Ювелирный этикет: правила носки украшений
Те люди, которые были в других странах, не раз замечали, как много украшений одновременно одевают на себя некоторые женщины. Этим выдают себя многие русские женщины, которые тем самым пытаются показать, что они вовсе не простые, а возможно демонстрируют свой стиль.
Сколько можно одевать на себя украшений, чтобы не выглядеть смешно, а наоборот стильно? Существуют несколько советов, которые помогут в этом вопросе, возможно, некоторым они помогут.
Украшения не обязательно должны быть из драгоценных металлов, к ним относится и качественная бижутерия, а сейчас её не мало. Если человек не опытен, то так сразу не отличишь что перед ним, золото или хорошая бижутерия. Отличаются они вовсе не своим ценником, а степенью изношенности. Бижутерия носится намного меньше, а украшения из золота можно передавать из поколения в поколение. Золотые украшения могут быть в нескольких цветах: белое, розовое, зеленоватое и желтое. Важно, не носить все оттенки золота одновременно, предпочтение нужно отдать только одному цвету. Есть исключение - если изделие, само по себе, состоит из нескольких цветов. Например, в золотых серьгах Eurogold часто сочетается белое золото с красным или желтым. Такое сочетание всегда красиво смотрится, а также позволяет надеть другие украшения тоже двух цветов. Серьги здесь будут выступать "связующим звеном".
Некоторые задаются вопросом, а можно ли на себя одевать одновременно золотые и серебряные украшения. Такие сочетания допускаются, только лишь это красиво дополняет друг друга. В давности считалось, что чем крупнее изделие одето, тем лучше выглядит ее обладатель. Сейчас это мнение ушло далеко в прошлое, вес украшения отошёл на задний план. Первоначально смотрят на дизайн украшения, а только потом на то, сколько в нем грамм золота. Чем красивее дизайн, тем лучше выглядит тот, на ком одето это изделие.
Сколько же изделий можно носить одновременно? Нет конкретного ответа на этот вопрос, носить можно сколько угодно, главное, чтобы это смотрелось гармонично, не стоит превращать себя в новогоднюю ёлку. Некоторые не расстаются со своими украшениями никогда и надевают их на все мероприятия. Существуют места, в которых не стоит приходить в обилии золотых украшений. Иногда, лучше заменить их на обычную бижутерию, и выглядеть при этом гораздо лучше. Надевать на себя большие изделия рекомендуется только на официальных мероприятиях, для похода на работу, подойдёт что-то более сдержанное.
Чтобы украшение сохраняло свой первоначальный вид, за ним нужно ухаживать. Золото нужно регулярно чистить. Хорошее и простое средство - мыльный раствор. Изделие помещается в него на некоторое время, после чего вытирается и вот, оно уже снова блестит как новое.