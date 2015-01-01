Что такое гидролат для лица и как им правильно пользоваться
Индустрия красоты предлагает огромный выбор косметики по уходу за кожей и волосами. Однако современные женщины все чаще отдают предпочтение натуральным средствам. Одним из таких является гидролат. Но что это такое? С какой целью используется и какими полезными свойствами обладает гидролат?
Гидролат: что это и зачем он нужен
Некоторые производители предлагают относиться к гидролату как к слабо концентрированному раствору эфирного масла. Поэтому при его производстве они идут по легкому пути: соединяют эфирные масла с очищенной водой. Полученный состав предлагают потребителю в качестве высокоэффективного средства, хотя он не имеет и половины предполагаемых полезных свойств.
На самом же деле, гидролат — это душистая вода, полученная во время производства эфирных масел при помощи пара. В отличие от привычной парфюмерии, этот продукт является исключительно натуральным средством без спирта и консервантов. Обычно гидролат изготавливают на специальных производствах, но можно сделать его и в домашних условиях.
Как пользоваться гидролатом
Гидролат широко применяется в уходе за кожей лица. Зачем еще нужно это уходовое средство:
в качестве средства для увлажнения и укрепления волос;
как аналог духов и дезодорантов;
в виде ароматической добавки для ванн;
как кондиционер для белья;
для спринцевания при гинекологических заболеваниях (только после консультации с врачом);
для приготовления средств народной медицины от насморка, боли в горле и кашля.
1️⃣ В виде спрея
Для быстрого увлажнения кожи в летнее время или зимой при работе отопительных приборов нужно сбрызнуть лицо гидролатом из пульверизатора. Процедуру можно делать 3-4 раза в день.
2️⃣ Вместо тоника
После умывания нанесите душистую воду на ватный диск и протрите им лицо. Вытирать кожу после этого не нужно — подождите, пока она высохнет.
3️⃣ В виде льда
Разлейте душистую воду в формочки для льда и уберите в холодильник. Получившимися кубиками протирайте лицо по утрам и перед сном. Процедура по времени занимает не более 2 минут.
4️⃣ В качестве компрессов
Чтобы снизить отечность и освежить чувствительную кожу, приложите на область век ватные диски, смоченные гидролатом (например, приготовленным из петрушки).
5️⃣ В составе скрабов и масок
Гидролат часто используют для приготовления домашних уходовых средств. Им просто заменяют воду в средствах, требующих разведения.
Как сделать гидролат в домашних условиях
Изготовить гидролат самостоятельно не так уж и сложно. Есть три способа:
1️⃣ Купить специальный прибор — в магазинах огромный выбор дистилляторов на любой вкус и кошелек.
2️⃣ Сделать дистиллятор своими руками — многие умельцы умудряются сконструировать прибор из мультиварки или скороварки. Недостаток такого метода — большой объем получившегося косметического средства.
3️⃣ Кустарный способ при помощи обычных кухонных приспособлений — самый простой и эффективный. Его мы рассмотрим подробнее.
Кустарный способ
Для приготовления душистой воды своими руками потребуется:
свежая или сухая трава выбранного растения, либо его цветки, почки и т.п.;
кастрюля с крышкой;
сито или дуршлаг из алюминия (пластиковые не подходят, так как плавятся от высоких температур);
миска небольшого размера из материала, который не боится нагревания (она будет собирать гидролат);
немного фольги.
Приготовление
Тщательно промойте и просушите сырье. Разместите его в дуршлаге.
В центр дуршлага поставьте мисочку для сбора гидролата.
В кастрюлю налейте воду. На дно кастрюли поместите подставку и установите на нее дуршлаг с растительным содержимым и миской. Вода не должна соприкасаться с дуршлагом.
Накройте конструкцию крышкой. Позаботьтесь о герметичности: края кастрюли упакуйте в фольгу. Если в крышке кастрюли есть отверстие для вывода пара, то вставьте в него спичку.
Поставьте импровизированный дистиллятор на медленный огонь и ждите, когда в емкости для гидролата накопится достаточное количество жидкости.
Готовую душистую воду охладите и перелейте в пульверизатор или любую другую емкость.
Такой гидролат желательно хранить не больше двух недель при комнатной температуре. В холодильнике — до двух месяцев.
Подбираем гидролат для лица
Чтобы гидролат принес максимум пользы, подбирайте его по типу кожи.
Для сухой кожи — жасмин, бархатцы, апельсин, василек, герань, липа, роза, ромашка, календула, каштан, облепиха, мускатный шалфей, лаванда.
Для жирной кожи — сосна, аир, апельсин, одуванчик, береза, герань, ель, зверобой, лемонграсс, мелисса, мята перечная, розмарин, иссоп, лавр, каштан, кипрей, полынь, нероль, корица (кора), крапива, таволга, ромашка, шалфей.
Для нормальной кожи — апельсин, береза, календула, каштан, киви, кипрей, корица (кора), крапива, лаванда, липа, мелисса, мята перечная, роза, черная смородина, ромашка, герань, шалфей.
Для комбинированной кожи — эвкалипт, аир, апельсин, береза, герань, мелисса, мята перечная, иссоп, зверобой, каштан, киви, кипрей, корица (кора), крапива, лемонграсс, роза, розмарин, ромашка, таволга, шалфей.
Для чувствительной кожи — кипрей, лаванда, липа, роза, ромашка, огурец, зверобой, календула, каштан.
Для кожи вокруг глаз — роза, василек, ромашка.
Полезные свойства гидролатов
Гидролат розы обладает омолаживающим эффектом: повышает эластичность и упругость кожи, разглаживает морщинки, восстанавливает контур лица. Способствует укреплению капилляров, устраняет отечность и припухлость век.
Гидролат пихты оказывает антибактериальное, противовоспалительное и ранозаживляющее воздействие. Превосходно подходит людям, страдающим от акне и постакне.
Гидролат тысячелистника обладает противовоспалительным, антисептическим, вяжущим, очищающим действием. Благотворно влияет на кожу любого типа:
сухую и увядающую — освежает и увлажняет;
жирную — смягчает, очищает и придает матовость;
чувствительную и воспаленную — регенерирует и успокаивает.
Гидролат душицы является мощным антицеллюлитным средством. Кроме того, данный состав облегчает состояние при экземах, атопических дерматитах, гнойничковых поражениях кожи, фурункулах и нарывах.
Гидролат огурца охлаждает, успокаивает и тонизирует чувствительную кожу лица, шеи и декольте. Его использование поможет сохранить кожу свежей и матовой в течение дня.
Гидролат апельсина питает микроэлементами, увлажняет, тонизирует, освежает. Рекомендован для кожи, испытывающей витаминный голод, а также при борьбе с угревой сыпью и расширенными порами.
Гидролат шиповника обладает выраженными лечебными свойствами: помогает избавиться от шрамов при угревой сыпи, а также от растяжек и послеоперационных рубцов. Подходит для ухода даже за нежной детской кожей!
Гидролат василька устраняет потемнения и пигментные пятна, снимает отеки и воспаления вокруг глаз. Уменьшает сухость и шелушение эпидермиса. Не вызывает раздражения или аллергии.
Лавандовый гидролат имеет выраженное противовоспалительное, регенерирующее и успокаивающее воздействие. Крымская лаванда подходит для всех типов кожи, но особенно благотворно воздействует на жирную, чувствительную и проблемную кожу.
Гидролат центеллы азиатской обладает ранозаживляющим эффектом, помогает убрать рубцы и пигментные пятна. Выравнивает цвет лица, борется с куперозом. Способствует регенерации клеток, регулирует гидролипидный баланс.
Гидролат кофе является мощным антиоксидантом: восстанавливает эластичность, выравнивает тон лица, освежает кожу и борется с темными кругами под глазами. Защищает от негативных факторов окружающей среды.
Гидролат яблока прекрасно очищает кожу, улучшает цвет лица, а также обладает матирующим эффектом. Славится тонизирующими и регенерирующими свойствами.
Гидролат алоэ осветляет пигментные пятна и постакне, способствует выработке коллагена и нормализует работу сальных желез. Успокаивает кожу после бритья, снимает воспаления.
Как выбрать качественный гидролат
Для этого нужно знать, чем отличается настоящий продукт от подделки (слабо концентрированного раствора эфирных масел). Основное отличие в том, что настоящий гидролат «трансформирует» ароматы в более лекарственные, с травяными и чайными нотками. А вот подделка имеет «чистый» запах сырья: лаванда пахнет исключительно лавандой, роза — чисто розой и т.д.
Настоящий гидролат — почти прозрачный. Он не может быть окрашен в какой-либо цвет. Исключение — едва заметный молочный оттенок, небольшая синева или коричневатость. Кстати, гидролат очень подвержен перепадам температур, из-за чего в нем может выпасть небольшой осадок. Однако натуральное средство при этом не теряет свои свойства.
Если судить по многочисленным отзывам, то наиболее высокий рейтинг у покупателей имеют гидролаты фирм levrana, Мастерская Лавровых и Спивак.
Слово «гидролат» уже несколько лет будоражит умы не только людей, предпочитающих натуральную косметику, но и всех бьютиголиков. Гидролаты — настоящие дары природы, которые активно вытесняют с полок обычные синтетические тоники. Неспроста они считаются источниками молодости и красоты. Дополнительным плюсом является удобство применения: гидролаты можно использовать не только дома, но и в офисе или в дороге.
Посмотреть, как сделать гидролат из лепестков роз можно на видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen