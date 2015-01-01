Что такое гидролат для лица и как им правильно пользоваться

Индустрия красоты предлагает огромный выбор косметики по уходу за кожей и волосами. Однако современные женщины все чаще отдают предпочтение натуральным средствам. Одним из таких является гидролат. Но что это такое? С какой целью используется и какими полезными свойствами обладает гидролат?Гидролат: что это и зачем он нуженНекоторые производители предлагают относиться к гидролату как к слабо концентрированному раствору эфирного масла. Поэтому при его производстве они идут по легкому пути: соединяют эфирные масла с очищенной водой. Полученный состав предлагают потребителю в качестве высокоэффективного средства, хотя он не имеет и половины предполагаемых полезных свойств.На самом же деле, гидролат — это душистая вода, полученная во время производства эфирных масел при помощи пара. В отличие от привычной парфюмерии, этот продукт является исключительно натуральным средством без спирта и консервантов. Обычно гидролат изготавливают на специальных производствах, но можно сделать его и в домашних условиях.Как пользоваться гидролатомГидролат широко применяется в уходе за кожей лица. Зачем еще нужно это уходовое средство:в качестве средства для увлажнения и укрепления волос;как аналог духов и дезодорантов;в виде ароматической добавки для ванн;как кондиционер для белья;для спринцевания при гинекологических заболеваниях (только после консультации с врачом);для приготовления средств народной медицины от насморка, боли в горле и кашля.1️⃣ В виде спреяДля быстрого увлажнения кожи в летнее время или зимой при работе отопительных приборов нужно сбрызнуть лицо гидролатом из пульверизатора. Процедуру можно делать 3-4 раза в день.2️⃣ Вместо тоникаПосле умывания нанесите душистую воду на ватный диск и протрите им лицо. Вытирать кожу после этого не нужно — подождите, пока она высохнет.3️⃣ В виде льдаРазлейте душистую воду в формочки для льда и уберите в холодильник. Получившимися кубиками протирайте лицо по утрам и перед сном. Процедура по времени занимает не более 2 минут.4️⃣ В качестве компрессовЧтобы снизить отечность и освежить чувствительную кожу, приложите на область век ватные диски, смоченные гидролатом (например, приготовленным из петрушки).5️⃣ В составе скрабов и масокГидролат часто используют для приготовления домашних уходовых средств. Им просто заменяют воду в средствах, требующих разведения.Как сделать гидролат в домашних условияхИзготовить гидролат самостоятельно не так уж и сложно. Есть три способа:1️⃣ Купить специальный прибор — в магазинах огромный выбор дистилляторов на любой вкус и кошелек.2️⃣ Сделать дистиллятор своими руками — многие умельцы умудряются сконструировать прибор из мультиварки или скороварки. Недостаток такого метода — большой объем получившегося косметического средства.3️⃣ Кустарный способ при помощи обычных кухонных приспособлений — самый простой и эффективный. Его мы рассмотрим подробнее.Кустарный способДля приготовления душистой воды своими руками потребуется:свежая или сухая трава выбранного растения, либо его цветки, почки и т.п.;кастрюля с крышкой;сито или дуршлаг из алюминия (пластиковые не подходят, так как плавятся от высоких температур);миска небольшого размера из материала, который не боится нагревания (она будет собирать гидролат);немного фольги.ПриготовлениеТщательно промойте и просушите сырье. Разместите его в дуршлаге.В центр дуршлага поставьте мисочку для сбора гидролата.В кастрюлю налейте воду. На дно кастрюли поместите подставку и установите на нее дуршлаг с растительным содержимым и миской. Вода не должна соприкасаться с дуршлагом.Накройте конструкцию крышкой. Позаботьтесь о герметичности: края кастрюли упакуйте в фольгу. Если в крышке кастрюли есть отверстие для вывода пара, то вставьте в него спичку.Поставьте импровизированный дистиллятор на медленный огонь и ждите, когда в емкости для гидролата накопится достаточное количество жидкости.Готовую душистую воду охладите и перелейте в пульверизатор или любую другую емкость.Такой гидролат желательно хранить не больше двух недель при комнатной температуре. В холодильнике — до двух месяцев.Подбираем гидролат для лицаЧтобы гидролат принес максимум пользы, подбирайте его по типу кожи.Для сухой кожи — жасмин, бархатцы, апельсин, василек, герань, липа, роза, ромашка, календула, каштан, облепиха, мускатный шалфей, лаванда.Для жирной кожи — сосна, аир, апельсин, одуванчик, береза, герань, ель, зверобой, лемонграсс, мелисса, мята перечная, розмарин, иссоп, лавр, каштан, кипрей, полынь, нероль, корица (кора), крапива, таволга, ромашка, шалфей.Для нормальной кожи — апельсин, береза, календула, каштан, киви, кипрей, корица (кора), крапива, лаванда, липа, мелисса, мята перечная, роза, черная смородина, ромашка, герань, шалфей.Для комбинированной кожи — эвкалипт, аир, апельсин, береза, герань, мелисса, мята перечная, иссоп, зверобой, каштан, киви, кипрей, корица (кора), крапива, лемонграсс, роза, розмарин, ромашка, таволга, шалфей.Для чувствительной кожи — кипрей, лаванда, липа, роза, ромашка, огурец, зверобой, календула, каштан.Для кожи вокруг глаз — роза, василек, ромашка.Полезные свойства гидролатовГидролат розы обладает омолаживающим эффектом: повышает эластичность и упругость кожи, разглаживает морщинки, восстанавливает контур лица. Способствует укреплению капилляров, устраняет отечность и припухлость век.Гидролат пихты оказывает антибактериальное, противовоспалительное и ранозаживляющее воздействие. Превосходно подходит людям, страдающим от акне и постакне.Гидролат тысячелистника обладает противовоспалительным, антисептическим, вяжущим, очищающим действием. Благотворно влияет на кожу любого типа:сухую и увядающую — освежает и увлажняет;жирную — смягчает, очищает и придает матовость;чувствительную и воспаленную — регенерирует и успокаивает.Гидролат душицы является мощным антицеллюлитным средством. Кроме того, данный состав облегчает состояние при экземах, атопических дерматитах, гнойничковых поражениях кожи, фурункулах и нарывах.Гидролат огурца охлаждает, успокаивает и тонизирует чувствительную кожу лица, шеи и декольте. Его использование поможет сохранить кожу свежей и матовой в течение дня.Гидролат апельсина питает микроэлементами, увлажняет, тонизирует, освежает. Рекомендован для кожи, испытывающей витаминный голод, а также при борьбе с угревой сыпью и расширенными порами.Гидролат шиповника обладает выраженными лечебными свойствами: помогает избавиться от шрамов при угревой сыпи, а также от растяжек и послеоперационных рубцов. Подходит для ухода даже за нежной детской кожей!Гидролат василька устраняет потемнения и пигментные пятна, снимает отеки и воспаления вокруг глаз. Уменьшает сухость и шелушение эпидермиса. Не вызывает раздражения или аллергии.Лавандовый гидролат имеет выраженное противовоспалительное, регенерирующее и успокаивающее воздействие. Крымская лаванда подходит для всех типов кожи, но особенно благотворно воздействует на жирную, чувствительную и проблемную кожу.Гидролат центеллы азиатской обладает ранозаживляющим эффектом, помогает убрать рубцы и пигментные пятна. Выравнивает цвет лица, борется с куперозом. Способствует регенерации клеток, регулирует гидролипидный баланс.Гидролат кофе является мощным антиоксидантом: восстанавливает эластичность, выравнивает тон лица, освежает кожу и борется с темными кругами под глазами. Защищает от негативных факторов окружающей среды.Гидролат яблока прекрасно очищает кожу, улучшает цвет лица, а также обладает матирующим эффектом. Славится тонизирующими и регенерирующими свойствами.Гидролат алоэ осветляет пигментные пятна и постакне, способствует выработке коллагена и нормализует работу сальных желез. Успокаивает кожу после бритья, снимает воспаления.Как выбрать качественный гидролатДля этого нужно знать, чем отличается настоящий продукт от подделки (слабо концентрированного раствора эфирных масел). Основное отличие в том, что настоящий гидролат «трансформирует» ароматы в более лекарственные, с травяными и чайными нотками. А вот подделка имеет «чистый» запах сырья: лаванда пахнет исключительно лавандой, роза — чисто розой и т.д.Настоящий гидролат — почти прозрачный. Он не может быть окрашен в какой-либо цвет. Исключение — едва заметный молочный оттенок, небольшая синева или коричневатость. Кстати, гидролат очень подвержен перепадам температур, из-за чего в нем может выпасть небольшой осадок. Однако натуральное средство при этом не теряет свои свойства.Если судить по многочисленным отзывам, то наиболее высокий рейтинг у покупателей имеют гидролаты фирм levrana, Мастерская Лавровых и Спивак.Слово «гидролат» уже несколько лет будоражит умы не только людей, предпочитающих натуральную косметику, но и всех бьютиголиков. Гидролаты — настоящие дары природы, которые активно вытесняют с полок обычные синтетические тоники. Неспроста они считаются источниками молодости и красоты. Дополнительным плюсом является удобство применения: гидролаты можно использовать не только дома, но и в офисе или в дороге.Посмотреть, как сделать гидролат из лепестков роз можно на видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen