Ювелирные украшения Diamonds are forever

Преимущества ювелирного магазина Diamonds are forever

Конфиденциальность – данные клиента никак не обнародуются, покупка остается приватной.

Эксклюзивность – в каталоге представлены авторские украшения, в том числе единственные в своем роде, от лучших брендов России.

Доступные цены – прямые поставки от производителей защищают от переплаты.

Гарантия – в течение недели можно обменять украшение, а гарантия на драгоценности действует бессрочно.

Возможность примерить перед покупкой – в Москве вы можете заказать самовывоз из магазина и примерить украшения, прежде чем оплатить их.

Выбор из нескольких украшений – даже при доставке на дом, вы можете заказать несколько вариантов и выбрать тот, что подойдет вам больше всего.

Доставка бесплатно – в пределах столицы украшения доставляются абсолютно бесплатно.

Настоящие ювелирные украшения отличает не только использование драгоценных камней и металлов, но и изысканный стиль, тонкое мастерство ювелира. Каждое украшение – это маленькое произведение искусства. В ювелирном магазине Diamonds are forever можно найти украшения лучших ювелирных брендов нашей страны. На страницах каталога представлены десятки тысяч украшений, каждое из которых было тщательно отобрано. При выборе каждого ювелирного изделия учитываются его качество, стиль и дизайн.Украшения в магазине Diamonds are forever можно получить всего за пару дней. Нужно лишь выбрать в каталоге интересующее вас изделие, и через день-два оно будет доставлено в магазин компании. Там вы можете примерить украшение, осмотреть его в реальности и решить, хотите ли вы его выкупать.Для тех, кто не может лично посетить магазин Diamonds are forever, предлагается доставка ювелирных изделий на дом. Можно оформить доставку как как по территории России, так и за рубеж. Заказ будет отправлен в кратчайшие сроки.Каждое ювелирное украшение в магазине на https://www.diamonds-are-forever.ru/ соответствует всем нормам и правилам. На изделиях из золота указывается проба, есть опломбированная бирка и именник завода, где было изготовлено украшение. Кроме того, вы можете за просить сертификат на изделие, который будет подготовлен геммологической лабораторией МГУ. На каждое изделие предлагается двухлетняя гарантия, а на использованные камни, драгоценные и полудрагоценные, и золото гарантия предлагается бессрочная.Украшения из Diamonds are forever пользуются большим спросом. Причина тому – ряд неоспоримых преимуществ магазина:Diamonds are forever уважает и ценит каждого клиента, и именно этим зарабатывает отличную репутацию.