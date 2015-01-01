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Как выучить английский язык самостоятельно с нуля: легко, быстро и дома

Andre
Как выучить английский язык самостоятельно с нуля: легко, быстро и дома
Английский язык — язык мира. Именно на нем можно общаться, отправившись практически в любую точку мира. Неудивительно, что многие люди озадачены тем, как выучить английский язык самостоятельно. Стоит оговориться сразу: волшебной таблетки не существует. Можно учить иностранные слова и времена целый год, но не получить видимых результатов. Однако если приложить усилия, проявить терпение и усидчивость, то даже с исходной базой, равной 0, можно всего за месяц существенно продвинуться в этом непростом деле. Итак, приоткрываем тайны успешного изучения английского языка дома.

Как выучить английский язык самостоятельно дома

Быстро и бесплатно выучить English можно в домашних условиях. Есть замечательная методика, которая позволяет в кратчайшие сроки без зубрежки запомнить максимум новых слов. Для этого не потребуется выписывать фразы и идиомы в словарик или постоянно зачитывать их.

Достаточно сделать множество небольших листочков или воспользоваться стикерами. На каждом из них потребуется написать слово, соответствующее определенному предмету в интерьере, и закрепить на него. То есть: на карточке пишем «window» и крепим ее на окно. На другой отмечаем «table» и размещаем на столе. Точно таким же способом необходимо поступить с другими вещами в квартире, включая самые мелкие предметы.

Не стоит сразу же делать сотни таких листочков. Лучше всего начать с 10-15 слов. По мере изучения одних названий рекомендуем снимать стикеры и заменять их на новые. 

Всего за 1 месяц можно получить неплохие результаты, если не лениться и постоянно проговаривать вслух все попадающиеся на глаза наклейки. Способ помогает эффективно изучать английский язык как ребенку, так и взрослому человеку.

Чтобы заучивать слова правильно, рекомендуем на стикерах указывать и транскрипцию. Такой вариант позволит познакомиться и запомнить даже технические термины.

Как быстро выучить разговорный английский самостоятельно

Еще один способ изучения английского наречия — программы в режиме онлайн. Сегодня можно найти очень хорошие и эффективные курсы, которые позволяют не только подтянуть знания English, но и освоить его с нуля.

Полезный лайфхак: попробуйте добавиться в англоязычные чаты в соцсетях, чтобы погрузиться в языковую среду и узнавать что-то новое каждый день.

Такие сервисы — отличный аналог репетитору. Преимущества способа заключаются в том, что можно:

выбрать оптимальный для своего уровня подготовки курс;

сократить временные и денежные затраты на дорогу к учителю (который, кстати, может вам просто не понравиться);

адаптировать обучение под свой график;

составить индивидуальный план занятий.

Сегодня можно найти очень увлекательные программы, которые реально повышают мотивацию обучения. Еще этот метод привлекателен тем, что в одном месте собраны все тексты, словари, видео и материалы. Кстати, домашние задания тут не просто проверяются в автоматическом режиме. Их всегда можно проработать, детально изучив свои ошибки.

Если думаете, что нуждаетесь в индивидуальном обучении, то многие онлайн-школы проводят занятия через Skype в любое удобное для вас время. Среди преподавателей можно найти как местных специалистов, так и носителей языка.

Главное — говорить. Не стесняйтесь ошибок, продолжайте формулировать мысли на английском языке. Только этот подход позволит преодолеть языковой и психологический барьер, с которым сталкивается каждый изучающий.

Как учить английский с удовольствием: полезные советы

Чтобы легко и без нудной зубрежки изучить английский язык, рекомендуется ввести его в свой быт. Возможно ли это сделать? Конечно! Проще всего заменить интерфейс планшета, компьютера, смартфона и прочих устройство на English. Такой способ привлекателен тем, что вы узнаете новые слова и выражения, сможете запомнить их. Но самое главное — привыкните к взаимодействию с иностранным текстом.

Слушаем песни

Старайтесь слушать песни только на английском. Запоминайте их наизусть, проговаривайте, подпевайте. Есть сайты, на которых можно найти не только сами тексты популярных английских песен, но и их перевод. При этом разъяснение дается даже сленгу. Такой простой подход — прекрасная возможность изучить не только классический британский, но и разговорный английский.

Читаем английскую литературу

Отличный вариант, судя по отзывам изучающих, — чтение на языке Шекспира. Если у вас не слишком высокий уровень знаний, для начала стоит воспользоваться книгами для самых маленьких. Они очень короткие и легкие.

Также отличным решением окажутся популярные комиксы. Иллюстрации помогут лучше понимать, о чем идет речь. Это позволит влиться в процесс.

Чтение книг на английском языке не только существенно расширяет словарный запас, но и позволяет в простой форме учить грамматику.

Смотрим фильмы и сериалы

Кстати, с этой же целью можно смотреть сериалы и фильмы в оригинале. Сначала будет очень сложно, но со временем удастся привыкнуть, и вы сможете выучить English в совершенстве.

Когда объем словарного запаса увеличится, можно переходить на:

интересные статьи;

иностранные журналы, к примеру, Vogue или The New Yorker;

упрощенный вариант Википедии.

Далее стоит перейти на более серьезную литературу. Но советы ведущих преподавателей таковы: для начала возьмите произведения, которые уже успели прочесть на русском. Так будет проще понимать то, о чем пишет автор.

Другие полезные рекомендации можно найти в видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Советы
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