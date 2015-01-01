Без детей жить веселей: кто такие чайлдфри и почему ими становятся
Понятие чайлдфри не такое новое, как кажется. Впервые его стали использовать в США почти полвека назад. Но только в последние годы идеология чайлдфри стремительно набирает популярность во всем мире. Что же на самом деле означает этот термин? Какие плюсы и минусы в жизни чайлдфри? Спорных моментов здесь немало, что делает тему особенно интересной.
Что означает чайлдфри?
Чайлдфри — это сленговое слово, пришедшее с английского child free. В переводе на русский язык оно означает «без детей». В современном мире данным термином обозначаются люди, осознанно принявшие решение никогда не иметь детей. Важно понимать, что к чайлдфри не относят тех, кто не может иметь детей по состоянию здоровья. Также в эту группу не входят люди, которые просто откладывают рождение ребенка по каким-либо причинам.
Чайлдфри — идеология, которую характеризует сознательное нежелание иметь детей.
Чайлдфри и чайлдхейт: в чем разница?
Между чайлдфри и чайлдхейт существует принципиальная разница. Если первым просто хорошо без детей и они сознательно выбирают жизнь без продолжения рода, то вторые — ярые ненавистники детей и не скрывают этого.
Чайлдхейт, как правило, протестуют против беременных и позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес матерей и детей. Агрессивные чайлдхейтеры — зачастую люди с глубокими психологическими травмами.
Чайлдфри в России
В нашей стране чайлдфри — достаточно новое явление, но уже набравшее популярность. Сегодня о нежелании иметь детей открыто заявляют 17% москвичей и 6% жителей России. Чаще всего от этого отказываются образованные, амбициозные и обеспеченные люди, которые не хотят жертвовать своим комфортом и карьерой ради продолжения рода.
Среди москвичей-чайлдфри доля мужчин выше, чем доля женщин (22% против 14%). При этом доля чайлдфри особенно велика среди выходцев из однодетных семей (62,1% против 36,7%), поэтому по прогнозам ученых доля бездетных будет расти еще больше. А, значит, добровольная бездетность в скором времени может стать социальной нормой.
Во времена СССР существовал налог на бездетность. Сейчас все чаще политики предлагают его вернуть, однако об оформлении законопроекта пока говорить рано.
Что значит чайлдфри по-русски?
Чайлдфри по-русски — еще несколько лет назад всего-то страничка в Живом Журнале (LiveJournal). Сегодня — это десятки сайтов, форумов, молодежных групп в соцсетях и даже свое интернет-телевидение. Кстати, там общаются не только действующие, но и бывшие «свободные от детей», которые поменяли свои убеждения с позиции нового опыта.
У этой субкультуры есть свой праздник. Так, 1 августа — Международный день чайлдфри.
Знаменитости чайлдфри
Среди популярных звезд немало чайлдфри. Но почему они совсем не стремятся опробовать на себе радости рождения и воспитания детей? Причины у всех очень разные.
Дженнифер Энистон
«Меня часто упрекают в эгоизме из-за того, что я предпочла карьеру рождению ребенка. Но может моя цель в этой жизни не в том, чтобы оставить потомство? Может существуют другие важные вещи, которые я должна сделать?», — объяснила звезда сериала «Друзья» в интервью журналу InStyle.
Опра Уинфри
«Когда я была маленькой, обо мне никто особо не заботился. Сама я этого делать тоже не умею. Как-то меня попросили присмотреть за 5-летним малышом. В тот день я поняла, что своих детей у меня не будет», — закатывает глаза телеведущая.
Джон Хэмм
Американский актер, известный по роли Дона Дрейпера в телесериале «Безумные парни» (Mad Men), в интервью US Weekly выразился лаконично: «Я был бы ужасным отцом!». Также парень добавил, что многодетные друзья вызывают у него горячее сочувствие.
Хелен Миррен
«Я люблю детей: они милые и забавные. Но своих мне никогда не хотелось», — очень просто объясняет 73-летняя британская актриса, почему так и не стала мамой.
Милен Фармер
Французская певица не скрывает своего отношения к браку и детям. «Мне вполне хватает моих обезьянок», — шутит девушка в ответ на расспросы журналистов. Кстати, у Милен в самом деле живут две обезьяны.
Чайлдфри: хорошо это или плохо?
Многие задаются этим вопросом. Сначала посмотрим, какие объективные преимущества имеет жизнь без детей:
Больше времени на себя. Ребенок всегда будет отнимать много времени: и пока он совсем маленький, и когда пойдет в школу, и когда его придется готовить к поступлению в университет. На любом из этих этапов родители не будут предоставлены сами себе.
Экономия денег. Еще один плюс, с которым трудно поспорить. Чтобы вырастить ребенка, требуются серьезные материальные вложения. А нет ребенка — нет дополнительных трат.
Не нужно ни с кем делить любовь. С появлением малыша отношения между партнерами меняются. Они больше не могут уделять все свободное время друг другу: ребенок перетягивает на себя и внимание, и любовь.
Возможность сконцентрироваться на работе. Ни для кого ни секрет, что дети тормозят движение по карьерной лестнице. Конечно, не для всех это принципиально. Но люди, мечтающие о великолепной карьере, часто сознательно отказываются от детей.
Отсутствие ответственности. Чайлдфри отвечают исключительно за свои действия. Им не нужно ходить на собрания, чтобы выслушивать, как плохо себя ведет ребенок в школе, не нужно следить за ним на площадке и в общественных местах. Чайлдфри несут ответственность исключительно за себя и свои поступки.
Минусов в жизни женщин и мужчин, пополнивших ряды чайлдфри, меньше. Но они самые серьезные:
Высокий риск одинокой старости. Набившая оскомину пословица о стакане воды имеет под собой серьезные основания. Правда, даже если вы нарожаете десяток детей, совсем не факт, что они будут с вами, когда вы состаритесь. Но при этом наличие детей снижает шансы остаться одному.
Непонимание общества. Тот, кто решит пополнить ряды чайлдфри, должен быть готов к непониманию окружающих. Чаще всего их осуждают люди старшего поколения. Однако среди молодых девушек и парней тоже есть анти чайлдфри. Они даже создали свое сообщество.
Отсутствие постоянного источника радости. Ребенок своей непосредственностью и добротой всегда может поднять настроение, даже в самые темные времена. Для детей не нужно быть богатым и важным — они любят своих родителей просто так.
А как вы считаете, обязан ли каждый человек заводить детей или это его личный выбор? Узнать больше о плюсах и минусах бездетной жизни можно из видео:
Источник: www.allwomens.ru/zen