измельчителя только 500 мл.
Отзывы
Никита: «Мощный, много скоростей, неплохая комплектация, отличная эргономика».
Philips HR 2166 Viva Collection
Страна: Нидерланды
Бренд: Philips
Цена: 4729 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Отличный стационарный вариант по приемлемой стоимости. Мощный настольный блендер позволяет готовить более 10 блюд. Подходит для приготовления детского питания, холодных супов, коктейлей, смузи, овощных пюре, как на лучших кулинарных фото.
Модель отличается стильным дизайном и приличной мощностью. На универсальном аппарате установлен качественный нож с 5 уникальными лезвиями. Благодаря им измельчение получается равномерным и быстрым. Такую технику стоит взять для дома тем, кто часто экспериментирует на кухне.
Плюсы:
можно измельчать лук, зелень, мясо, орехи и овощи;
наличие вместительного кувшина для готовых продуктов;
множество дополнительных насадок;
разумная цена.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Валентина: «Отличный блендер. Очень функционален: помимо стандартного для блендера приготовления коктейлей, супов-пюре и смузи можно молоть кофе, измельчать орешки, делать фарш и соки».
Polaris PTB 0204G
Страна: Россия
Бренд: Polaris
Цена: 2219 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Этот дешевый стационарный блендер от известной российской марки идет в комплекте со стеклянным кувшином. Его объем составляет 1,2 л. Вполне хватает, чтобы делать фруктовые пюре, соусы, овощные супы, коктейли. Мотор, установленный на приборе, имеет мощность 600 Вт.
Аппарат оснащен прочными ножами, позволяя быстро и основательно перебивать самые разные виды продуктов, в том числе кубики льда. В устройстве 2 основных режима и импульсная опция. На столе блендер размещается стабильно и устойчиво. Модель для тех, кто хочет получить качественное решение, но не желает переплачивать за бренд.
Плюсы:
качественная сборка;
высокая функциональность;
надежность;
адекватная цена.
Минусы:
небольшая емкость чаши.
Отзывы
Константин: «Увесистая, прочная, большая стеклянная чаша, которую легко мыть. Мощный: дробит лед для мохито, тесто месит, коктейли из любых фруктов делает. Не греется, не пахнет. Хорошо фиксируется присосками к столешнице, чтобы не скакал во время работы».
Braun MQ 9087X MultiQuick 9
Страна: Германия
Бренд: Braun
Цена: 10528 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Этот погружной блендер с функциями кухонного комбайна отличается максимальной производительностью и высокой функциональностью. Мощность на 1000 Вт, эргономичный корпус из металла и черного пластика — отличительные черты модели.
Устройство имеет 10 режимов. Также есть импульсная система работы и турбо-режим. Уникальны установленные ножи. Они перемещаются вверх-вниз и имеют дробящий элемент. Благодаря этому продукты перемалываются просто, быстро и качественно.
Плюсы:
не оставляет брызг;
максимальная производительность;
высокая функциональность;
множество приспособлений в комплекте;
подходит для замешивания теста.
Минусы:
короткий шнур.
Отзывы
Людмила: «Многофункциональность. Достойное качество материалов, из которых он изготовлен. Высокая мощность, и при этом, достаточно тихая работа двигателя».
А какой блендер купили бы вы? Оставьте свой голос за понравившуюся модель!
Видео
О том, что нужно учесть при выборе такой техники, смотрите в видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen