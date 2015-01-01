Какой iPhone купить в 2019 году, а на какой лучше не тратиться

Среди всех смартфонов «яблочная» техника — вне конкуренции. Но к 2019 году вышло столько моделей iPhone , что просто теряешься в выборе. Один кажется более удобным и функциональным, другой — надежным и прочным, третий привлекает камерой. Чтобы точно знать, какую модель от американской компании Apple лучше всего купить, мы составили рейтинг Айфонов.Рейтинг лучших iPhone 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.iPhone 8 64GbСамая чувствительная и качественная камера2.iPhone Xs Max 256GbСамый функциональный вариант3.iPhone Xs 256GbЛучшая влагозащита4.iPhone Xr 128GbЛучшая автономность5.iPhone SE 128GbСамая доступная цена. Отличное соотношение стоимости и качестваiPhone 8 64GbЦена: 33 980 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеВосьмерка от Apple — отличный девайс для активного использования. Эта модель Айфона функционирует на платформе A11 Bionic и может похвастаться мощным графическим процессором, разработанным американской компанией Apple.По отзывам покупателей, устройство отличается мощной и чувствительной камерой, которая позволяет делать качественные и четкие снимки. Также модель оснащена поддержкой опции быстрой зарядки. В продаже представлено 4 оттенка девайса: белый, серый космос», серебристый и золотой.Плюсы:отличная камера;защита класса IP67;хорошая производительность;неплохая автономность.Минусы:хрупкий корпус (требует осторожности и ношения в чехле).ОтзывыЛика: «Быстродействие и производительность. Можно сказать, что все летает. Если соединение по Wi-Fi хорошее, то страницы загружаются за долю секунды».Мила: «Так сразу и не скажешь, чем фото, сделанные на 8-ку, отличаются от фото, сделанных фотоаппаратом».iPhone Xs Max 256 GbЦена: 72 890 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеМодель Xs Max — одна из самых дорогих, но при этом самых продаваемых не только в России, но и во всем мире. Почему стоит взять 10-ку в таком исполнении? Вариант считается одним из самых функциональных сегодня. Крутой телефон отлично фотографирует за счет расширения динамического диапазона кадров.Тонкий девайс с большим экраном и хорошим стереозвуком во время записи видео. Нейронный сопроцессор имеет дополнение в виде отличной обработки графики и SIRI. Дисплей на 6,5 дюймов по диагонали с оптимальным уровнем пульсации реагирует быстро. Кроме того, сейчас у Xs Max есть возможность установить 2 симки.Плюсы:идеально настроенная картинка на дисплее;высокая функциональность;мощная аппаратная платформа;отличная автономность;есть версии на 2 SIM.Минусы:необходимость отдельно приобретать адаптер для быстрой зарядки.ОтзывыАлексей: «NFC включающаяся для оплаты двойным нажатием правой кнопки — очень удобно».iPhone Xs 256 GbЦена: 68 000 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеПопулярная интерпретация из категории «десяток». Модель имеет отличный увеличенный запас памяти, хорошую камеру для качественных фото. На этой версии основной фотосенсор получил более крупные пиксели. Это значит, что прибор не так сильно зависит от уровня освещенности во время съемки.Еще у это 10-ки установлен новый чип. Но основное преимущество модели — возможность поставить 2 SIM-карты: eSIM и nano SIM. Айфон Xs получил отличную влагозащиту и емкую батарею. Поэтому автономность прибора — на высоте, поскольку отлично держит заряд.Плюсы:защита корпуса от пыли и влаги;высокая автономность;2 SIM;качественные видео и фото;супер-производительность.Минусы:дороговизна.ОтзывыАрина: «Отличный экран, шикарная камера, стабильная работа, удобство пользования».iPhone Xr 128 GbЦена: 49 090 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеМодель с экраном 6 дюймов по диагонали. Айфон Xr представлен в продаже в 6 оттенках, что достаточно необычно для этой компании. Поэтому если хотите стать обладателем необычного «яблокофона», то точно стоит брать!Среди прочих особенностей девайса стоит отметить качественную матрицу на дисплее, двойную основную камеру, режим HDR+. Однако особенно ценится высокая автономность Xr. Среди всех смартфонов компании именно этот вариант стал самым долгоиграющим.Плюсы:самая высокая автономность;качественная начинка;6 оттенков.Минусы:не очень привычное разрешение экрана.ОтзывыНина: «На морозе не выключается. Долго держит батарейку. Нет необходимости подзаряжать в течение дня, чтобы дожил до вечера. Держит 1,5-2 дня в зависимости от активности использования».iPhone SE 128 GbЦена: 22 990 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеЗавершает топ-5 лучших смартфонов от Apple самый функциональный из бюджетных вариантов. Недорогая модель с увеличенным запасом памяти представляет собой микс 5S и 6S. От первого девайс получил дисплей, корпус, компактность, сканер и фронтальную камеру, а от второго — платформу.Смартфон с весьма крепким корпусом поддерживает 4G. Пользователи, которые успели купить этот гаджет, отмечают отличные способности к съемке. Видео получаются четкими, включая формат 4К и режим Slow Motion.Если ищите самый дешевый Айфон, то можно найти в продаже надежный вариант 5S.Плюсы:компактность;высокая функциональность;качественное видео;стандартный аудиоразъем.Минусы:большое время зарядки;небольшая емкость аккумулятора.ОтзывыДенис: «Хорошая работоспособность, не зависает, не тормозит, все быстро, нравится ПО, обновления приходят без проблем и привязок к модели».В топ-5 не вошли новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro, так как цена на них еще слишком высока. А какой девайс из представленных вы считаете лучшим? Голосуйте за него!ВидеоО том, какую модель стоит покупать в 2019 году, смотрите в видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen