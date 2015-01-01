Рейтинг банков России по надежности на 2019 год

Когда речь заходит о финансах, всегда очень сложно сделать выбор. Поэтому к поиску банка люди подходят настороженно. Взять кредит, оформить вклад, вступить в программу ипотечного кредитования, получить поддержку для ИП или представителей малого бизнеса каждый хочет только в проверенном и надежном банке.Но сегодня их так много: СКБ, Ак Барс, Абсолют, Локобанк, Союз, Зенит и другие банки. Потеряться среди всех этих предложений очень легко. Чтобы вам было проще определиться с выбором, мы составили рейтинг банков в России по степени надежности на 2019 год. Вам останется только сравнить исходные данные и выбрать самый подходящий вариант.Самые надежные банки России в 2019 годуМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.СбербанкСамый надежный российский банк2.ВТБСамое высокое качество обслуживания. Множество программ для держателей карт3.Райффайзен БанкОдин из самых надежных частных банков4.РоссельхозбанкЛучшие кредитные условия5.Альфа-БанкОдин из лучших вариантов для ипотечного кредитованияСбербанкГод основания: 1991Денежный актив:28 560 млрд. рублейОписаниеОткрывает наш рейтинг самое крупное российское объединение. Эта компания имеет самую большую долю активов. На нее приходится почти 30% от общих потоков. Кредитный портфель организации составляет 14 миллиардов рублей, что в разы больше, чем у конкурентов.Почему этот банк считается одним из самых крепких и надежных? Основное преимущество, которым отличается Сбербанк, — принадлежность к государственной структуре. Поэтому вкладчикам не угрожает потеря вложений из-за отзыва лицензии. Также Сбербанк отличается самой качественной и разветвленной инфраструктурой по всей стране. Отделения и банкоматы можно отыскать даже в селах и деревнях.Плюсы:разветвленная инфраструктура;надежность;минимальная ставка по ипотеке;множество предложений физическим и юридическим лицам.Минусы:низкая культура обслуживания;большие очереди в отделениях.ОтзывыВероника: «Предложенный потребительский кредит оказался для меня очень удобным и своевременным. Я решила сразу кучу проблем».ВТБГод основания: 1990Денежный актив:14 414 млрд. рублейОписаниеЕще один банк с государственным участием — ВТБ. Доля государства составляет чуть более 60%. Коммерческая организации имеет большие активы и огромный уставной капитал (самый большой в нашей стране среди аналогичных организаций). В эту финансовую группу входит свыше 20 финансовых и кредитных организаций, деятельность которых распространяется на все основные сегменты рынка.На территории РФ очень много станций самообслуживания и банкоматов ВТБ. Компания предлагает выгодные программы лояльности для своих клиентов. Каждый из них может воспользоваться кэшбэком на определенных условиях. Всего есть около 10 направлений, по которым клиент может получить процент на свой счет.Плюсы:разнообразие предложений для разных категорий клиентов;круглосуточная горячая линия;высокая компетентность сотрудников.Минусы:самые низкие проценты по депозитам;есть проблемы с онлайн-банкингом.ОтзывыТатьяна: «Мне было очень доходчиво все разъяснено, кредит был предложен с разными вариантами страхования и без него, рассказаны все преимущества, правила погашения. В общем настолько все «разжевано», что вопросов у меня не поступало дополнительных вообще».Райффайзен БанкГод основания: 1996Денежный актив: 768 млрд. рублейОписаниеПродолжает топ-5 самых надежных финансовых организаций европейский банк, который часто лидирует в народных рейтингах. Чем он выгодно отличается от таких компаний, как Локо, Точка, Восточный, ОТП, Возрождение или МТС? Австрийская финансовая структура ориентирована на работу с частными лицами. Но также компания готова поддержать предпринимателей.Разработано множество версий работы с корпоративным капиталом.Райффайзен Банк предлагает выгодные кредитные условия, в том числе на условиях рефинансирования, гибкие депозитные предложения. Здесь удобная и продуманная версия интернет-банка. По отзывам клиентов, в банке оказывают грамотное и комфортное обслуживание, чем не могут похвастаться Тинькофф, Авангард, SBI, СМП или Совкомбанк.Плюсы:комфортная система самообслуживания;интересные кредитные предложения;выгодные условия на накопительные счета.Минусы:в региональных представительствах не слишком высокая компетентность сотрудников.ОтзывыАнтон: «Срочно нужны были деньги, увидел рекламу Райффайзенбанка, сделал заявку онлайн, на следующий день деньги на карточке».РоссельхозбанкГод основания: 2000Денежный актив: 2 898 млрд. рублейОписаниеНа сегодняшний день многие клиенты рассматривают банк только в рамках удобной возможности оформления займа. Но в какой из множества организаций лучше всего брать кредит? Можно пользоваться услугами разных корпораций. Но по-настоящему лучшие условия предоставляет Россельхозбанк. Он обеспечен государственным капиталом.Область специализации — обслуживание клиентов из категории агропромышленного комплекса. Также работает с физическими лицами и частными предпринимателями. Россельхозбанк разработал несколько интересных решений по кредитному обслуживанию. Тут можно сделать открытие депозитарного или расчетного счета для ООО.Достаточно высокий уровень кредитоспособности клиенты отмечают у БКС, Фора, Открытие, Уралсиб, МКБ.Плюсы:отсутствие комиссий по кредиту;низкий годовой процент по кредитным программам;выгодные предложения для молодых семей;отличные условия для материнского капитала.Минусы:обязательное страхование по кредитным продуктам.ОтзывыЖанна: «Очень понравилось обслуживание, сотрудники вежливые, все расскажут, объяснят. Очень выгодные условия кредитования».Альфа-БанкГод основания: 1990Денежный актив:3 316 млрд. рублейОписаниеСамый крупный частный банк в РФ, по мнению Центробанка и РБК. Учреждение отличается хорошим объемом активов. Предлагает широкий спектр кредитных программ и настоящий комплекс депозитарных решений.Работа компании нацелена не только на физических лиц. Она ориентирована также на представителей малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей. Здесь можно получить реальный выгодный автокредит. Также многие россияне оформляют в Альфа банке ипотеку.Плюсы:множество банкоматов;быстрый интернет-банкинг;круглосуточная горячая линия;отличные бонусные предложения для кредиток и депозитных карт.Минусы:не самый проработанный онлайн-банкинг.ОтзывыАнгелина: «Обращались в банк, в числе нескольких других, за одобрением ипотеки. Банк предложил очень выгодные условия. Одобрили быстро и оперативно, нам как раз было крайне критично попасть в сроки. За индивидуальный подход банку отдельное спасибо».А какому банку вы доверяете свои деньги? Где бы решились оформить кредит в случае необходимости? Голосуйте за эту финансовую организацию!ВидеоРекомендации о том, как выбрать лучший банк для создания вклада, вы найдете в видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen