Алексей Серебряков: о жизни, семье, кино и России

Среди известных российских актеров немало неоднозначных личностей. Одной из таких фигур выступает Алексей Серебряков, который снимался в «Левиафане», «Жмурках», «Легенде о Коловрате» и т.д. Но почему его имя все чаще упоминается в новостях не из-за новых ролей в театре или кино? Почему он попал в список иммигрировавших звезд и где сейчас проживает? Если вам не известна биография этого скандально популярного актера, тогда знакомьтесь!Алексей Серебряков: биографияАлексей Валерьевич родился 03.06.1964 года в Москве. Сейчас его возраст — 55 лет. Воспитываться будущему актеру повезло в интеллигентной семье. Родители Алексея — очень образованные люди. Мама работала диктором на киностудии Горького, а отец — инженером, посвятившим многие годы испытанию двигателей для самолетов.В детстве Алексей хорошо учился в школе, был отличником. Также учился в музыкальной школе и хорошо играл на баяне. В мир кинематографа мальчик попал по чистой случайности. Ему было всего 13 лет, когда он сыграл в фильме «Вечный зов». Но настоящую популярность юноше принесла главная роль в картине «Афганский излом». В 1998 году актеру было присуждено звание Заслуженного артиста РФ, а после съемок в «9 роте» и «Убойной силе» — Народного артиста РФ.Официальной страницы в Instagram у Алексея нет. Но поклонники завели фан-аккаунт, в котором можно узнать новости о жизни и творчестве звезды.Алексей Серебряков в молодостиВ молодости будущая знаменитость мечтал о театре и кино, ведь к моменту окончания школы Алексей уже неоднократно снимался в фильмах. Однако судьба сложилась иначе — он начал обучение в Московском энергетическом институте.Однако в ВУЗе он не задержался. Режиссер из Сызранского драмтеатра связался с Серебряковым и пригласил к себе. В какой-то момент Алексей решил, что 17 лет — это как раз тот возраст, когда нужно реализовывать свои истинные мечты, идеи, и отправился в провинцию. Но прослужил в Сызранском драмтеатре только 1 сезон.В 1982 году Алексей поступил в Щепкинское училище, а спустя всего 2 года перевелся в ГИТИС. Так его наставником стал гениальный актер Олег Табаков. По завершении ВУЗа молодой человек поступает на службу в Театр-студию Табакова. А уже в 1991 году Серебряков переходит на подмостки «Таганки».Личная жизнь Алексея СеребряковаПоклонникам интересно знать все о любимых звездах, и не только рост или вес популярного актера. Им интересна личная жизнь Алексея: кто его жена и сколько у них детей.ЖенаСупруга знаменитости — Мария, с которой Серебряков познакомился в 1980 году. Но сразу гражданка Канады не вызывала большого интереса у будущей звезды. Только в конце 1990-х судьба их связала вновь, но тогда Мария уже состояла в браке. После признания Алексея в любви она развелась и ответила ему взаимностью. Через некоторое время пара официально оформила отношения.По профессии Мария — хореограф. Она некоторое время работала в театре Вахтангова и несколько лет трудилась в Ансамбле народного танца им. Игоря Моисеева.ДетиДарья считается старшим ребенком пары. Но на самом деле, Дарья — дочь Марии от первого брака. Алексей же считает ее своей дочкой, а она называет его папой.Часто возникает вопрос о том, есть ли у Серебрякова сын? Да, вместе с Марией он воспитывает двух мальчиков. Но Степан и Данила — приемные дети. Они родные братья с небольшой разницей в возрасте. О том, кто их биологические родители и что с ними случилось, актер говорить не любит. Как и в целом на тему усыновления.Где сейчас живет Алексей СеребряковЕще в 2012 году актер перевез всю свою семью на ПМЖ в Канаду. Причем долгое время в прессе это обсуждалось как громкий пиар-ход. Однако Серебряков настолько разочаровался в российских реалиях, что сделал столь ответственный шаг по-настоящему и уехал из страны с супругой и детьми. Почему он решился на это? Алексей много раз говорил о том, что для него очень важно обеспечить своей семье нормальные условия для развития и жизни в целом.Серебряков очень достойно справился с ситуацией, связанной с его переездом в Канаду. Невзирая на осуждения, удивления и даже оскорбления актера, он не стал обращать на это внимание, а просто занялся всеми юридическими вопросами. Кстати, большинство поклонников творчества актера одобрили это решение. Артист получил канадское гражданство, но при этом у него есть и российский паспорт. Поэтому он может свободно передвигаться между странами и работать над разными проектами.Невзирая на то, что сейчас Алексей живет в Канаде, он не оставил отечественный кинематограф. Серебрякова часто приглашают на съемки российские режиссеры.Алексей Серебряков: фильмыФильмография актера внушает уважение. Ему удалось сняться в очень популярных работах, которые хорошо приняли как зрители, так и критики. Стартом в кинематографе для знаменитости стал фильм «Фанат» (1989). Именно эта картина является первой с участием Алексея.Также оказались популярными другие роли Серебрякова. Вот лучшие из картин, в которых он задействован:«Афганский излом»;«Бандитский Петербург»;«Груз 2000»;«Глянец»;«Штрафбат»;«Баязет»;«Тиски»;«Жмурки»;«Код Апокалипсиса»«Дети Ванюхина»;«Жила-была одна баба»;«9 рота».Среди наиболее популярных кинопроектов Алексея последних лет стоит выделить фильмы «Ладога», «Левиафан», «Доктор Рихтер». Очень яркой стала его роль в сериале «Метод». В 2019 году в кино с ним можно было посмотреть работу «Ван Гоги». Артист и сейчас активно снимается.Самый именитый фильм с Серебряковым — «Левиафан» (2014). Картина поразила не только российских, но и зарубежных зрителей. В Каннах она была отмечена наградой.Алексей Серебряков: высказывания о РоссииНо не только из-за переезда в Канаду на ПМЖ Алексея Серебрякова часто травят в СМИ. Актер достаточно жестко и грубо высказывается о России, россиянах, обстановке в стране и Путине.Вот только несколько его цитат:«Национальной идеей является сила, наглость и хамство». «Оказавшись перед Путиным, я бы ему сказал, что больше всего мне не нравится «два «В»: вранье и воровство. При чем бесконечное. Наше с ним видение мира столь несоединимо, столь не связано, и что бы я ему не сказал, ни к чему это не приведет». «Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм, поэтому должны пересматривать историю и говорить о том, что где бы мы ни воевали — это все было правильно». «Если удалиться от столицы страны на несколько десятков километров, то можно заметить много деталей из 1990-х годов». «Мне больше нравятся фальшивые улыбки американцев, чем искренний российский пессимизм и злость».Также актер высказывал мысль о том, что в России не ценятся знания и образованность. Именно за этого его все чаще стали именовать русофобом. Критику простить звезде не могут, а потому за эти высказывания звезду все чаще обвиняют в алкоголизме.Алексей Серебряков: фотоКак в разные годы выглядел артист и какими ролями он запомнился, можно увидеть на фото:Узнать о том, что актер думает о России, также можно из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen