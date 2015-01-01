Что такое испанский стыд и почему нам неловко за других

Случались ли в вашей жизни ситуации, когда глупость совершил другой человек, а неловко было вам? Если да, то и испанский стыд вам тоже приходилось испытывать! Но почему стыд именно испанский, откуда пошло выражение? Как появляется это нелепое чувство дискомфорта и можно ли от него избавиться? Давайте разбираться подробнее!Испанский стыд: что это значитПо своей сути, испанский стыд — это ощущение неловкости и мучительного дискомфорта из-за поступков или слов другого человека. Чем же отличается такое состояние от стыда в классическом понимании? Все дело в том, что человек испытывает неприятные ощущения не из-за своих, а чужих поступков. Обычно испанский стыд приходит, когда наблюдают за глупыми или нелепыми поступками другого человека. При этом гнетущее чувство неловкости только нарастает, становится глобальнее и сложнее.Что может спровоцировать такое ощущение? Среди наиболее ярких примеров можно отметить:нелепое поведение родственников;глупая шутка друга;герой фильма, который по своей вине оказался в двусмысленной ситуации.Испанский стыд — достаточно распространенный синдром, который однажды в жизни переживал практически каждый человек.Откуда пошло выражение «испанский стыд»Существует несколько гипотез происхождения этого термина. Наиболее распространенная версия связана с Испанией. И дело не в том, что испанцы — самая стыдливая нация, где людям приходится постоянно испытывать неуютное состояние из-за глупого или неуместного поведения друг друга. Однако именно в испанском языке зародилось это высказывание.В оригинале фраза звучит как «verguenza ajena». В переводе на английский термин был несколько изменен. Как результат — утрачена сложность и глубина высказывания. Поэтому перевод чаще всего очень упрощенный — «стыд за другого». Если же дать термину более радикальное объяснение, то оно будет звучать как «позор других». Во многих европейских странах такое определение считается достаточно сложным, поэтому используется термин «испанский стыд».Однако существует и более красивая легенда, связанная с происхождением термина «испанский стыд». Это библейская теория, к которой Испания и испанцы не имеют никакого отношения. Определение берет начало в слове «испа». Но с иврита слово переводится не как «Испания», а как «осина».По одному из апокрифов как раз на осине повесился Иуда. Из такой же древесины был изготовлен и крест, на котором был распят Иисус. Конечно, само дерево не имеет никакого отношения к произошедшим событиям. Однако за чужие грехи оно было проклято. Соответственно, и стыд за чужие проступки назван осиновым (испанским).Библейская версия происхождения термина «испанский стыд» применима исключительно к русскому языку.Испанский стыд: почему нам неловко за другихВ психологии этому неприятному ощущению уделяется особое внимание, поскольку уже доказано: практически каждый человек сталкивался с таким синдромом хотя бы раз в жизни. При этом люди чаще всего ловят себя на мысли, что напрасно переживают за позор другого, однако избавиться от неудобного чувства не получается.Почему же возникает испанский стыд? Психологи выделяют несколько причин:Повышенный порог эмпатии. Ярко выраженная способность к сопереживанию и стремление помочь окружающим чаще всего провоцирует появление такого синдрома. Нам хочется просто помочь человеку исправить совершенную ошибку.Детские ограничения и психологические запреты. С ранних лет родители, учителя, родственники говорили о том, что определенные поступки совершать нельзя. Теперь наша психика запрограммирована на недопустимость некоторых вещей. Поэтому другие люди, которые это делают, поступают плохо. Нам не хочется в этом участвовать.Страх непонимания. В большинстве случаев за ошибки приходится горько расплачиваться. Чаще всего из-за нестандартного поведения человек переводится в категорию изгоев. Наш мозг настолько силен, что систематически оттачивает правильную модель поведения, поэтому даже за чужие ошибки мы испытываем неловкость.Нередко мы испытываем мучительное чувство неловкости за другого только потому, что идентифицируем себя с этим человеком. Чаще всего эта причина срабатывает в ситуациях, в которых как-то неправильно проявили себя наши друзья или родственники.Еще одна распространенная причина возникновения испанского стыда — стремление становиться лучше. Подсознательно мы стремимся избегать неправильных шаблонов поведения. При этом ощущение сильной неловкости становится мощным механизмом запоминания, который срабатывает на подсознательном уровне. То есть мозг просто страхует нас от совершения чужих ошибок.Как избавиться от испанского стыдаКак же перестать испытывать неловкость за других? Психологи предлагают несколько вариантов решения проблемы. В первую очередь, нужно отключить эмоции и рационально осознать бессмысленность переживания. Необходимо понять, что конкретно на вас это никак не влияет. Продуктивности в таких эмоциях нет.Во-вторых, рекомендуется постоянно работать над повышением своей самооценки. Чем более уверенными вы станете, тем меньше будете подвержены неприятным чувствам и лишним переживаниям.На видео вы можете увидеть несколько примеров испанского стыда:

Источник: www.allwomens.ru/zen