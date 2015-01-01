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Танец румба: ключевые особенности и обучение в современном клубе

Elena
Танец румба

Румба – один из наиболее зажигательных и глубоко эмоциональных бальных танцев. Он привлекает взрослых разных возрастов, но чтобы освоить его, необходимо выбрать хороший зал, надежного профессионального тренера. И то, и другое можно найти в танцевально-спортивном клубе «Инсайт».



Несколько слов о танце румба


Отличительная особенность румбы – плавные движения, сочетающиеся с широкими шагами. Такой контраст и драматическая эмоциональная музыка позволяют создать удивительный эстетический танец. Примечательно, что появилась румба на Кубе. Ее движения взяты из африканских религиозных и испанских танцев завоевателей. У партнеров здесь стоят разные задачи. Дама должна сдерживать дерзкое ухаживание партнера, а кавалер – стараться соприкоснуться с ней бедрами. Темперамент и экспрессия сопровождают каждое движение.


Кубинская румба иммигрировала в Америку. Так, появилось новое направление, более сдержанное, но такое же завораживающее. Именно ему удалось завоевать популярность мировых танцполов.



Где научиться танцевать румбу


Качественные и эффективные уроки танца румба проводит клуб «Инсайт». Занятия предназначены для мужчин, женщин, семейных пар. Такие тренировки имеют массу преимуществ. Благодаря им можно достичь:







  • высокого танцевального уровня;



  • взаимопонимания с партнером;



  • хорошей физической подготовки.



Танец румба помогает раскрыть характер, раскрепоститься. Посещая его вместе с партнером, возможно улучшить отношения, добавить в них страсть. Отлично подходит направление для молодоженов и семейных пар с большим стажем. В танцевально-спортивном клубе занятия проводятся в группах и индивидуально.


Профессиональный тренер индивидуально рассчитывает нагрузки, что позволяет сделать тренировки результативными, но не вызывающими переутомление и усталость. Танцорам предоставляется гибкий график посещения репетиций. Это дает возможность планировать повседневные дела, ходить на занятия в удобное время.


Дополнительные преимущества посещения современной школы: доступная стоимость занятий, хорошие залы, укомплектованные оборудованием, мебелью, имеющие безопасное напольное покрытие и отличную освещенность. Приобретенные на тренировках умения и мастерство зажигательного и красивого танца румба можно демонстрировать на праздниках, показательных выступлениях и турнирах.

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