Выбираем лэптоп: топ-5 лучших ноутбуков для дома, работы и учебы

Сегодня у многих дома или на работе есть не только стационарный компьютер, но и ноутбук. Функциональность таких девайсов очень разнообразна: можно найти как самые простые недорогие решения, так и мощные версии со звуковой картой. Есть производительные варианты за 40 000 рублей и выше, модели среднего ценовой плана — до 30 000 рублей, совсем дешевые решения в пределах 15 000. Некоторые из них продаются даже на Алиэкспресс. Но какой вариант выбрать?Рейтинг лучших ноутбуков 2019 годаМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2Одно из самых мощных и функциональных решений2.ASUS ROG Zephyrus S GX701Лучший игровой вариант3.DELL XPS 13 9380Оптимальное решение для работы4.DELL INSPIRON 5379 2-in-1Самая качественная модель для учебы5.ASUS VivoBook X540YAЛучший бюджетный лэптопMicrosoft Surface Laptop 2Страна: СШАБренд: MicrosoftЦена: 74 990 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеЭто решение является одним из лидеров, по экспертному мнению NoutList. Среди ноутбуков, стоимость которых менее 100 000 рублей, выделяется решение от Microsoft. Полноценный лэптоп отличается производительностью, высоким качеством изображений и хорошей автономностью.Устройство реализовано на основе Windows 10 и имеет PixelSense экран на 13,5 дюймов. Модель, стоимостью чуть выше 70 000 рублей, подходит как для учебы и работы, так и может поддерживать множество современных игр. Такой вариант окажется отличным аналогом полноценному ПК.Плюсы:высокая производительность;отличное качество сборки;хорошая автономность;качественное изображение + объемный звук.Минусы:отсутствие Thunderbolt 3;не самая низкая стоимость.ОтзывыСтанислав: «Ноутбук отличный: из плюсов могу сказать, что процессор отличный, видеокарта меня поразила. G.t.a5 на ультра настройках тянет в среднем 100-125 фпс. Советую всем!»ASUS ROG Zephyrus S GX701Страна: ТайваньБренд: AsusЦена: 127 990 рублейРейтинг: 4ОписаниеПродолжает топ-5 лучших ноутбуков 2019 года одна из самых мощных игровых моделей от Асус. Лэптоп с экраном, диагональ которого чуть больше 17 дюймов, отличается высокой производительностью. Он оснащен процессорами Intel Coffee Lake Core i7 и 16 Гб оперативной памяти.У модели с видеокартой Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q качественный экран и хорошая автономность. Также этот ноутбук для игр очень тонкий — всего 18 мм. Но при этом модель с RGB-подсветкой на «раз-два» запускает и поддерживает все популярные игры.Среди прочих достойных решений для игр выделяются легкие разработки от Lenovo. Также крутые геймерские версии есть у фирмы Acer и бренда MSI.Плюсы:отличная мобильность;минимальная толщина;возможность использования на улице (солнце не слепит экран);высокая мощность;отличная графика.Минусы:очень высокая цена.ОтзывыМихаил: «Потрясный дизайн. Весьма сочные динамики. Идеально расположены основные компоненты».Олег: «Классно выглядит, тонкий и легкий».DELL XPS 13 9380Страна: СШАБренд: DellЦена: 75 000 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеПродолжает наш список лучший вариант для бизнеса и работы. Эту модель от марки Dell лучше всего взять в качестве офисного лэптопа. На сегодня по уровню надежности и функциональности этой технике с SSD накопителем практически нет равных.Версия с диагональю почти 14 дюймов обойдется максимум до 80 000 рублей. Она оснащена емкой батареей. Хороший рабочий вариант отличается неплохой системой охлаждения и глубокой цветопередачей.Не менее надежными для офиса и работы окажутся модели от Леново (но они дороже 100 000 рублей) и HP.Плюсы:высокая производительность;надежность;небольшой вес;качественный звук;защита от перегрева.Минусы:приличная стоимость.ОтзывыВладимир: «Отличный экран и хорошая производительная начинка».DELL INSPIRON 5379 2-in-1Страна: СШАБренд: DellЦена: 52 979 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеА какой вариант стоит выбрать для учебы? Есть несколько достойных решений от Acer или Xiaomi. Но надежнее дешевых китайских версий маленький и компактный ноутбук от Dell. Лэптоп стоимостью почти за 50 000 рублей стоит покупать тем, кто ценит долговечные домашние девайсы.Этот достаточно дорогой трансформер имеет глянцевый сенсорный дисплей, с которым очень удобно выполнять разные задачи по учебе. Для России этот быстрый, но не ультратонкий вариант стоимостью от 45 000 до 60 000 рублей отличается хорошим соотношением цены и качества.Плюсы:удобный экран;отличная производительность;компактность;хорошая автономность.Минусы:не обнаружены.ОтзывыПетр: «Удобный, приятный на вид и не особо много весит. Проблем со сборкой нет, достаточно шустрый. Очень нравится, что раскладывается».ASUS VivoBook X540YAСтрана: ТайваньБренд: AsusЦена: 12 539 рублейРейтинг: 4ОписаниеЗавершает топ-5 лучших ноутбуков недорогой вариант, стоимость которого не 30 и даже не 20 тысяч рублей. Эта модель обойдется дешевле 15 000 рублей. Чем же так хороша предложенная версия? Бюджетный вариант отличается компактностью и небольшим весом. Его можно взять с собой в дорогу, на дачу, в путешествие, на работу или учебу.Девайс с HDD-накопителем имеет неплохой процессор. Версия на Windows 10 имеет отличную скорость вращения жесткого диска, что обеспечивает хорошую производительность устройства. Лэптоп стоимостью менее 25 000 рублей отличается широкоформатным экраном на 15,6 дюймов с матовым покрытием. Это обеспечивает отсутствие бликов и удобство в работе.Плюсы:низкая стоимость;высокая производительность;качественный экран;удобство в работе.Минусы:слабо тянет Windows 10 (лучше поставить 7-ку).ОтзывыВасилий: «Дешевый, легкий, экран радует красками. Очень неплохие углы обзора. Цветопередача и углы лучше, чем на моем топовом Леново Y5070».А какой ноутбук предпочтете вы? Оставляйте за него свой голос!ВидеоКак купить хороший лэптоп, моделям каких марок отдать предпочтение, смотрите в видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen