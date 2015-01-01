Без детей жить веселей: кто такие чайлдфри и почему ими становятся

Понятие чайлдфри не такое новое, как кажется. Впервые его стали использовать в США почти полвека назад. Но только в последние годы идеология чайлдфри стремительно набирает популярность во всем мире. Что же на самом деле означает этот термин? Какие плюсы и минусы в жизни чайлдфри? Спорных моментов здесь немало, что делает тему особенно интересной.Что означает чайлдфри?Чайлдфри — это сленговое слово, пришедшее с английского child free. В переводе на русский язык оно означает «без детей». В современном мире данным термином обозначаются люди, осознанно принявшие решение никогда не иметь детей. Важно понимать, что к чайлдфри не относят тех, кто не может иметь детей по состоянию здоровья. Также в эту группу не входят люди, которые просто откладывают рождение ребенка по каким-либо причинам.Чайлдфри — идеология, которую характеризует сознательное нежелание иметь детей.Чайлдфри и чайлдхейт: в чем разница?Между чайлдфри и чайлдхейт существует принципиальная разница. Если первым просто хорошо без детей и они сознательно выбирают жизнь без продолжения рода, то вторые — ярые ненавистники детей и не скрывают этого.Чайлдхейт, как правило, протестуют против беременных и позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес матерей и детей. Агрессивные чайлдхейтеры — зачастую люди с глубокими психологическими травмами.Чайлдфри в РоссииВ нашей стране чайлдфри — достаточно новое явление, но уже набравшее популярность. Сегодня о нежелании иметь детей открыто заявляют 17% москвичей и 6% жителей России. Чаще всего от этого отказываются образованные, амбициозные и обеспеченные люди, которые не хотят жертвовать своим комфортом и карьерой ради продолжения рода.Среди москвичей-чайлдфри доля мужчин выше, чем доля женщин (22% против 14%). При этом доля чайлдфри особенно велика среди выходцев из однодетных семей (62,1% против 36,7%), поэтому по прогнозам ученых доля бездетных будет расти еще больше. А, значит, добровольная бездетность в скором времени может стать социальной нормой.Во времена СССР существовал налог на бездетность. Сейчас все чаще политики предлагают его вернуть, однако об оформлении законопроекта пока говорить рано.Что значит чайлдфри по-русски?Чайлдфри по-русски — еще несколько лет назад всего-то страничка в Живом Журнале (LiveJournal). Сегодня — это десятки сайтов, форумов, молодежных групп в соцсетях и даже свое интернет-телевидение. Кстати, там общаются не только действующие, но и бывшие «свободные от детей», которые поменяли свои убеждения с позиции нового опыта.У этой субкультуры есть свой праздник. Так, 1 августа — Международный день чайлдфри.Знаменитости чайлдфриСреди популярных звезд немало чайлдфри. Но почему они совсем не стремятся опробовать на себе радости рождения и воспитания детей? Причины у всех очень разные.Дженнифер Энистон«Меня часто упрекают в эгоизме из-за того, что я предпочла карьеру рождению ребенка. Но может моя цель в этой жизни не в том, чтобы оставить потомство? Может существуют другие важные вещи, которые я должна сделать?», — объяснила звезда сериала «Друзья» в интервью журналу InStyle.Опра Уинфри«Когда я была маленькой, обо мне никто особо не заботился. Сама я этого делать тоже не умею. Как-то меня попросили присмотреть за 5-летним малышом. В тот день я поняла, что своих детей у меня не будет», — закатывает глаза телеведущая.Джон ХэммАмериканский актер, известный по роли Дона Дрейпера в телесериале «Безумные парни» (Mad Men), в интервью US Weekly выразился лаконично: «Я был бы ужасным отцом!». Также парень добавил, что многодетные друзья вызывают у него горячее сочувствие.Хелен Миррен«Я люблю детей: они милые и забавные. Но своих мне никогда не хотелось», — очень просто объясняет 73-летняя британская актриса, почему так и не стала мамой.Милен ФармерФранцузская певица не скрывает своего отношения к браку и детям. «Мне вполне хватает моих обезьянок», — шутит девушка в ответ на расспросы журналистов. Кстати, у Милен в самом деле живут две обезьяны.Чайлдфри: хорошо это или плохо?Многие задаются этим вопросом. Сначала посмотрим, какие объективные преимущества имеет жизнь без детей:Больше времени на себя. Ребенок всегда будет отнимать много времени: и пока он совсем маленький, и когда пойдет в школу, и когда его придется готовить к поступлению в университет. На любом из этих этапов родители не будут предоставлены сами себе.Экономия денег. Еще один плюс, с которым трудно поспорить. Чтобы вырастить ребенка, требуются серьезные материальные вложения. А нет ребенка — нет дополнительных трат.Не нужно ни с кем делить любовь. С появлением малыша отношения между партнерами меняются. Они больше не могут уделять все свободное время друг другу: ребенок перетягивает на себя и внимание, и любовь.Возможность сконцентрироваться на работе. Ни для кого ни секрет, что дети тормозят движение по карьерной лестнице. Конечно, не для всех это принципиально. Но люди, мечтающие о великолепной карьере, часто сознательно отказываются от детей.Отсутствие ответственности. Чайлдфри отвечают исключительно за свои действия. Им не нужно ходить на собрания, чтобы выслушивать, как плохо себя ведет ребенок в школе, не нужно следить за ним на площадке и в общественных местах. Чайлдфри несут ответственность исключительно за себя и свои поступки.Минусов в жизни женщин и мужчин, пополнивших ряды чайлдфри, меньше. Но они самые серьезные:Высокий риск одинокой старости. Набившая оскомину пословица о стакане воды имеет под собой серьезные основания. Правда, даже если вы нарожаете десяток детей, совсем не факт, что они будут с вами, когда вы состаритесь. Но при этом наличие детей снижает шансы остаться одному.Непонимание общества. Тот, кто решит пополнить ряды чайлдфри, должен быть готов к непониманию окружающих. Чаще всего их осуждают люди старшего поколения. Однако среди молодых девушек и парней тоже есть анти чайлдфри. Они даже создали свое сообщество.Отсутствие постоянного источника радости. Ребенок своей непосредственностью и добротой всегда может поднять настроение, даже в самые темные времена. Для детей не нужно быть богатым и важным — они любят своих родителей просто так.А как вы считаете, обязан ли каждый человек заводить детей или это его личный выбор? Узнать больше о плюсах и минусах бездетной жизни можно из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen