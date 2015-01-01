Как выбрать блендер: топ-5 лучших моделей 2019 года

Когда нужно приготовить пюре, смузи, суп с консистенцией крема, то толкушки, ножа и прочих привычных приспособлений точно будет недостаточно. Но и на полноценный кухонный комбайн деньги есть далеко не в каждой семье. В такой ситуации прекрасным решением окажется функциональный блендер. Как не растеряться в разнообразии предложений и выбрать подходящую модель? Рассказываем о 5 самых надежных решениях текущего года.Рейтинг самых лучших блендеров 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Bosch MSM 66110Самый качественный простой вариант погружного типа2.Moulinex DD643132Лучший погружной блендер с насадкой-измельчителем3.Philips HR 2166 Viva CollectionСамый надежный стационарный блендер4.Polaris PTB 0204GЛучшее соотношение скромной цены и отличного качества5.Braun MQ 9087X MultiQuick 9Самый качественный вариант с функцией кухонного комбайнаBosch MSM 66110Страна: ГерманияБренд: BoschЦена: 1643 рубляРейтинг: 4,5ОписаниеОткрывает топ-5 лучших блендеров бюджетная немецкая модель, которая отличается предельной простотой. Мощный и надежный вариант ручного типа не оснащен дополнительными насадками, а предназначен для использования только в качестве блендера.Устройство можно купить как отличное дополнение в обиход, где уже есть кухонный комбайн. На этом приборе только 1 скорость, но есть дополнительный турбо-режим. Ножи острые и сильные. Отлично справляются с эффективным и быстрым измельчением продуктов. Ручка удобная, не скользит. В комплекте присутствует мерная емкость.Плюсы:простота в использовании;качественная сборка;отличная мощность.Минусы:только 1 режим скорости.ОтзывыАлександр: «Удобно мыть и хранить. Нож можно снять и хранить подальше от детей».Moulinex DD643132Страна: ФранцияБренд: MoulinexЦена: 2951 рубльРейтинг: 4,5ОписаниеПродолжает список качественный погружной блендер от известной фирмы. Модель из серии Optichef отличается высокой мощностью (800 Вт). Сборка прибора осуществляется на территории КНР, но это никак не влияет на качество устройства и его долговечность.Прибор с механическим управлением оснащен удобной ручкой. Имеет нескользящее матовое покрытие, а погружная деталь выполнена из нержавейки. Форма ножа уникальна, как и конструкция чаши. Поэтому вокруг активного элемента создается правильный поток, защищая кухню от брызг. У модели 20 скоростей и наличие турбо-режима.Плюсы:эргономичная конструкция;надежность;высокая функциональность;тихая работа;доступная стоимость.Минусы:объем измельчителя только 500 мл.ОтзывыНикита: «Мощный, много скоростей, неплохая комплектация, отличная эргономика».Philips HR 2166 Viva CollectionСтрана: НидерландыБренд: PhilipsЦена: 4729 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеОтличный стационарный вариант по приемлемой стоимости. Мощный настольный блендер позволяет готовить более 10 блюд. Подходит для приготовления детского питания, холодных супов, коктейлей, смузи, овощных пюре, как на лучших кулинарных фото.Модель отличается стильным дизайном и приличной мощностью. На универсальном аппарате установлен качественный нож с 5 уникальными лезвиями. Благодаря им измельчение получается равномерным и быстрым. Такую технику стоит взять для дома тем, кто часто экспериментирует на кухне.Плюсы:можно измельчать лук, зелень, мясо, орехи и овощи;наличие вместительного кувшина для готовых продуктов;множество дополнительных насадок;разумная цена.Минусы:не обнаружено.ОтзывыВалентина: «Отличный блендер. Очень функционален: помимо стандартного для блендера приготовления коктейлей, супов-пюре и смузи можно молоть кофе, измельчать орешки, делать фарш и соки».Polaris PTB 0204GСтрана: РоссияБренд: PolarisЦена: 2219 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеЭтот дешевый стационарный блендер от известной российской марки идет в комплекте со стеклянным кувшином. Его объем составляет 1,2 л. Вполне хватает, чтобы делать фруктовые пюре, соусы, овощные супы, коктейли. Мотор, установленный на приборе, имеет мощность 600 Вт.Аппарат оснащен прочными ножами, позволяя быстро и основательно перебивать самые разные виды продуктов, в том числе кубики льда. В устройстве 2 основных режима и импульсная опция. На столе блендер размещается стабильно и устойчиво. Модель для тех, кто хочет получить качественное решение, но не желает переплачивать за бренд.Плюсы:качественная сборка;высокая функциональность;надежность;адекватная цена.Минусы:небольшая емкость чаши.ОтзывыКонстантин: «Увесистая, прочная, большая стеклянная чаша, которую легко мыть. Мощный: дробит лед для мохито, тесто месит, коктейли из любых фруктов делает. Не греется, не пахнет. Хорошо фиксируется присосками к столешнице, чтобы не скакал во время работы».Braun MQ 9087X MultiQuick 9Страна: ГерманияБренд: BraunЦена: 10528 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеЭтот погружной блендер с функциями кухонного комбайна отличается максимальной производительностью и высокой функциональностью. Мощность на 1000 Вт, эргономичный корпус из металла и черного пластика — отличительные черты модели.Устройство имеет 10 режимов. Также есть импульсная система работы и турбо-режим. Уникальны установленные ножи. Они перемещаются вверх-вниз и имеют дробящий элемент. Благодаря этому продукты перемалываются просто, быстро и качественно.Плюсы:не оставляет брызг;максимальная производительность;высокая функциональность;множество приспособлений в комплекте;подходит для замешивания теста.Минусы:короткий шнур.ОтзывыЛюдмила: «Многофункциональность. Достойное качество материалов, из которых он изготовлен. Высокая мощность, и при этом, достаточно тихая работа двигателя».А какой блендер купили бы вы? Оставьте свой голос за понравившуюся модель!ВидеоО том, что нужно учесть при выборе такой техники, смотрите в видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen