Особенности наращивания ногтей
Каждая женщина хочет, чтобы ее руки были ухоженными, а ноготки красивыми и аккуратными. К сожалению, не все обладают идеальными ногтями правильной формы, здорового цвета и желаемой толщины. Исправить такое положение вещей не трудно, сделав наращивание ногтей.
Полезные советы
Часто можно услышать, что наращенные ногти очень вредны для здоровья собственных ногтей. Но если соблюдать ряд правил, то искусственные ногти скорее принесут вам пользу, нежели вред.
Во-первых, со всей ответственностью подойдите к выбору специалиста, который будет заниматься вашими ногтями. Он должен иметь большой опыт работы и пользоваться только качественными материалами. При проведении процедур по коррекции ногтей должна соблюдаться полная герметичность, чтобы избежать попадания инфекции и длительного лечения впоследствии.
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Во-вторых, необходимо знать о противопоказаниях для наращивания ногтей. Наращивать ногти нельзя во время приема антибиотиков и при проведении химиотерапии, потому что вырабатываемый при этом в организме ацетон вызывает отторжение ногтей. Также противопоказанием для искусственных ногтей является грибок и поврежденная кутикула.
После съема наращенных ногтей необходимо сделать укрепляющие процедуры для ваших собственных ноготков с помощью гелей, которые предотвращают расслаивание, кремов, масел и защитных покрытий.
Виды наращивания
Убедившись, что наращенные ногти все-таки нужны, женщины часто задаются вопросом, какой способ наращивания выбрать. Самые популярные материалы на сегодняшний день – это гель и акрил, а способов наращивания всего два: на типсах и формах. Что лучше подойдет вам, определит мастер по наращиванию в зависимости от состояния и формы ногтей. Гелевые ногти имеют более натуральный вид, но зимой при низких температурах легко могут потрескаться. Акриловые ногти более тверды и лишены блеска, свои ногти быстрее растут под акрилом и требуют делать коррекцию чаще.
Уход за наращенными ногтями
Став счастливой обладательницей наращенных ногтей, необходимо научиться правильно обращаться с ними, чтобы продлить срок их службы:
- не используйте средства для снятия лака с ацетоном;
- делайте всю домашнюю работу в перчатках;
- аккуратно печатайте на компьютере и застегивайте замки на одежде;
- обязательно регулярно проводите процедуры коррекции.
С помощью наращенных ногтей у квалифицированного специалиста и при правильном уходе за ними вы добьетесь того, что ваши ручки всегда будут предметом восхищения.